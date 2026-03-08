Neue Steam Machine von Valve geplant – Release-Zeitraum Anfang 2026

Valve hat ein frisches Update zu den Release-Plänen der Steam-Machine-Hardware gegeben und damit ein Thema wieder in den Fokus gerückt, das viele PC-Fans seit Jahren begleitet. Nach der ersten Gerätewelle in der Mitte der 2010er Jahre soll die Marke Steam Machine nun erneut eine Rolle in Valves Hardware-Strategie spielen, diesmal mit klarerem Fokus auf ein von Valve selbst entwickeltes Modell und ein größeres Gesamtpaket rund um SteamOS.

Die ursprüngliche Idee blieb dabei immer dieselbe: ein Wohnzimmer-tauglicher Gaming-PC im Konsolen-Format, der SteamOS nutzt und eure Steam-Bibliothek auf den großen Bildschirm bringt. Valve koppelt das Ganze erneut eng an das Steam-Ökosystem, inklusive klassischer Steam-Funktionen und dem bekannten Couch-Feeling über die Big-Picture-Oberfläche.

Neuer Anlauf für die Steam Machine

Was ist jetzt zu den Release-Plänen der Steam Machine bekannt? Laut der aktuellen Planung ist eine neue, einheitliche Steam Machine in Arbeit, die nicht mehr primär über zahlreiche Hersteller-Varianten im Handel entstehen soll, sondern als von Valve intern entwickeltes Gerät auf den Markt kommt. Der angepeilte Release-Zeitraum liegt bei Anfang 2026.

Damit würde Valve einen deutlich anderen Weg einschlagen als bei der ersten Steam-Machine-Generation, die damals gemeinsam mit verschiedenen PC-Herstellern umgesetzt wurde. Diese Partner konnten zwar unterschiedliche Konfigurationen anbieten, inklusive optionaler Windows-Installationen und Aufrüstbarkeit, doch genau diese Vielfalt führte auch zu einem unübersichtlichen Gesamtbild und stark schwankenden Nutzererfahrungen.

Zur Einordnung: Nach einer längeren Testphase wurden Steam Machines und die dazugehörige Hardware am 10. November 2015 veröffentlicht. Später verschwanden viele Modelle nach und nach wieder aus dem Steam-Store-Angebot, spätestens ab 2018 war das Thema im Alltag vieler PC- und Steam-Fans kaum noch präsent.

SteamOS, Hardware-Ökosystem und Valves Lernkurve

Welche Rolle spielt SteamOS im neuen Steam-Machine-Plan? SteamOS bleibt das Zentrum der Idee, denn die Steam Machine ist weiterhin als konsolenähnliche Plattform gedacht, die den Zugriff auf gekaufte Steam-Spiele direkt aus dem Wohnzimmer heraus ermöglicht. Valve setzt dabei auf ein geschlossen wirkendes Nutzungserlebnis mit einfacher Bedienung, ohne den PC-Charakter komplett aufzugeben.

Spannend ist auch, dass Valve den neuen Hardware-Anlauf ausdrücklich als Teil einer breiteren Steam-Hardware-Linie positioniert. Neben der Steam Machine sind in diesem Zusammenhang auch ein Steam Controller der nächsten Generation sowie ein Gerät namens Steam Frame angekündigt, das ebenfalls in dieses Line-up fallen soll.

Die Stoßrichtung passt zu Valves Entwicklung der letzten Jahre: Statt sich stark auf OEM-Partner zu verlassen, baut Valve seine Hardware zunehmend als komplettes Gesamtpaket aus einer Hand. Die Erfahrung aus früheren Projekten sitzt sichtbar tief, denn gerade bei der ersten Steam-Machine-Phase zeigte sich, wie schwierig es ist, gleichzeitig Hersteller, Betriebssystem, Spieleangebot und Komfortanspruch unter einen Hut zu bekommen.

Was das für PC-Gaming im Wohnzimmer bedeuten kann

Worauf sollten sich deutsche Gaming-Fans bis Anfang 2026 einstellen? Kurzfristig bedeutet das Update vor allem: Geduld. Ein konkreter Termin oder Euro-Preis ist bislang nicht festgezurrt, aber der Zeitraum Anfang 2026 setzt zumindest einen Rahmen. Wenn Valve diesmal wirklich auf ein einheitliches Gerät setzt, könnte das die typische Steam-Machine-Frage entschärfen, welches Modell denn überhaupt das richtige ist.

Für euch als Steam-Nutzer ist vor allem interessant, ob Valve beim neuen Modell konsequent auf ein unkompliziertes Wohnzimmer-Erlebnis setzt, ohne dass man sofort wieder in typische PC-Bastelarbeit abrutscht. Genau daran werden sich am Ende Akzeptanz und Alltagstauglichkeit messen lassen, gerade im Vergleich zu etablierten Konsolen, aber auch gegenüber kompakten Gaming-PCs.

Wie steht ihr zur Rückkehr der Steam Machine: wünscht ihr euch einen echten SteamOS-Wohnzimmer-PC von Valve, oder bleibt ihr lieber bei klassischem PC-Setup und Konsole? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.