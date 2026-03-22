Starfield auf PS5 – Premium Edition führt die Vorbesteller-Charts an

PlayStation-5-Fans lassen sich offenbar nicht lange bitten: Kaum ist offiziell, dass Starfield auf Sonys Konsole erscheint, schießt Bethesdas Sci-Fi-RPG im PlayStation Store direkt in die oberen Regionen der Vorbesteller-Charts. Besonders auffällig: Nicht die Standardversion, sondern ausgerechnet die umfangreichere Premium Edition wird aktuell am stärksten nachgefragt.

Damit bekommt ein Spiel, das ursprünglich als klares Aushängeschild für Xbox-Konsolen positioniert war, auf PS5 einen erstaunlich schnellen Hype-Start. Starfield erschien erstmals im September 2023 für PC und Xbox Series, nun folgt die PS5-Version nach rund zweieinhalb Jahren Wartezeit.

Starfield startet im PlayStation Store sofort durch

Wie gut läuft Starfield bereits vor dem Release auf PS5? Ein Blick auf die aktuellen Vorbesteller-Charts im PlayStation Store zeigt, wie schnell das Interesse eskaliert ist. Mit Stand vom 21. März 2026 liegt Starfield mehrfach in den Top 10, und die Premium Edition steht sogar ganz oben.

Das Ranking wurde nach dem Release von Crimson Desert neu sortiert, doch Starfield behauptet sich weiterhin extrem stark. Konkret sehen die PS5-Pre-Order-Charts aktuell so aus:

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Starfield Premium Edition LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Deluxe Edition 007 First Light Starfield Diablo 4: Lord of Hatred – Standard Edition Diablo 4: Lord of Hatred – Ultimate Edition Pragmata Deluxe Edition Life is Strange: Reunion Echoes of Aincrad Ultimate Edition Diablo 4: Age of Hatred Collection

Offizielle Vorbestellzahlen gibt es zwar nicht, aber die Platzierungen deuten klar darauf hin, dass Starfield auf PS5 bereits vor dem Launch ein spürbarer Erfolg ist.

Release-Termin und Inhalte der PS5-Version

Wann erscheint Starfield für PS5? Bethesda hat den Release für den 7. April 2026 bestätigt. Gleichzeitig soll die PS5-Version zusammen mit dem Free-Lanes-Update sowie der Erweiterung Terran Armada erscheinen. Wer also auf den PlayStation-Release gewartet hat, startet direkt mit zusätzlichem Content in die Galaxie.

Dass Starfield überhaupt auf PS5 landet, wirkt im Rückblick wie eine Frage der Zeit. Todd Howard hat sich dazu bereits geäußert und sinngemäß betont, dass Bethesda Starfield immer auch auf PS5 sehen wollte und es letztlich nur eine Frage des richtigen Zeitpunkts gewesen sei.

Spannend ist außerdem, dass Starfield auf anderen Plattformen ebenfalls Thema bleibt: Ein aktuelles Gerücht bringt eine mögliche Umsetzung für Nintendo Switch 2 ins Spiel, offiziell bestätigt ist das bislang aber nicht.

Premium Edition schlägt Standardversion

Warum greifen so viele zur Starfield Premium Edition? Auf PS5 verkauft sich die Premium Edition sichtbar besser als die Basisfassung. Das ist bemerkenswert, weil Starfield nicht als Bethesdas unumstrittenes Meisterwerk gilt und das Spiel auf Steam derzeit bei gemischten Bewertungen steht.

Der Trend deutet darauf hin, dass viele PS5-Fans direkt das Komplettpaket wollen, statt nur den Einstieg. Die Premium Edition enthält beide Erweiterungen, also Shattered Space und die kommende Terran Armada. Offenbar setzen viele darauf, Starfield gleich in der ausgebauten Version zu erleben, die alle bisherigen Inhalte bündelt.

Wie stehst du zu Starfields PS5-Release: Holst du dir die Standardversion oder direkt die Premium Edition? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.