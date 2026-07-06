The Lonely Helmet verschwindet von Steam Ende Juli 2026, so sicherst du es dir

Auf Steam läuft gerade die Uhr für ein kleines Retro-Schmankerl: Der 2D-Plattformer The Lonely Helmet soll bis Ende Juli 2026 aus dem Store verschwinden. Die gute Nachricht: Wenn du das Spiel vorher zu deiner Bibliothek hinzufügst, bleibt es dort in der Regel dauerhaft erhalten und kann weiterhin gespielt werden, solange dein Account aktiv ist.

Wichtig dabei: Das ist keine klassische Free-to-keep-Aktion von Steam mit Countdown-Banner und Promotion, sondern eine Entscheidung des Entwicklers. The Lonely Helmet ist inzwischen ohnehin kostenlos spielbar, war zum Start aber einmal ein kostenpflichtiger Titel.

Warum The Lonely Helmet bald von Steam verschwindet

Warum wird The Lonely Helmet delistet? Der Solo-Entwickler Laim McKenzie beschreibt das Spiel als Pandemie-Projekt, das als Herzensprojekt begonnen hat. Inzwischen gibt es jedoch ein handfestes Problem: Der Quellcode sei verloren gegangen, wodurch Updates und Verbesserungen praktisch nicht mehr möglich sind.

Dazu kommen laut Entwickler anhaltende Performance-Probleme. Deshalb wurde der Delisting-Prozess bereits angestoßen, und Steam ist laut Aussage des Entwicklers die letzte große Plattform, auf der das Spiel noch verfügbar ist.

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Ich habe den Delisting-Prozess gestartet, und das Spiel sollte bis Ende Juli entfernt sein. Es ist anderswo im Internet schon nicht mehr verfügbar, Steam ist also der letzte Ort, um es vorher noch zu bekommen.

So sicherst du dir das Spiel rechtzeitig

Wie kannst du The Lonely Helmet behalten? Du musst das Spiel vor dem Ende des Delistings einfach deiner Steam-Bibliothek hinzufügen. Bei Steam bedeutet eine Entfernung aus dem Shop normalerweise nicht, dass es aus bestehenden Bibliotheken verschwindet. Wer es also rechtzeitig claimt, kann es auch danach weiterhin herunterladen und starten.

Da Steam-Delistings sich manchmal ziehen können, ist das Zeitfenster zwar nicht zwangsläufig auf den Tag genau, aber die Ansage ist klar: Spätestens Ende Juli 2026 soll Schluss sein. Wer auf Nummer sicher gehen will, wartet besser nicht bis zur letzten Woche.

Das erwartet dich im Retro-Plattformer

Welche Features bietet The Lonely Helmet? Inhaltlich ist The Lonely Helmet ein kompakter 2D-Plattformer mit kurzer Spielzeit, aber etwas Wiederspielwert, wenn du Sammelobjekte komplettieren willst. Laut Beschreibung und bisherigen Eindrücken richtet sich das Ganze klar an Fans klassischer Jump-and-Run-Kost.

2D-Plattformer

20 Level

Anpassbarer Charakter

Retro-inspirierter Soundtrack

Space-Setting

Keine Mikrotransaktionen

Interessant: Trotz der sehr selbstkritischen Einschätzung des Entwicklers zur aktuellen technischen Qualität kommt das Spiel bei den bisherigen Nutzerwertungen auf Steam insgesamt ordentlich weg und wird als überwiegend positiv geführt. Gerade weil der Download klein und der Einstieg kostenlos ist, lohnt sich für Genre-Fans zumindest ein kurzer Blick.

Weitere Delistings und Gratis-Chancen im Juli

Welche anderen Spiele sind ebenfalls im Gespräch? Wer grundsätzlich auf Spiele steht, die man noch schnell zur Bibliothek hinzufügen kann, sollte auch Glitched Out im Auge behalten. Das ist ebenfalls von einem Delisting betroffen, geht aber in eine andere Richtung und setzt auf Horror statt Plattform-Action.

Welche kommenden Aktionen sind für Steam geplant? Laut SteamDB sollen im Juli 2026 außerdem mindestens zwei Spiele zeitweise als Free-to-keep verfügbar werden: The Life and Suffering of Sir Brante sowie Yet Another Zombie Defense HD. Außerdem wird Moonlighter als nächste größere Gratis-Aktion erwartet, voraussichtlich eher im August 2026 als noch im Juli.

Wirst du dir The Lonely Helmet noch schnell sichern, bevor es aus dem Steam-Shop verschwindet, oder lässt du es an dir vorbeiziehen? Schreib deine Meinung in die Kommentare.