Bericht – Epic Games und Disney planen Extraction-Shooter nach ARC Raiders Vorbild

Epic Games soll gemeinsam mit Disney an einem neuen Extraction-Shooter arbeiten, der sich spielerisch an ARC Raiders orientiert. Das geht aus einem aktuellen Bericht hervor, der außerdem nahelegt, dass ein Release schon im November 2026 möglich sein könnte. Offiziell bestätigt sind weder Titel noch genaue Plattformen, aber die Richtung klingt nach einem großen, riskanten Wurf für beide Unternehmen.

Spannend ist dabei vor allem der Kontrast: Disney-Charaktere in einem kompetitiven PvPvE-Setting, in dem es nicht nur ums Gewinnen von Gefechten geht, sondern ums Überleben und das rechtzeitige Erreichen eines Extraktionspunkts. Genau dieses Risiko-Reward-Prinzip ist das Herzstück des Extraction-Genres und könnte mit einer starken Lizenz schnell enorm viele Neugierige anziehen.

Ein Extraction-Shooter mit Disney-Charakteren

Worum geht es beim angeblichen Disney-Extraction-Shooter? Laut dem Bericht soll das Projekt ein ARC-Raiders-ähnliches Spiel werden, in dem Disney-Figuren in Matches geschickt werden, um sich durch Kämpfe zu schlagen und am Ende lebend zu extrahieren. Welche Charaktere genau spielbar sind, welche Maps geplant sind oder welche Gegner und Fraktionen die Spielwelt bevölkern, ist bislang offen.

Unklar ist außerdem, ob das Spiel als eigenständiger Titel erscheint oder ob es als großer Modus beziehungsweise als integrierte Erfahrung innerhalb von Fortnite aufgebaut wird. Gerade dieser Punkt dürfte entscheidend sein, weil sich davon Monetarisierung, Progression und auch die Zielgruppe stark ableiten würden.

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Intern soll das Projekt laut Bericht gemischte Reaktionen ausgelöst haben: Einige Reviewer hätten das Spiel als nicht besonders originell kritisiert, während andere offenbar davon ausgehen, dass Epic Games bis zum Release noch die Kurve bekommt. Für ein Extraction-Spiel, das sich mit starken Marken behaupten will, wären ein eigenständiger Twist, klare Langzeitmotivation und eine stimmige Tonalität jedenfalls Pflicht.

Der große Disney-Epic-Deal nimmt Formen an

Welche Rolle spielt Disneys Investment in Epic Games? Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen sorgt spätestens seit 2024 für Schlagzeilen, als Disney 1,5 Milliarden US-Dollar in Epic Games investierte. Damals war bereits von einem transformationalen neuen Spiel- und Entertainment-Universum die Rede, das Disney-Erlebnisse und moderne Online-Infrastruktur zusammenbringen soll.

Jetzt wirkt es so, als würden nach und nach konkretere Bausteine dieser Kooperation sichtbar werden. Neben dem Extraction-Shooter seien laut Bericht noch zwei weitere Spiele Teil des Pakets. Eines davon soll intern eher mittelmäßige Bewertungen erhalten haben, woraufhin Mitarbeitende vom dritten Projekt auf das zweite verschoben worden seien, um die Qualität zu verbessern.

Epic Games hat die Darstellung der Ambitionen in einer Stellungnahme zurückgewiesen. Ein Senior Director of Communications betonte, die geschilderten Eindrücke spiegelten nicht die Ziele der Disney-Kollaboration wider.

Das spiegelt nicht die Ambitionen der Disney-Zusammenarbeit wider. Wir bauen ein neues Spiele- und Entertainment-Universum mit Disney-Erlebnissen.

Warum der Zeitpunkt für Epic Games besonders wichtig ist

Warum könnte ein Erfolg für Epic Games jetzt entscheidend sein? Das Projekt steht auch deshalb im Fokus, weil Epic Games in den letzten Monaten sichtbar unter Druck stand. Anfang 2026 gab das Unternehmen Entlassungen von rund tausend Personen bekannt. Kurz darauf folgte außerdem die Ankündigung, dass drei Spielmodi in Fortnite eingestellt werden.

Ein starker Launch einer neuen Disney-Erfahrung, egal ob als eigenständiges Spiel oder als Fortnite-Erweiterung, könnte Epic Games in einer Phase helfen, in der das Unternehmen wieder positive Signale setzen muss. Gleichzeitig wäre es für Disney ein weiterer Schritt, die eigene Präsenz im Gaming-Markt nicht nur über Lizenzen, sondern über große Live-Service-Projekte zu definieren.

Falls der angepeilte Zeitraum November 2026 tatsächlich gehalten wird, dürfte in den kommenden Monaten mit ersten Teasern zu rechnen sein, die Genre, Umfang und Einbindung in das Fortnite-Ökosystem klarer einordnen lassen.

Wie findet ihr die Idee, Disney-Charaktere in einem Extraction-Shooter zu sehen, und würdet ihr so ein Spiel lieber als eigenen Titel oder als festen Bestandteil von Fortnite spielen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.