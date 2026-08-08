Pokémon GO Ende August 2026 – zwei Events mit neuen Pikachu und Attacken

Pokémon GO stimmt seine Community Ende August 2026 mit zwei aufeinanderfolgenden Events auf die Pokémon-Weltmeisterschaften ein. Im Mittelpunkt stehen zwei neue kostümierte Pikachu, die mit etwas Glück sogar als Schillernde Exemplare auftauchen können.

Den Anfang macht das PokémonXP-Event, direkt danach folgt die weltweite Feier zu den Pokémon-Weltmeisterschaften 2026. Neben besonderen Raid-Bossen und wechselnden wilden Pokémon warten zahlreiche exklusive Attacken, Feldforschungen, GO-Pass-Belohnungen und kosmetische Extras.

Zwei Events und neue Pikachu-Varianten

Wann finden die neuen Pokémon GO-Events statt? PokémonXP läuft von Dienstag, dem 25. August 2026 um 10 Uhr bis Freitag, dem 28. August 2026 um 10 Uhr. Unmittelbar anschließend beginnt das Event zu den Pokémon-Weltmeisterschaften 2026, das am Sonntag, dem 30. August 2026 um 20 Uhr endet. Sämtliche Angaben gelten in der jeweiligen Ortszeit.

Event Zeitraum PokémonXP 25. August 2026 um 10 Uhr bis 28. August 2026 um 10 Uhr Pokémon-Weltmeisterschaften 2026 28. August 2026 um 10 Uhr bis 30. August 2026 um 20 Uhr

Seinen ersten Auftritt feiert Pikachu mit Kosmog-Raumanzug. Während des zweiten Event-Abschnitts kommt das Weltmeisterschaften-2026-Pikachu hinzu, das passend zum Turnier mit Krone und Umhang ausgestattet ist. Beide Varianten können auch über passende Feldforschungsaufgaben erhältlich sein.

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Während PokémonXP erscheinen in Ein-Stern-Raids Pikachu mit Kosmog-Raumanzug und Bähmon. Bei der anschließenden Weltmeisterschaftsfeier stehen Pikachu mit Kosmog-Raumanzug, Weltmeisterschaften-2026-Pikachu und Gramokles als Raid-Bosse bereit.

Wechselnde Pokémon in der Wildnis

Welche Pokémon erscheinen während PokémonXP häufiger? Der erste Event-Abschnitt konzentriert sich auf eine abwechslungsreiche Auswahl aus mehreren Generationen. Kapuno gehört dabei zu den selteneren Begegnungen.

Trasla

Camaub

Seemops

Driftlon

Pygraulon

Memmeon

Pamo

Kapuno

Zum Start der Pokémon-Weltmeisterschaften 2026 wird die Auswahl ausgetauscht. In diesem Zeitraum können vor allem Monster gesammelt werden, deren Entwicklungen im Kampf von den verfügbaren Event-Attacken profitieren.

Alola-Sandan

Menki

Schlurp

Karnimani

Felino

Tarnpignon

Froxy

Flamiau

Togetic

Tanhel

Mit etwas Glück können die aufgeführten Pokémon als Schillernde Exemplare erscheinen. Ergänzend liefern Feldforschungen Begegnungen mit weiteren Event-Pokémon.

Alle verfügbaren Event-Attacken

Welche besonderen Attacken lassen sich freischalten? Bestimmte Pokémon, die während des Events gefangen oder entwickelt werden, beherrschen ausgewählte Attacken. Dadurch lohnt es sich, bereits vorbereitete Entwicklungen bis zum Event-Zeitraum aufzubewahren.

Alola-Sandamer mit der Sofort-Attacke Dunkelklaue

Rasaff mit der Lade-Attacke Zornesfaust

Schlurp mit der Lade-Attacke Bodyslam

Impergator mit der Lade-Attacke Aquahaubitze

Morlord mit der Lade-Attacke Nassschweif

Guardevoir mit der Lade-Attacke Synchrolärm

Walraisa mit der Sofort-Attacke Pulverschnee

Walraisa mit der Lade-Attacke Eisspeer

Metagross mit der Lade-Attacke Sternenhieb

Schlurplek mit der Lade-Attacke Bodyslam

Togekiss mit der Lade-Attacke Aurasphäre

Galagladi mit der Lade-Attacke Synchrolärm

Trikephalo mit der Lade-Attacke Wirbler

Quajutsu mit der Lade-Attacke Aquahaubitze

Silvarro mit der Lade-Attacke Flora-Statue

Fuegro mit der Lade-Attacke Lohekanonade

Intelleon mit der Lade-Attacke Aquahaubitze

Krarmor mit der Lade-Attacke Windschnitt

Epitaff mit der Lade-Attacke Zornesfaust

Zusätzlich wird die tägliche Zahl der möglichen Sets in der GO-Kampfliga von fünf auf 15 erhöht. Über den gesamten Zeitraum sind damit bis zu 75 Kämpfe möglich, während Begegnungen aus den Belohnungen der Kampfliga eine größere Streuung bei Angriff, Verteidigung und KP besitzen.

GO-Pass mit Zapdos und zusätzlichen Boni

Welche Belohnungen bietet der neue GO-Pass? Ab dem 25. August 2026 um 10 Uhr erhalten alle automatisch den zeitlich begrenzten GO-Pass zu PokémonXP und den Weltmeisterschaften. Bis zum 30. August 2026 um 20 Uhr können GO-Punkte gesammelt und Ränge freigeschaltet werden.

Der kostenlose Fortschrittspfad enthält Begegnungen mit Event-Pokémon. Über den kostenpflichtigen GO-Pass-Deluxe kommen weitere Inhalte hinzu.

Rucksack im Design der Pokémon-Weltmeisterschaften 2026 und PokémonXP

Begegnung mit Zapdos

Zusätzliche Begegnungen mit Event-Pokémon

Doppelter Sternenstaub beim Fangen von Pokémon ab Rang 10

Zusätzliche 3.000 EP aus Raid-Kämpfen ab Rang 20

Bis zu zwei zusätzliche kostenlose Raid-Pässe an Fotoscheiben von Arenen ab Rang 20

Der Event-Rucksack soll nach dem Ende der Feier zusätzlich im In-Game-Shop angeboten werden. Passend dazu lassen sich besondere Sticker durch das Drehen von PokéStops, das Öffnen von Geschenken und über den Shop erhalten.

Wer die offiziellen Übertragungen verfolgt, kann außerdem Befristete Forschungen mit weiteren Begegnungen freischalten. Dazu gehören beide kostümierten Pikachu, ein kampferprobtes Granforgita mit Spezialhintergrund sowie eine Top-Lade-TM.

Welches der beiden neuen Pikachu möchtet ihr unbedingt fangen und welche Event-Attacke ist für euer Team am wichtigsten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.