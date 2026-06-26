Pokémon GO – Professor Willows Geburtstagsforschung bringt Assistenten-Pikachu

Pokémon GO legt im Juli 2026 weiter nach und bringt ein neues, zeitlich stark begrenztes Event mit einem frischen Kostüm-Debüt an den Start. Am 21. Juli 2026 läuft das Event Professor Willows Geburtstagsforschung und dreht sich komplett um eine besondere Variante von Pikachu, die es bisher noch nie im Spiel gab.

Das Zeitfenster ist knapp: Der Event-Tag startet am Dienstag, den 21. Juli 2026, um 10:00 Uhr Ortszeit und endet um 20:00 Uhr Ortszeit. Wer sich das Debüt nicht entgehen lassen will, sollte also genau an diesem Tag unterwegs sein.

Ein neues Kostüm-Debüt für Pikachu

Welche Besonderheit debütiert beim Juli-Event in Pokémon GO? Im Mittelpunkt steht ein neues Kostüm-Pikachu, das als Professor Willows Assistent gestaltet ist. Die Variante orientiert sich optisch an Willows Look und kommt mit einem schwarz-grünen Unteranzug, einem Laborkittel und einer passenden Brille.

Zusätzlich besteht während des Events die Chance, diesem Assistenten-Pikachu auch als Schillernde Variante zu begegnen. Außerdem wird in der Ankündigung erwähnt, dass es möglicherweise eine Version mit einem teamleiter-spezifischen Spezialhintergrund geben kann.

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Damit ist das Event vor allem für Sammler interessant, die Kostüm-Pokémon und seltene Hintergründe jagen und ihre Pikachu-Sammlung weiter ausbauen wollen.

Forschung, Belohnungen und Deadline für das Einsammeln

Wie bekommt ihr das neue Pikachu und welche Rewards gibt es? Zum Event gehört eine kostenlose Befristete Forschung. Welche Aufgaben euch genau erwarten, ist im Vorfeld noch nicht im Detail genannt, aber die Belohnungen sind bereits grob umrissen.

1 Glücks-Ei

1 Sternenstück

Begegnungen mit Professor Willows Assistenten-Pikachu

Weitere, noch nicht konkret benannte Belohnungen

Wichtig ist dabei die Frist: Die Aufgaben müssen erledigt und die Belohnungen eingesammelt werden, bevor am Montag, den 27. Juli 2026, um 20:00 Uhr Ortszeit Schluss ist.

Zusätzlich sind eventbezogene Feldforschungen angekündigt. Wer entsprechende Aufgaben an PokéStops findet und abschließt, kann unter anderem diese Dinge abstauben:

PokéMünzen

Glücks-Eier

Weitere Begegnungen mit dem neuen Assistenten-Pikachu

Weitere, noch nicht näher spezifizierte Belohnungen

Der volle Juli-Fahrplan zum 10. Jubiläum

Welche weiteren Pokémon-GO-Events stehen im Juli 2026 an? Professor Willows Geburtstagsforschung ist nur ein Termin in einem ohnehin dicht gepackten Monat. Rund um das 10. Jubiläum von Pokémon GO sind weitere Events bereits eingeplant.

Datum Event 06. Juli 2026 Road of Legends 11. Juli 2026 Pokémon GO Fest 13. Juli 2026 Special Anniversary Pikachu Celebration 21. Juli 2026 Professor Willows Geburtstagsforschung 25. Juli 2026 Ozone Ascent mit Rayquaza

Darüber hinaus sind für den Monat auch mehrere Raid-Kämpfe, Dynamax-Kämpfe und Pokémon-Spotlights angekündigt, die den Kalender zusätzlich füllen dürften.

Wie steht ihr zu dem neuen Assistenten-Pikachu und dem One-Day-Format: genau die richtige Dosis Hype oder zu knapp getaktet? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.