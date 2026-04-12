PS5 PlayStation Store – Sony testet neues Layout mit großen Kacheln und Tags

Im PlayStation Store auf der PS5 bahnt sich eine der größten Änderungen seit Jahren an. Sony testet aktuell offenbar ein komplett überarbeitetes Store-Layout, das vor allem auf deutlich größere Bildkacheln setzt und das Stöbern stärker kuratiert wirken lässt.

Offiziell angekündigt ist das Redesign bislang nicht. Erste Sichtungen stammen aus einem Beta-Test, der am 11. April 2026 öffentlich aufgefallen ist und seit dem 12. April 2026 bei einzelnen Nutzern in Europa und Nordamerika aktiv sein soll.

Ein neues Layout mit Fokus auf große Feature-Karten

Was ändert sich im PS5 PlayStation Store konkret? Statt eines dichten Rasters, in dem viele Spiele gleichzeitig sichtbar sind, rückt in der neuen Version eine horizontale Auswahl mit großen, auffälligen Feature-Karten in den Mittelpunkt. Dadurch werden weniger Titel auf einmal gezeigt, diese bekommen aber mehr Raum und wirken stärker wie redaktionell ausgewählte Empfehlungen.

Optisch erinnert der Ansatz an moderne Streaming-Oberflächen, bei denen Inhalte eher über große Teaserflächen als über reine Listen entdeckt werden sollen. Die bisherige Tab-Struktur des Stores soll dabei weitgehend erhalten bleiben, inklusive Bereichen für Neuerscheinungen, Collections, Deals und News rund um PlayStation Plus.

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Einordnen lässt sich das Timing ebenfalls: Im November 2026 wird der PlayStation Store 20 Jahre alt. Historisch gab es nur wenige wirklich große Design-Sprünge, vor allem 2008, 2012 und 2020. Sollte das aktuelle Experiment für alle ausgerollt werden, wäre es die umfangreichste Store-Überarbeitung seit mehr als einem halben Jahrzehnt.

Mehr Kontext beim Stöbern durch Tags und neue Kategorien

Welche neuen Infos zeigt der Store zu Spielen an? Auffällig sind vor allem die deutlich prominenteren Tags, die direkt an den großen Kacheln hängen. Statt nur Titel und Preis zu zeigen, ordnet der Store Spiele über Genre-, Feature- und Stimmungsbegriffe ein. Genannt werden in den Sichtungen unter anderem People of Note mit Tags wie RPG, rundenbasierte Kämpfe, stilisiert, storyreich, farbenfroh und 3D.

Auch Starfield taucht in den Beispielen mit Tags wie Open World, RPG, storyreich, cineastisch und Weltraum-Erkundung auf. Zusätzlich soll es kurze One-Liner geben, die das jeweilige Spiel in einem Satz umreißen, ähnlich einer Logline.

Unterhalb des Karussells werden außerdem neue Browse-Sektionen beschrieben, die stärker nach Genre und Stimmung sortieren. Damit würde das Stöbern weniger nach klassischem Shop wirken und mehr nach kuratierter Entdeckung, bei der du schneller von einer Idee oder Stimmung zum passenden Spiel geführt wirst.

Autoplay-Trailer und Beta-Ausrollung auf der PS5

Welche Features kommen zusätzlich zum neuen Design? In der Beta soll ein weiteres Detail für Aufmerksamkeit sorgen: Wenn du ein Spiel im Feature-Karussell anwählst, startet demnach automatisch Videomaterial, also Trailer-Footage, direkt beim Hervorheben der Kachel. Ob diese Clips standardmäßig stumm geschaltet sind, ist in den bisherigen Berichten nicht eindeutig beschrieben.

Der Test scheint derzeit auf die PS5-Version des PlayStation Stores begrenzt zu sein. Gleichzeitig gibt es Hinweise, dass manche der betroffenen Nutzer auch eine neue Variante des PS5-Home-Screens ausprobieren können, was auf einen größeren Interface-Test im Systemumfeld hindeutet.

Wann und ob Sony das Store-Redesign für alle freischaltet, ist aktuell offen. Eine öffentliche Bestätigung oder ein konkreter Zeitplan stehen bislang aus.

Wie gefällt dir die mögliche neue Richtung mit großen Kacheln, Tags und Autoplay-Trailern im PlayStation Store, und würdest du das lieber als die aktuelle Raster-Ansicht nutzen? Schreib es gerne in die Kommentare.