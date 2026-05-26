Seit Jahren begleitet ein Running Gag die Gaming- und Fantasy-Community: Was erscheint zuerst – Grand Theft Auto VI oder The Winds of Winter?

Lange Zeit wirkte die Antwort völlig offen. Doch inzwischen zeichnet sich ab, dass Rockstar Games tatsächlich etwas geschafft hat, das vor wenigen Jahren noch absurd geklungen hätte: GTA 6 dürfte erscheinen, bevor George R. R. Martin seinen lang erwarteten Roman veröffentlicht.

Vom Meme zur Realität

Der Vergleich entstand nicht ohne Grund.

Auf der einen Seite steht GTA 6, dessen Entwicklung sich über viele Jahre zog. Nach dem Release von Grand Theft Auto V im Jahr 2013 warteten Fans fast ein Jahrzehnt auf eine offizielle Bestätigung des Nachfolgers. Gerüchte, Leaks und Spekulationen begleiteten das Projekt über Jahre hinweg.

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Auf der anderen Seite steht The Winds of Winter, der sechste Band der Reihe A Song of Ice and Fire. Autor George R. R. Martin veröffentlichte den Vorgänger bereits 2011. Seitdem warten Fans inzwischen 15 Jahre auf die Fortsetzung.

Genau daraus entstand einer der bekanntesten Running Gags des Internets: „Kommt GTA 6 oder Winds of Winter zuerst?“

GTA 6 hat jetzt einen echten Zieltermin

Während The Winds of Winter weiterhin keinen offiziellen Veröffentlichungstermin besitzt, hat sich die Situation bei GTA 6 verändert.

Nach der Verschiebung Anfang Mai wurde der neue Release auf den 19. November 2026 festgelegt. Zuletzt bestätigte auch Take-Two-CEO Strauss Zelnick erneut, dass das Unternehmen weiterhin von diesem Termin ausgeht.

Damit hat GTA 6 etwas, das Winds of Winter bis heute fehlt: einen konkreten Veröffentlichungstag.

Zwei Projekte mit ungewöhnlicher Geschichte

Interessant ist, wie ähnlich die beiden Projekte trotz völlig unterschiedlicher Medien geworden sind.

Sowohl GTA 6 als auch The Winds of Winter entwickelten sich über die Jahre zu Symbolen für extreme Wartezeiten. Beide Projekte wurden zu einem festen Bestandteil der Internetkultur.

Immer wieder tauchten Memes auf wie:

„Wir bekommen X vor GTA 6.“

„Das passiert noch vor Winds of Winter.“

„Winds of Winter erscheint vor GTA 6.“

Besonders die letzte Variante galt lange Zeit als sichere Wette. Heute sieht die Situation deutlich anders aus.

Warum die Wartezeit bei GTA 6 trotzdem anders war

Trotz aller Verzögerungen gab es bei GTA 6 zumindest sichtbare Fortschritte.

Rockstar veröffentlichte Trailer, Screenshots und inzwischen zahlreiche Informationen zur Spielwelt, den Hauptfiguren Jason und Lucia sowie zum Schauplatz Leonida.

Bei Winds of Winter sieht die Lage anders aus. Martin veröffentlicht zwar regelmäßig Statusupdates, einen Veröffentlichungstermin oder konkrete Kapitelpräsentationen gibt es jedoch weiterhin nicht.

Hinzu kommt, dass während der Wartezeit sogar die komplette HBO-Serie Game of Thrones startete und endete, ohne dass der nächste Band der Buchreihe erschien.

Ein historischer Moment für die Gaming-Community

Natürlich ist GTA 6 noch nicht veröffentlicht. Bis zum 19. November kann theoretisch noch vieles passieren.

Doch allein die Tatsache, dass Rockstar mittlerweile einen bestätigten Termin hat, verändert die Diskussion. Ein Internet-Witz, der Fans über Jahre begleitet hat, ist plötzlich keine Übertreibung mehr, sondern könnte tatsächlich Realität werden.

Oder anders gesagt: Nach all den Memes, Gerüchten und Spekulationen sieht es aktuell tatsächlich so aus, als würde die Welt zuerst durch Vice City fahren, bevor sie erfährt, wie die Geschichte von Westeros weitergeht.