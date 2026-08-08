Pokémon GO Ende August 2026 – zwei Events mit neuen Pikachu und Attacken

Pokémon GO stimmt seine Community Ende August 2026 mit zwei aufeinanderfolgenden Events auf die Pokémon-Weltmeisterschaften ein. Im Mittelpunkt stehen zwei neue kostümierte Pikachu, die mit etwas Glück sogar als Schillernde Exemplare auftauchen können.
Den Anfang macht das PokémonXP-Event, direkt danach folgt die weltweite Feier zu den Pokémon-Weltmeisterschaften 2026. Neben besonderen Raid-Bossen und wechselnden wilden Pokémon warten zahlreiche exklusive Attacken, Feldforschungen, GO-Pass-Belohnungen und kosmetische Extras.
Zwei Events und neue Pikachu-Varianten
Wann finden die neuen Pokémon GO-Events statt? PokémonXP läuft von Dienstag, dem 25. August 2026 um 10 Uhr bis Freitag, dem 28. August 2026 um 10 Uhr. Unmittelbar anschließend beginnt das Event zu den Pokémon-Weltmeisterschaften 2026, das am Sonntag, dem 30. August 2026 um 20 Uhr endet. Sämtliche Angaben gelten in der jeweiligen Ortszeit.
|Event
|Zeitraum
|PokémonXP
|25. August 2026 um 10 Uhr bis 28. August 2026 um 10 Uhr
|Pokémon-Weltmeisterschaften 2026
|28. August 2026 um 10 Uhr bis 30. August 2026 um 20 Uhr
Seinen ersten Auftritt feiert Pikachu mit Kosmog-Raumanzug. Während des zweiten Event-Abschnitts kommt das Weltmeisterschaften-2026-Pikachu hinzu, das passend zum Turnier mit Krone und Umhang ausgestattet ist. Beide Varianten können auch über passende Feldforschungsaufgaben erhältlich sein.
Magischen Merch entdecken! ✨
Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙♂️
Während PokémonXP erscheinen in Ein-Stern-Raids Pikachu mit Kosmog-Raumanzug und Bähmon. Bei der anschließenden Weltmeisterschaftsfeier stehen Pikachu mit Kosmog-Raumanzug, Weltmeisterschaften-2026-Pikachu und Gramokles als Raid-Bosse bereit.
Wechselnde Pokémon in der Wildnis
Welche Pokémon erscheinen während PokémonXP häufiger? Der erste Event-Abschnitt konzentriert sich auf eine abwechslungsreiche Auswahl aus mehreren Generationen. Kapuno gehört dabei zu den selteneren Begegnungen.
- Trasla
- Camaub
- Seemops
- Driftlon
- Pygraulon
- Memmeon
- Pamo
- Kapuno
Zum Start der Pokémon-Weltmeisterschaften 2026 wird die Auswahl ausgetauscht. In diesem Zeitraum können vor allem Monster gesammelt werden, deren Entwicklungen im Kampf von den verfügbaren Event-Attacken profitieren.
- Alola-Sandan
- Menki
- Schlurp
- Karnimani
- Felino
- Tarnpignon
- Froxy
- Flamiau
- Togetic
- Tanhel
Mit etwas Glück können die aufgeführten Pokémon als Schillernde Exemplare erscheinen. Ergänzend liefern Feldforschungen Begegnungen mit weiteren Event-Pokémon.
Alle verfügbaren Event-Attacken
Welche besonderen Attacken lassen sich freischalten? Bestimmte Pokémon, die während des Events gefangen oder entwickelt werden, beherrschen ausgewählte Attacken. Dadurch lohnt es sich, bereits vorbereitete Entwicklungen bis zum Event-Zeitraum aufzubewahren.
- Alola-Sandamer mit der Sofort-Attacke Dunkelklaue
- Rasaff mit der Lade-Attacke Zornesfaust
- Schlurp mit der Lade-Attacke Bodyslam
- Impergator mit der Lade-Attacke Aquahaubitze
- Morlord mit der Lade-Attacke Nassschweif
- Guardevoir mit der Lade-Attacke Synchrolärm
- Walraisa mit der Sofort-Attacke Pulverschnee
- Walraisa mit der Lade-Attacke Eisspeer
- Metagross mit der Lade-Attacke Sternenhieb
- Schlurplek mit der Lade-Attacke Bodyslam
- Togekiss mit der Lade-Attacke Aurasphäre
- Galagladi mit der Lade-Attacke Synchrolärm
- Trikephalo mit der Lade-Attacke Wirbler
- Quajutsu mit der Lade-Attacke Aquahaubitze
- Silvarro mit der Lade-Attacke Flora-Statue
- Fuegro mit der Lade-Attacke Lohekanonade
- Intelleon mit der Lade-Attacke Aquahaubitze
- Krarmor mit der Lade-Attacke Windschnitt
- Epitaff mit der Lade-Attacke Zornesfaust
Zusätzlich wird die tägliche Zahl der möglichen Sets in der GO-Kampfliga von fünf auf 15 erhöht. Über den gesamten Zeitraum sind damit bis zu 75 Kämpfe möglich, während Begegnungen aus den Belohnungen der Kampfliga eine größere Streuung bei Angriff, Verteidigung und KP besitzen.
GO-Pass mit Zapdos und zusätzlichen Boni
Welche Belohnungen bietet der neue GO-Pass? Ab dem 25. August 2026 um 10 Uhr erhalten alle automatisch den zeitlich begrenzten GO-Pass zu PokémonXP und den Weltmeisterschaften. Bis zum 30. August 2026 um 20 Uhr können GO-Punkte gesammelt und Ränge freigeschaltet werden.
Der kostenlose Fortschrittspfad enthält Begegnungen mit Event-Pokémon. Über den kostenpflichtigen GO-Pass-Deluxe kommen weitere Inhalte hinzu.
- Rucksack im Design der Pokémon-Weltmeisterschaften 2026 und PokémonXP
- Begegnung mit Zapdos
- Zusätzliche Begegnungen mit Event-Pokémon
- Doppelter Sternenstaub beim Fangen von Pokémon ab Rang 10
- Zusätzliche 3.000 EP aus Raid-Kämpfen ab Rang 20
- Bis zu zwei zusätzliche kostenlose Raid-Pässe an Fotoscheiben von Arenen ab Rang 20
Der Event-Rucksack soll nach dem Ende der Feier zusätzlich im In-Game-Shop angeboten werden. Passend dazu lassen sich besondere Sticker durch das Drehen von PokéStops, das Öffnen von Geschenken und über den Shop erhalten.
Wer die offiziellen Übertragungen verfolgt, kann außerdem Befristete Forschungen mit weiteren Begegnungen freischalten. Dazu gehören beide kostümierten Pikachu, ein kampferprobtes Granforgita mit Spezialhintergrund sowie eine Top-Lade-TM.
Welches der beiden neuen Pikachu möchtet ihr unbedingt fangen und welche Event-Attacke ist für euer Team am wichtigsten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.