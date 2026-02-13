Xbox Game Pass Ultimate bekommt zwei neue Spiele, eines als Day-one-Release

Microsoft erweitert den Xbox Game Pass Ultimate in diesen Tagen um zwei weitere Titel und sorgt dabei direkt für ein Highlight: Einer der Neuzugänge ist ein Day-one-Release und landet somit am Erscheinungstag ohne Aufpreis im Abo. Damit bleibt das Angebot für alle interessant, die regelmäßig Neues ausprobieren wollen, ohne jedes Mal sofort zur Kasse gebeten zu werden.

Auch wenn Microsoft die monatlichen Wellen traditionell in kleinen Paketen verteilt, zeigt dieses Update wieder ziemlich gut, worauf der Dienst aktuell setzt: eine Mischung aus frischen Releases und zusätzlichen Spielen, die das Line-up kurzfristig verbreitern und unterschiedliche Genres abdecken.

Die neuen Spiele im Überblick

Welche zwei neuen Games kommen jetzt in den Xbox Game Pass Ultimate? Mit dem aktuellen Update werden dem Xbox Game Pass Ultimate genau zwei Spiele hinzugefügt, darunter ein Titel, der direkt zum Release im Abo startet. Gerade dieser Day-one-Zugang ist für viele der wichtigste Deal-Faktor von Ultimate, weil ihr Neuerscheinungen sofort antesten könnt, ohne erst Reviews abzuwarten oder den Vollpreis zu riskieren.

Was für euch praktisch ist: Ein so kleines Update geht im Alltag oft unter, kann aber genau die Lücke füllen, wenn ihr gerade zwischen großen Releases hängt oder euch nach etwas Neuem für zwischendurch ist. Zwei frische Spiele bedeuten zwar keine riesige Monatswelle, dafür ist die Auswahl in der Regel klarer und schneller auf dem Download-Button.

Zwei neue Titel für Xbox Game Pass Ultimate

Warum der Day-one-Release so wichtig ist

Warum sind Day-one-Releases im Game Pass Ultimate für viele das stärkste Argument? Day-one-Releases sind das Versprechen, dass ihr einen neuen Titel sofort spielen könnt, während anderswo noch der Kauf ansteht. Gerade bei Spielen, bei denen man sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob sie den eigenen Geschmack treffen, ist das extrem wertvoll.

Der Effekt ist auch für Multiplayer- und Gesprächsstoff-Games nicht zu unterschätzen: Wenn ein Titel frisch erscheint, ist die Community am größten, Guides und Clips tauchen überall auf, und ihr seid sofort mitten drin. Wer erst später einsteigt, verpasst oft die spannendste Anfangsphase, besonders bei Games mit Live-Elementen oder schnell drehenden Metas.

So holt ihr das Maximum aus dem Update heraus

Wie nutzt ihr das Update am besten, ohne euch im Download-Chaos zu verlieren? Wenn zwei neue Spiele aufschlagen, lohnt es sich, gezielt zu testen statt nur zu sammeln. Plant euch für jeden Neuzugang eine kurze Session ein, um direkt herauszufinden, ob der Funke überspringt. Das spart Speicherplatz und sorgt dafür, dass der Backlog nicht noch weiter explodiert.

Praktisch ist außerdem, eure Installationsliste kurz zu bereinigen, bevor ihr startet. Gerade auf Konsolen mit begrenztem Speicher macht es einen großen Unterschied, wenn ihr ein bis zwei lange nicht mehr angefasste Titel entfernt und dafür die neuen Inhalte direkt griffbereit habt. So fühlt sich das Update nicht wie ein zusätzlicher Stapel an, sondern wie eine echte Erweiterung eurer aktuellen Rotation.

Einordnung für Ultimate-Abonnenten in Deutschland

Für wen lohnt sich Xbox Game Pass Ultimate besonders bei solchen Updates? Ultimate spielt seine Stärke vor allem dann aus, wenn ihr gerne neue Releases ausprobiert, regelmäßig zwischen Genres wechselt oder euch einfach die Option offenhalten wollt, spontan in etwas Neues reinzuspringen. Genau bei einem Update mit Day-one-Titel zeigt sich der Kernnutzen des Abos: schneller Zugriff, kein Extra-Kauf zum Start, und die Freiheit, nach einer Stunde auch wieder umzuschwenken.

Wenn ihr dagegen eher ein oder zwei feste Dauerbrenner spielt und selten Neues anfasst, ist so ein Mini-Update natürlich weniger ein Gamechanger. Trotzdem kann gerade ein Day-one-Release der Moment sein, an dem sich ein Abo-Monat besonders lohnt, weil ihr ein neues Spiel zur besten Zeit mitnehmen könnt.

Wie findet ihr solche kleineren Game-Pass-Updates mit einem Day-one-Release: genau richtig dosiert oder wünscht ihr euch pro Welle mehr neue Titel? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.