Steam verschenkt Winexy bis 5. Juni 2026 – Deadline, Preis, Gameplay

Steam legt kurz vor dem ersten Juni-Wochenende noch einmal nach: Bis zum 5. Juni 2026 könnt ihr euch das Hardcore-Simulationsspiel Winexy gratis sichern und danach dauerhaft in eurer Bibliothek behalten.

Wichtig ist dabei vor allem das Timing: Das Angebot endet am 5. Juni 2026 um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Entscheidend ist, dass ihr das Spiel bis dahin einmal beansprucht, danach bleibt es euch dauerhaft erhalten.

Gratis-Deadline und alle Eckdaten zum Angebot

Bis wann ist Winexy kostenlos? Ihr habt bis zum 5. Juni 2026 Zeit, Winexy im Rahmen der Steam Free-to-Keep-Promo zu sichern, danach läuft die Aktion aus.

Der reguläre Preis liegt normalerweise bei rund 5 Euro, was Winexy zwar ohnehin zu einem günstigen Indie-Titel macht, gratis ist aber eben gratis. Wer gerne mal ein kleines Spiel für zwischendurch in die Sammlung packt, bekommt hier ohne Risiko ein paar Stunden Beschäftigung.

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Damit ihr euch schnell orientieren könnt, hier die wichtigsten Daten im Überblick:

Info Details Spiel Winexy Genre Hardcore-Simulation im Retro-Look, Physik-basiertes Kugel-Rollen Aktion Kostenlos behalten, wenn rechtzeitig beansprucht Ende der Aktion 5. Juni 2026, 16:00 Uhr (Deutschland) Normalpreis Ca. 5 Euro

So spielt sich Winexy und warum es als Hardcore gilt

Worum geht es in Winexy? Im Kern ist Winexy ein Physik-Platformer, in dem ihr eine Kugel durch Levels manövriert, die von Hindernisparcours bis zu Speedrun-artigen Abschnitten reichen.

Das Besondere ist, dass ihr verschiedene Kugeltypen steuert, die sich je nach Material unterschiedlich verhalten. Das wirkt auf den ersten Blick simpel, sorgt aber für spürbar andere Lösungswege, sobald Gewicht, Trägheit und Umgebungsinteraktionen zusammenspielen.

Die wichtigsten Eigenschaften im Kurzüberblick:

Unterschiedliche Materialien mit eigener Physik, zum Beispiel Holz oder Metall

Material beeinflusst Fähigkeiten und Interaktionen, etwa wenn Holz brennen und Feuer weitertragen kann

Metall ist robuster, bringt aber mehr Gewicht mit, was Sprünge, Tempo und Kontrolle verändert

Das Kugelgewicht ist ein zentraler Faktor für Puzzle-Ansätze und das Navigieren durch Hindernisse

Weitere Free-to-Keep-Spiele und was als Nächstes kommen soll

Welche weiteren Gratis-Spiele sind aktuell und demnächst Thema? Winexy ist nur der neueste Neuzugang in einer Reihe von Free-to-Keep-Aktionen auf Steam, die oft Indie-Titel einschließen, aber gelegentlich auch größere Namen.

Zu den zuletzt und aktuell erwähnten Free-to-Keep-Spielen zählen neben Winexy auch das narrative Adventure Tell Me Why sowie Gravity Circuit im Mega-Man-Stil und das Multiplayer-Rennspiel Drift86. Wenn euch Winexy nicht zusagt, lohnt sich also trotzdem ein Blick auf die laufenden Gratis-Deals.

Außerdem sind für Juni 2026 bereits weitere Zugänge angekündigt. Genannt werden:

Remothered: Tormented Fathers

The Red Lantern

Wild Terra 2: New Lands

Und auch Overcome Your Fears: Caretaker könnte demnach noch einmal als Aktion zurückkehren.

Habt ihr Winexy schon ausprobiert, und wie steht ihr generell zu solchen Free-to-Keep-Aktionen auf Steam: sammelt ihr alles ein oder nur gezielt bestimmte Genres? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.