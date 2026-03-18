Pokémon GO bestätigt Community Day im April 2026 – Fokus-Pokémon, Boni, Tipps

Pokémon GO hat den nächsten Community Day offiziell bestätigt und damit auch gleich das wichtigste Paket für April geschnürt: das Fokus-Pokémon des Events sowie mehrere Boni, die sich vor allem für Bonbon-Farmer und Entwicklungsfans lohnen dürften. Wer in diesem Monat seine Vorräte auffüllen oder an einem starken Exemplar für Raids und Arena-Kämpfe arbeiten will, sollte sich den Termin schon jetzt vormerken.

Wie üblich steht beim Community Day ein Pokémon im Mittelpunkt, das deutlich häufiger in der Wildnis auftaucht. Dazu kommen zeitlich begrenzte Vorteile wie zusätzliche Bonbons, bessere Chancen auf bestimmte Zusatz-Bonbons und ein exklusiver Angriff bei einer Entwicklung innerhalb des Eventfensters.

Community Day im April im Überblick

Wann findet der Community Day im April 2026 statt? Niantic hat den April-Community-Day samt Fokus-Pokémon und Event-Boni bestätigt. Der genaue Zeitraum folgt dem bekannten Community-Day-Rhythmus mit einem klar abgegrenzten Eventfenster, in dem die erhöhte Spawnrate und die Boni aktiv sind.

Wenn du das Event optimal nutzen willst, lohnt es sich, schon vorher Platz im Pokémon-Lager zu schaffen, einige Bälle und Beeren bereitzulegen und gegebenenfalls Rauch sowie Lockmodule einzuplanen. Gerade bei stark frequentierten Spots kann die Ausbeute in kurzer Zeit enorm sein.

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Außerdem gilt wie immer: Der Community Day ist nicht nur ein Solo-Grind. In Parks und Innenstädten trifft man oft auf viele andere Trainer, wodurch Lockmodule, Tausch-Möglichkeiten und spontane Raid-Gruppen deutlich leichter zustande kommen.

Pokémon und Boni für das Event

Welches Pokémon steht beim April-Community-Day 2026 im Mittelpunkt? Der April-Community-Day dreht sich um ein einzelnes Fokus-Pokémon, das während des Events massiv häufiger erscheint und damit die Jagd nach guten IV, schillernden Varianten und hohen WP deutlich einfacher macht.

Welche Boni sind beim April-Community-Day 2026 aktiv? Neben der erhöhten Spawnrate hat Pokémon GO für den April-Termin mehrere Event-Vorteile bestätigt. Je nach Spielstil sind vor allem Bonbon-Boni und Entwicklungsfenster entscheidend, weil du damit schneller an stärkere Entwicklungen kommst und die Chance auf ein optimiertes Exemplar steigt.

Erhöhte Spawnrate des April-Community-Day-Pokémon während des Eventfensters

Community-Day-typische Zusatzboni, die sich auf Fang-Belohnungen und Fortschritt auswirken

Entwicklungsfenster für einen exklusiven Angriff, wenn du die Entwicklung im vorgegebenen Zeitraum durchführst

So holst du das Maximum aus dem Community Day

Wie bereitest du dich am besten auf den Community Day vor? Starte mit genug Pokébällen und Beeren und plane eine Route mit vielen PokéStops, damit dir unterwegs nichts ausgeht. Wenn du auf maximale Effizienz gehst, sind Rauch und Lockmodule besonders stark, weil sie die Begegnungsrate zusätzlich stabilisieren.

Für den kompetitiven Teil lohnt sich ein Blick auf die gewünschten Werte: Für Raids sind meist hohe Angriffs-IV spannend, für die GO-Kampfliga kommen oft andere Werteverteilungen in Frage. Wenn du viele gute Kandidaten fängst, kannst du nach dem Event gezielt sortieren und nur die besten Exemplare entwickeln.

Was hoffst du dir vom April-Community-Day in Pokémon GO und jagst du eher Schillernde, PvP-IV oder ein starkes Raid-Exemplar? Schreib es gern in die Kommentare.