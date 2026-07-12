Crimson Desert für 1 Euro – so läuft das Steam-Key-Mystery-Bundle ab

Crimson Desert gehört seit dem Steam-Release im März 2026 zu den spannendsten Open-World-Neuzugängen auf dem PC. Umso kurioser ist eine Aktion, bei der einige Glückliche das Spiel plötzlich für umgerechnet nur 1 Euro abgreifen können. Wer jetzt aber reflexartig an einen Flash-Sale denkt, sollte kurz durchatmen: Auf Steam selbst liegt der Preis weiterhin bei rund 70 Euro.

Der 1-Euro-Deal ist kein klassischer Rabatt, sondern Teil eines Mystery-Bundle-Systems, bei dem die enthaltenen Steam-Keys zufällig verteilt werden. Heißt: Du kannst gewinnen, du kannst aber genauso gut mit einem kleineren Indie-Titel enden.

So funktioniert die 1-Euro-Chance auf Crimson Desert

Wie kann man Crimson Desert für 1 Euro bekommen? Die Möglichkeit kommt über das Fanatical Mystery Egg Bundle zustande. Dort kaufst du einen zufälligen Steam-Key ab 1 Euro pro Key, ohne vorher zu wissen, welches Spiel du bekommst.

Die Aktion ist eher mit einer Tombola vergleichbar als mit einem Store-Angebot. Jede Bestellung liefert garantiert einen Key, aber der Inhalt bleibt bis zur Zuteilung unbekannt. In den wöchentlichen Refreshes sind neben vielen kleineren Titeln auch eine begrenzte Auswahl an Premium-Spielen als sogenannte Golden-Egg-Rewards enthalten.

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In der aktuellen Golden-Egg-Auswahl taucht unter anderem Crimson Desert Digital Deluxe Edition auf. Ebenfalls im Premium-Pool genannt werden Death Stranding 2, Doom: The Dark Ages sowie LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight Digital Deluxe Edition.

Was steckt in der Digital Deluxe Edition

Welche Inhalte sind in Crimson Desert Digital Deluxe Edition enthalten? Wer tatsächlich die Digital Deluxe Edition erwischt, bekommt neben dem Basisspiel zusätzliche Ausrüstungs- und kosmetische Inhalte. Laut Beschreibung sind das die folgenden Extras:

Karios-Plattenset mit Helm, Rüstung, Umhang, Handschuhen und Stiefeln

Balgran-Schild

Exclaire-Pferdezeug-Set mit Champron, Barding, Sattel und Steigbügeln

Gerade für Fans, die ohnehin viel Zeit in Builds und Optik investieren, kann das Paket den Reiz erhöhen. Aber auch hier gilt: Du kaufst nicht gezielt die Deluxe Edition, sondern nur ein Los im Key-Pool.

Updates seit dem Launch und der aktuelle Zustand des Spiels

Warum ist Crimson Desert gerade jetzt wieder interessant? Pearl Abyss hat seit dem Start im März 2026 auffällig kontinuierlich Updates nachgeschoben. Der jüngste Patch im Juli 2026 fällt zwar weniger spektakulär aus als manche Inhalts-Updates davor, dafür steht diesmal Feinschliff im Fokus.

Behoben und adressiert werden vor allem technische und spielerische Stolpersteine, über die die Community zuletzt häufiger gestolpert ist. Genannt werden unter anderem Probleme mit Belohnungen, Framerate-Einbrüche, Rendering-Probleme sowie ein Bug, bei dem Oongka Kliff nicht zuverlässig folgt. Unterm Strich ist Crimson Desert damit in einem besseren Zustand als zum Release, was die Aussicht auf einen zufälligen Deluxe-Treffer natürlich noch verlockender macht.

Wichtige Hinweise zum Mystery-Bundle

Wie hoch sind die Chancen und was kostet es wirklich? Die Keys werden rein zufällig verteilt, und größere Pakete erhöhen nicht die Wahrscheinlichkeit auf ein bestimmtes Spiel. Möglich ist auch der Kauf mehrerer Keys auf einmal, teils bis zu 30 Stück, wodurch der Durchschnittspreis pro Key sinken kann. Entscheidend bleibt aber: Die Wahrscheinlichkeit auf Crimson Desert steigt dadurch nicht automatisch.

Wer nur wegen Crimson Desert zugreifen will, sollte sich bewusst sein, dass der Normalfall eher ein kleineres Spiel aus dem Pool ist. Wenn du dagegen offen für Überraschungen bist und auch mit einem Indie-Fund leben kannst, ist das Mystery Egg Bundle eine der aktuell interessanteren Wundertüten-Aktionen mit echter AAA-Chance.

Würdest du für 1 Euro bei so einem Mystery-Bundle mitmachen, oder sind dir solche Zufalls-Deals zu riskant? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare.