Xbox Game Pass im Juli 2026 – 8 neue Spiele bis 21. Juli, 10 Abgänge

Microsoft hat das nächste Update für den Xbox Game Pass angekündigt und bringt zwischen jetzt und dem 21. Juli 2026 insgesamt acht neue Spiele in den Abo-Dienst. Die Auswahl wirkt bewusst breit aufgestellt: Von Arcade-Action über Roguelites bis hin zu Sport und einem extrem bekannten Skateboard-Remake ist alles dabei.

Auch wenn im Juli kein einzelner Mega-Headliner wie zuletzt Persona 5 Royal im Fokus steht, sind die Neuzugänge so verteilt, dass über den ganzen Monat hinweg regelmäßig etwas Neues zum Anspielen auftaucht. Zwei Titel erscheinen außerdem direkt zum Release im Abo.

Neue Spiele im Xbox Game Pass bis 21. Juli 2026

Welche neuen Game-Pass-Spiele sind im Juli 2026 dabei? Die kommenden acht Neuzugänge sind über den Monat verteilt und landen an fünf Terminen im Katalog. Den Start macht am 9. Juli 2026 ein schneller Arcade-Shooter, während am 21. Juli 2026 gleich zwei sehr unterschiedliche Spiele folgen.

Hier ist die komplette Liste mit allen Terminen:

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Tamashika – 9. Juli 2026

– 9. Juli 2026 Ascend to Zero – 13. Juli 2026 (Day-One-Release im Game Pass)

– 13. Juli 2026 (Day-One-Release im Game Pass) PBA Pro Bowling 2026 – 14. Juli 2026

– 14. Juli 2026 Mavrix by Matt Jones – 16. Juli 2026

– 16. Juli 2026 FixForce – 17. Juli 2026

– 17. Juli 2026 Fogpiercer – 17. Juli 2026 (Day-One-Release im Game Pass)

– 17. Juli 2026 (Day-One-Release im Game Pass) The Planet Crafter – 21. Juli 2026

– 21. Juli 2026 Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – 21. Juli 2026

Gerade die Doppelpacks am 17. und 21. Juli 2026 stechen heraus, weil sie in Ton und Genre komplett gegensätzlich sind. Das ist praktisch, wenn du im Abo gern zwischen entspannten und anspruchsvollen Sessions wechselst.

Das steckt in den Neuzugängen

Was erwartet dich spielerisch bei den neuen Game-Pass-Titeln? Tamashika wird als rasanter, Arcade-artiger Corridor-Shooter beschrieben und ist damit eher ein Kandidat für kurze, intensive Runs. Ascend to Zero zielt als Action-Roguelike klar auf Wiederholbarkeit, Builds und schnelle Lernkurven ab und erscheint direkt zum Start im Game Pass.

Am Sportende des Spektrums folgt mit PBA Pro Bowling 2026 klassisches Bowling, während Mavrix by Matt Jones als Open-World-Multiplayer-Extremsport-Spiel ins Line-up rutscht. Der Name deutet schon an, wohin die Reise geht: große Areale, Tricks und eine Community-orientierte Struktur.

Welche Highlights sind am 17. und 21. Juli 2026 geplant? Am 17. Juli 2026 treffen zwei komplett unterschiedliche Konzepte aufeinander: FixForce ist ein Koop-Extraction-Shooter für 1 bis 5 Personen in einem Setting, das an eine aufgeräumt-skurrile Roboterwelt erinnert. Fogpiercer dagegen ist ein methodischer Sci-Fi-Roguelike-Deckbuilder, bei dem du einen bewaffneten Zug steuerst und dich über Kartenentscheidungen durch Runs arbeitest.

Am 21. Juli 2026 wird es dann wahlweise gemütlich oder maximal nostalgisch: The Planet Crafter setzt auf ein entspanntes Terraforming-Erlebnis, während Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 als eines der renommiertesten Remakes der letzten Jahre gilt und sich perfekt für schnelle Sessions oder Score-Jagd eignet.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. Juli 2026

Welche Spiele verschwinden Mitte Juli 2026 aus dem Game Pass? Wie üblich wird Mitte des Monats auch wieder ausgedünnt. Insgesamt zehn Titel sollen den Dienst am 15. Juli 2026 verlassen, darunter mehrere bekannte Namen.

Dungeons of Hinterberg

EA Sports Football Club 24

Stellaris

Golf With Your Friends

Minami Lane

Powerwash Simulator

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Splitgate: Arena Reloaded

Super Fantasy Kingdom

Techtonica

Wenn davon noch etwas auf deiner Liste steht, lohnt sich ein letzter Durchlauf vor dem Stichtag, gerade bei langen Brocken wie Stellaris oder Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition.

Welche der neuen Game-Pass-Erweiterungen nimmst du dir als Erstes vor, und welches Spiel trifft dich bei den Abgängen am meisten? Schreib es gern in die Kommentare.