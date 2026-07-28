Pokémon GO Fest 2026 Mega-Finale – Termine für globales Ingame-Event

Pokémon GO hat die Termine für das große Finale von GO Fest 2026 bekannt gegeben. Unter dem Namen Mega-Finale soll der Abschluss des diesjährigen Event-Marathons am Wochenende des 5. und 6. September 2026 stattfinden und weltweit über die App spielbar sein.

Damit steht zumindest der zeitliche Rahmen für den letzten großen GO-Fest-Abschnitt fest. Inhaltlich hält sich Niantic bislang bedeckt, doch schon der Titel deutet an, dass das Thema Mega-Entwicklungen eine zentrale Rolle spielen könnte.

Termine und Rahmenbedingungen für das Mega-Finale

Wann findet das GO Fest 2026 Mega-Finale statt? Das Mega-Finale ist für Samstag und Sonntag, den 5. September 2026 sowie 6. September 2026, angesetzt. Es handelt sich um den offiziellen Schlusspunkt des jährlichen GO-Fest-Programms.

Im Gegensatz zu lokalen Großevents ist das Mega-Finale als globales Ingame-Wochenende geplant. Das bedeutet: Egal ob Großstadt oder Dorf, ihr könnt direkt über Pokémon GO teilnehmen und die speziellen Inhalte dort nutzen, wo ihr sonst auch spielt.

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Was bereits bestätigt ist: Während des Wochenendes soll es besondere Aktionen geben und es werden exklusive Pokémon fangbar sein. Konkrete Details zu Boni wie erhöhte Spawn-Raten, Raid-Pläne oder befristete Forschungen wurden zum jetzigen Stand allerdings noch nicht genannt.

Was der Titel Mega-Finale nahelegt

Welche Inhalte könnten beim Mega-Finale im Fokus stehen? Niantic hat noch keine Headliner-Pokémon oder konkrete Features für das September-Wochenende verraten. Der Name Mega-Finale ist jedoch ein ziemlich klarer Wink mit dem Zaunpfahl: Alles deutet darauf hin, dass Mega-Entwicklungen den Ton angeben dürften.

Naheliegend wäre vor allem, dass das Event die Bühne für ein neues Mega-Pokémon bereitet. Ob es dabei um einen neuen Mega-Raid, einen thematisch passenden Forschungsverlauf oder ein Event-Upgrade für Mega-Energie geht, bleibt abzuwarten.

Für viele Fans ist gerade diese Ungewissheit spannend, weil GO Fest in den letzten Jahren oft als Plattform für größere Ankündigungen genutzt wurde. Wenn Niantic das Mega-Finale als Abschluss einer inhaltlich dichten Saison versteht, könnten im September sowohl Sammler als auch Raid-Gruppen wieder besonders gut beschäftigt sein.

So könnt ihr euch schon jetzt vorbereiten

Wie bereitet man sich sinnvoll auf das Mega-Finale vor? Auch ohne bestätigte Details könnt ihr euch für das Wochenende im September ein paar Dinge zurechtlegen, damit ihr spontan auf Event-Inhalte reagieren könnt.

Beutel und Pokémon-Lager aufräumen, damit genug Platz für Event-Fänge bleibt.

Raid-Teams und Top-Angreifer prüfen, um bei möglichen Mega-Raids schnell einsatzbereit zu sein.

Items wie Bälle, Beleber und Tränke vorab auffüllen, damit längere Spielsessions nicht ausgebremst werden.

Freunde und Community-Gruppen frühzeitig anpingen, falls das Wochenende starke Raid-Frequenzen bekommt.

Sobald Niantic die konkreten Inhalte des Mega-Finales nennt, wird sich zeigen, ob der September eher ein Raid-Fest, ein Sammel-Event oder eine Mischung aus beidem wird.

Freut ihr euch auf das GO Fest 2026 Mega-Finale am 5. und 6. September 2026, und welches Mega-Pokémon würdet ihr euch als Highlight wünschen? Schreibt es gern in die Kommentare.