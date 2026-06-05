Blizzard hat das nächste große Update für World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic veröffentlicht. Mit der Schlacht um Orgrimmar steht ab sofort einer der wichtigsten und emotionalsten Raids der Erweiterung bereit. Spielerinnen und Spieler ziehen gegen Garrosh Höllschrei in den Krieg und erleben das Finale der Pandaria-Kampagne neu.

In „Mists of Pandaria Classic“ spitzt sich die Lage weiter zu. Nachdem sich die Helden Azeroths bereits gegen die Sha, den Donnerkönig und zahlreiche weitere Bedrohungen behauptet haben, rückt nun Garrosh Höllschrei selbst in den Mittelpunkt.

Der Kriegshäuptling der Horde hat mit seinem rücksichtslosen Streben nach Macht das Tal der Ewigen Blüten verwüstet und die Kräfte des Herzens von Y’Shaarj entfesselt. Allianz und Horde müssen nun gemeinsam gegen ihn vorgehen, seine Verteidigung durchbrechen und den Angriff bis ins Herz von Orgrimmar tragen.

Schlacht um Orgrimmar ist ab sofort live

Der neue Schlachtzug „Die Schlacht um Orgrimmar“ ist einer der zentralen Inhalte des Updates und bildet den erzählerischen Höhepunkt von „Mists of Pandaria Classic“.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Der Raid ist in zwei große Abschnitte aufgeteilt. Zunächst geht es in das verwüstete Tal der Ewigen Blüten, wo Spielerinnen und Spieler die Folgen von Garroshs Handeln erleben. Danach verlagert sich der Kampf nach Durotar und schließlich direkt in die Hauptstadt der Horde.

Dort wartet Garrosh Höllschrei als finale Herausforderung.

Der Raid richtet sich an Charaktere auf Stufe 90 und umfasst insgesamt 14 Bosse. Verfügbar ist die Schlacht um Orgrimmar in den Schwierigkeitsgraden Normal und Heroisch.

Vom Tal der Ewigen Blüten bis nach Orgrimmar

Die Schlacht beginnt im zerstörten Tal der Ewigen Blüten. Einst war das Gebiet eines der heiligsten und schönsten Zentren Pandarias. Durch Garroshs Eingriffe und die Verderbnis des Herzens von Y’Shaarj wurde es jedoch schwer gezeichnet.

In diesem ersten Abschnitt treffen Spieler auf Gegner wie Immerseus, die Gefallenen Beschützer, Norushen und den Sha des Stolzes.

Damit greift der Raid zentrale Themen der Erweiterung auf: Stolz, Verderbnis, Machtmissbrauch und die Folgen eines Krieges, der längst außer Kontrolle geraten ist.

Nach den Ereignissen im Tal führt der Angriff weiter nach Orgrimmar. Dort müssen sich Allianz, Horde und die Dunkelspeer-Rebellion durch Garroshs Verteidigung kämpfen.

Zu den Bossen gehören unter anderem Galakras, der Eiserne Koloss, die Dunkelschamanen der Kor’kron, General Nazgrim, Malkorok, Thok der Blutrünstige, Belagerungsingenieur Rußschmied, die Getreuen der Klaxxi und schließlich Garrosh Höllschrei selbst.

Garrosh Höllschrei wird zur finalen Bedrohung

Garrosh gehört zu den prägendsten Figuren der „World of Warcraft“-Geschichte. Vom Sohn Grommash Höllschreis entwickelte er sich über mehrere Erweiterungen hinweg zu einem immer radikaleren Kriegshäuptling, dessen Vision von Stärke und Vorherrschaft schließlich ganz Azeroth bedroht.

In „Mists of Pandaria“ überschreitet Garrosh endgültig die Grenze. Seine Machtgier führt nicht nur zu Verwüstung in Pandaria, sondern auch zu einem tiefen Bruch innerhalb der Horde.

Genau deshalb ist die Schlacht um Orgrimmar mehr als nur ein weiterer Raid. Sie ist ein Bürgerkrieg, ein Angriff auf die eigene Hauptstadt und ein Moment, in dem sich zeigt, wie weit Garroshs Herrschaft die Welt aus dem Gleichgewicht gebracht hat.

Für viele WoW-Spieler zählt der Raid bis heute zu den denkwürdigsten Endgame-Inhalten der Pandaria-Ära.

Neue Zone: Die Zeitlose Insel

Neben dem Raid bringt das Update auch die Zeitlose Insel zurück. Die geheimnisvolle Insel ist vor der östlichen Küste des Jadewaldes aufgetaucht und richtet sich vor allem an Spielerinnen und Spieler, die abseits klassischer Questketten neue Aktivitäten suchen.

Auf der Zeitlosen Insel warten mächtige Gegner, seltene Kreaturen, versteckte Schätze und dynamische Ereignisse. Das Gebiet ist dadurch weniger linear aufgebaut als viele andere Zonen und belohnt vor allem Erkundung, Aufmerksamkeit und spontane Begegnungen.

Für „Mists of Pandaria Classic“ ist die Zeitlose Insel besonders wichtig, weil sie eine zusätzliche Endgame-Schicht bietet. Wer sich auf den Raid vorbereiten, Ausrüstung sammeln oder einfach weiter in Pandaria unterwegs sein möchte, bekommt hier neue Gründe, einzuloggen.

Neue Weltbosse und Prüfungen der Himmlischen Erhabenen

Auf der Zeitlosen Insel warten außerdem neue Weltbosse. Diese sind mit den Prüfungen der Himmlischen Erhabenen verbunden und greifen thematisch die Lektionen auf, denen sich Kaiser Shaohao einst stellen musste.

Damit bleibt das Update stark mit der Mythologie Pandarias verbunden. Statt nur neue Gegner auf die Karte zu setzen, knüpft Blizzard an die Geschichte der Region an und verbindet die neuen Herausforderungen mit den spirituellen Themen der Erweiterung.

Gerade für Gruppen, Gilden und Spielerinnen und Spieler, die regelmäßig gemeinsam unterwegs sind, dürften die Weltbosse ein weiterer wichtiger Bestandteil des neuen Update-Zyklus werden.

Tier 16 und neue Belohnungen

Mit der Schlacht um Orgrimmar hält auch die Tier-16-Ausrüstung Einzug in „Mists of Pandaria Classic“. Die Set-Teile können im Raid gesammelt werden, während Garrosh Höllschrei zusätzlich Essenzen fallen lassen kann, die gegen beliebige Tier-16-Teile eingetauscht werden können.

Die normalen Raid-Belohnungen liegen bei Itemlevel 553, während Warforged-Versionen auf Itemlevel 559 kommen. Im heroischen Schwierigkeitsgrad gibt es Ausrüstung mit Itemlevel 566 beziehungsweise 572 für Warforged-Gegenstände.

Die Tier-Token verteilen sich auf bestimmte Bosse. Handschuhe gibt es bei General Nazgrim, die Brust beim Sha des Stolzes, der Helm bei Thok dem Blutrünstigen, die Schultern bei Belagerungsingenieur Rußschmied und die Beine bei den Getreuen der Klaxxi.

Getauscht werden die Token bei den jeweiligen Fraktionshändlern in den Schreinen im Tal der Ewigen Blüten.

Meta-Erfolg bringt besonderes Flugmount

Auch Erfolgsjäger bekommen mit dem Update neue Ziele. Wer alle 14 Herausforderungs-Erfolge des Raids abschließt, erhält den Meta-Erfolg „Ruhm des Schlachtzüglers von Orgrimmar“.

Als Belohnung winkt das Flugmount „Zügel von Galakras“. Damit können Spieler die Brut von Galakras beschwören und sich eine der auffälligeren Belohnungen aus der Schlacht um Orgrimmar sichern.

Gerade in Classic-Versionen sind solche Meta-Erfolge für viele Spieler ein wichtiger Langzeit-Anreiz. Sie geben Gilden und festen Gruppen einen Grund, Bosse nicht nur zu besiegen, sondern bestimmte Mechaniken gezielt auf besondere Weise zu meistern.

Ein wichtiger Moment für Mists of Pandaria Classic

Mit der Schlacht um Orgrimmar erreicht „Mists of Pandaria Classic“ einen seiner größten Momente. Der Raid verbindet starke Bosskämpfe mit einem der wichtigsten erzählerischen Wendepunkte der WoW-Geschichte.

Für Veteranen ist das Update eine Rückkehr zu einem der prägendsten Kapitel der Pandaria-Zeit. Für Spieler, die den Raid damals verpasst haben, bietet sich nun die Gelegenheit, Garroshs Sturz in seiner klassischen Form nachzuerleben.

Gleichzeitig sorgt die Zeitlose Insel dafür, dass das Update nicht nur aus dem Raid besteht. Neue Weltbosse, seltene Gegner, Schätze und zusätzliche Belohnungen machen das Update auch für Spieler interessant, die nicht ausschließlich raiden.

Garroshs Herrschaft steht vor dem Ende. Jetzt liegt es an Allianz und Horde, den Angriff auf Orgrimmar zu führen und den Kriegshäuptling endgültig zu stürzen.