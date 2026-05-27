Destruction AllStars verschwindet aus dem PS Store, Server plötzlich offline

Völlig überraschend ist ein PS5-Exklusivtitel aus dem Jahr 2021 endgültig von der Bildfläche verschwunden: Destruction AllStars wurde nicht nur aus dem PlayStation Store entfernt, sondern auch direkt in seinen Online-Funktionen abgeschaltet. Damit ist der Multiplayer-Kern des Car-Combat-Spiels praktisch über Nacht Geschichte, ohne dass es zuvor eine klassische Vorwarnphase für die Community gab.

Gerade weil es sich um einen exklusiven Titel handelt, wirkt der Schritt ungewöhnlich. Während Abschaltungen bei Live-Service-Spielen inzwischen fast zum Wochenrhythmus gehören, treffen sie hier ein Spiel, das einst als Teil der PS5-Startphase gedacht war und später als eigenständige Multiplayer-Erfahrung positioniert wurde.

Plötzliches Aus für Destruction AllStars

Was ist bei Destruction AllStars genau passiert? Das Spiel ist vollständig delistet, also nicht mehr digital kaufbar, und die Mehrspieler-Services wurden sofort deaktiviert. Wer Destruction AllStars noch in der Bibliothek hat, kann damit zwar weiterhin Inhalte starten, aber der zentrale Online-Betrieb ist nicht mehr verfügbar.

Destruction AllStars erschien am 2. Februar 2021 und wurde von Lucid Games als PS5-exklusives Multiplayer-Car-Combat-Spiel veröffentlicht. Ursprünglich war der Titel als Launch-Spiel für die PlayStation 5 geplant, landete nach einer Verschiebung dann aber erst 2021 auf der Konsole.

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Immerhin bleibt nicht alles komplett unspielbar: Der Arcade-Modus soll vorerst weiterhin funktionieren. Alles, was auf Matchmaking, Online-Events oder Live-Service-Strukturen aufgebaut war, ist dagegen abgeschaltet und damit faktisch aus dem Spiel herausgerissen.

Fristen, Restinhalte und offene Fragen

Was müssen Besitzerinnen und Besitzer jetzt wissen? Wer noch über sogenannte Destruction Points im Spiel verfügt, hat laut aktuellem Stand bis November 2026 Zeit, diese einzulösen. Danach verfällt dieser letzte Rest an Live-Service-Ökonomie endgültig.

Dass die Abschaltung so abrupt erfolgt, dürfte vielen sauer aufstoßen. Selbst bei Titeln mit kleiner Community ist es üblich, zumindest ein konkretes Datum Wochen oder Monate im Voraus zu kommunizieren, damit sich Fans verabschieden können oder offene Fortschritte abschließen.

Zusätzliche Brisanz bekommt das Ganze, weil es ein weiteres Beispiel dafür ist, wie schnell gekaufte Online-Spiele in der Praxis an Wert verlieren können, wenn die Server ohne Vorlauf offline gehen. Und auch wenn Destruction AllStars seit Release sichtbar Probleme hatte, eine große Basis zu halten, war der Titel über fünf Jahre lang online verfügbar und wurde offenbar noch von einer kleinen Gruppe aktiv genutzt.

Ein weiterer Dämpfer für Live-Service auf Konsole

Warum ist der Schritt ein Signal für die Branche? Bei Live-Service-Spielen ist das Risiko einer Abschaltung immer Teil des Deals, aber die Geschwindigkeit und die fehlende Vorwarnung setzen ein unangenehmes Zeichen. Wenn selbst Plattform-exklusive Titel so leise verschwinden, wirkt das wie eine Einladung für noch härtere Einschnitte bei vergleichbaren Projekten.

Schon zum Release wurde Destruction AllStars häufig als solide Grundlage beschrieben, der es aber an Langzeitmotivation und inhaltlicher Tiefe mangelte. Die Hoffnung, dass Updates und neue Inhalte das Ruder herumreißen könnten, hat sich am Ende offensichtlich nicht mehr getragen. Unter dem Strich bleibt ein hübsch präsentierter, technisch stabiler Multiplayer-Titel, dessen Herzstück jetzt nicht mehr existiert.

Wie steht ihr zu solchen plötzlichen Abschaltungen, gerade bei Exklusivspielen: Gehört das bei Live-Service einfach dazu, oder braucht es aus eurer Sicht klare Vorwarnzeiten und verbindlichere Regeln? Schreibt es gern in die Kommentare.