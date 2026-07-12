Final Fantasy 7 Dear Destiny kommt am 28. Januar 2027 – Preis, Inhalt﻿

Fans von Final Fantasy 7 bekommen Anfang 2027 offiziell neuen Lesestoff: Der Roman Final Fantasy 7: Dear Destiny erscheint weltweit am 28. Januar 2027. Damit liegt nun ein fixer Termin für eine neue, kanonische Veröffentlichung im Remake-Universum vor, die als Brücke zwischen den bisherigen Spielen und dem großen Finale der Trilogie gedacht ist.

Besonders spannend: Dear Destiny ist nicht einfach ein Begleitbuch, sondern soll zentrale Perspektiven zweier Fan-Lieblinge vertiefen und die Ereignisse vorbereiten, die in Final Fantasy 7 Remake, Final Fantasy 7 Rebirth und dem abschließenden Kapitel Final Fantasy 7 Revelation ihren Höhepunkt finden.

Release, Preis und Formate in der Übersicht

Wann erscheint Final Fantasy 7: Dear Destiny? Der weltweite Release ist für den 28. Januar 2027 angesetzt. Vorbestellungen laufen bereits.

Auch beim Preis macht Square Enix eine klare Ansage und unterscheidet zwischen Print und digitaler Ausgabe. Wer die Geschichte lieber auf dem E-Reader oder Tablet liest, kommt günstiger weg.

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Version Release Preis Physisch 28. Januar 2027 26,99 Euro Digital 28. Januar 2027 14,99 Euro

Der Roman war zuvor bereits in Japan erhältlich, kommt nun aber als offizielle englische Übersetzung weltweit in den Handel.

Neue Einblicke in Aerith und Tifa

Worum geht es in Dear Destiny? Geschrieben wurde der Roman von Kazushige Nojima und er ist als Fortsetzung zu Traces of Two Pasts angelegt. Inhaltlich dreht sich Dear Destiny vor allem um die Vorgeschichten von Aerith Gainsborough und Tifa Lockhart vor den Ereignissen der Hauptstory.

Tifa steht dabei im Mittelpunkt, während sie sich ein neues Leben im Seventh Heaven aufbaut und gleichzeitig versucht, der Untersuchung der Turks im Zusammenhang mit Avalanche aus dem Weg zu gehen. Parallel begleitet die Story Aerith in Midgar, wo sie ihren Alltag mit dem Verkauf von Blumen bestreitet und nach einer Person sucht, die ihr viel bedeutet.

Die getrennten Wege beider Figuren sollen nach und nach in Richtung jener Ereignisse führen, die das Final-Fantasy-7-Universum prägen. Für Fans gibt es zudem eine weitere wichtige Ergänzung: Eine Bonus-Kurzgeschichte beleuchtet Clouds Zeit als Shinra-Soldat. Außerdem wird auch eine gewisse Präsenz des ikonischen Antagonisten Sephiroth angedeutet.

Ein wichtiger Baustein vor Final Fantasy 7 Revelation

Warum ist der Januar 2027 für Final Fantasy 7 so wichtig? Der Monat zeichnet sich als entscheidende Phase für die Marke ab. Neben Dear Destiny steht auch das Finale der Remake-Trilogie mit Final Fantasy 7 Revelation im Raum, das als bislang größtes Kapitel beschrieben wird und die offene Struktur von Final Fantasy 7 Rebirth noch einmal übertreffen soll.

Dazu passt, dass die Diskussion um mögliche DLC-Pläne rund um Final Fantasy 7 Revelation ebenfalls an Fahrt aufnimmt. Unterm Strich wirkt der Termin von Dear Destiny wie bewusst gesetzt: Als Story-Nachschub, der die Wartezeit verkürzt, Hintergründe liefert und den Übergang zum nächsten großen Abschnitt des Remake-Projekts vorbereitet.

Was bedeutet Dear Destiny für euch: Pflichtlektüre vor dem nächsten Spiel oder netter Bonus für Lore-Fans? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.