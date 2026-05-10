Diablo 4 Patch 3.0.2 – Bugfix-Welle, Talisman-Updates und War-Plan-Teleport

Blizzard hat die Patch Notes für das erste große Post-Launch-Update von Diablo 4: Lord of Hatred veröffentlicht. Das Update erscheint am 13. Mai 2026 und hebt das Spiel auf Version 3.0.2. Inhaltlich geht es vor allem um eine große Welle an Bugfixes, ein paar gezielte Anpassungen am Talisman-System und mehrere Quality-of-Life-Verbesserungen, die den Endgame-Alltag deutlich glätten sollen.

Lord of Hatred bleibt dabei auf Erfolgskurs: Die Erweiterung kam bei Kritikern solide an und hat das Endgame von Diablo 4 spürbar umgekrempelt, was in der Community bislang überwiegend positiv aufgenommen wird. Passend dazu läuft Season 13 aktuell ohne eigenen, dominanten Saison-Gimmick, wodurch die Erweiterungsfeatures stärker im Fokus stehen.

Wichtig für alle, die Builds pausieren mussten: Mit Patch 3.0.2 werden außerdem mehrere zuvor deaktivierte Items und Kräfte wieder freigeschaltet.

Die wichtigsten Neuerungen in Update 3.0.2

Was steckt in den Patch Notes zu Diablo 4 Update 3.0.2? Der Kern des Updates sind Bugfixes quer durch Basis-Spiel und Erweiterung, ergänzt um mehrere konkrete Komfortfunktionen. Besonders auffällig ist der Fokus auf War Plans, Talismane und das Stabilisieren von Klassen-Interaktionen, die seit Release von Lord of Hatred für Ausreißer oder Blocker gesorgt haben.

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Blizzard schaltet mit dem Patch unter anderem wieder Inhalte frei, die aus Balance- oder Buggründen temporär deaktiviert waren. Dazu zählen die Spiritborn-Variante Armored Hide: Trampled Under Foot sowie The Umbracrux für den Jäger und The Oculus für die Zauberin.

Diese Punkte stechen als Quick-Überblick heraus:

Release: 13. Mai 2026 , Version 3.0.2

, Version Großer Fokus: Bugfixes in Kampagne, Endgame und Systemen

in Kampagne, Endgame und Systemen Talisman -Änderungen für bessere Lesbarkeit und Set-Balancing

-Änderungen für bessere Lesbarkeit und Set-Balancing Party Finder wird ausgebaut und War Plans werden komfortabler nutzbar

Mehrere zuvor deaktivierte Items und Skill-Varianten werden wieder aktiviert

Talisman-Änderungen und Set-Buffs

Welche Änderungen gibt es an Talismane und Set Charms? Blizzard macht Set-Charms im Loot-Gewitter besser erkennbar. Künftig haben sie einen eigenen Drop-Sound und außerdem ein separates Minimap-Icon, sobald sie am Boden liegen. Das ist eine kleine Änderung, die im hektischen Farm-Loop aber spürbar helfen dürfte.

Zusätzlich gibt es Tooltip-Klarstellungen und ein paar gezielte Anpassungen an Set-Boni. Besonders profitieren Druiden, weil das Set Storm Shepherd überarbeitet wurde, damit Boni sinnvoll zusammenarbeiten statt sich gegenseitig zu überschreiben.

Alle bestätigten Talisman-Änderungen aus den Patch Notes:

Set Charms spielen jetzt einen Unique Drop-Sound, um sie leichter wahrzunehmen.

Set Charms nutzen jetzt ein eigenes Minimap-Icon, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Tooltip-Update für den 3-Piece-Set-Bonus des Jäger-Talismans Nilfur’s Narrow Eye: Alle Boni gibt es nur, wenn Vengeance aktiv ist.

Druide : Storm Shepherd 5-Piece stackt jetzt mit dem Damage-Bonus des 2-Piece, statt ihn zu überschreiben.

: Storm Shepherd 5-Piece stackt jetzt mit dem Damage-Bonus des 2-Piece, statt ihn zu überschreiben. Druide : Storm Shepherd 2-Piece erhöht jetzt den Schaden aller Storm Skills während des Buffs, nicht nur den Skill, der Spirit verbraucht hat.

: Storm Shepherd 2-Piece erhöht jetzt den Schaden aller Storm Skills während des Buffs, nicht nur den Skill, der Spirit verbraucht hat. Druide : Storm Shepherd 2-Piece Maximalbonus sinkt von 75 Prozent auf 40 Prozent, als Ausgleich für die breitere Wirkung.

: Storm Shepherd 2-Piece Maximalbonus sinkt von 75 Prozent auf 40 Prozent, als Ausgleich für die breitere Wirkung. Mark of the Old Wolf enthält jetzt Damage over Time Multiplier-Boni für den Direct-Damage-Bonus.

Mark of the Old Wolf: Poisoning-Damage-Bonus ist jetzt multiplikativ statt additiv.

Quality-of-Life für Endgame, Party Finder und War Plans

Welche Komfortfunktionen kommen mit Lord of Hatred Patch 3.0.2? Die wohl größte Alltagserleichterung betrifft War Plans: Ihr könnt künftig direkt zu einem aktiven War Plan teleportieren. Wenn kein War Plan aktiv ist, geht der Teleport nach Temis, ansonsten direkt zum aktuellen Ziel. Gerade fürs Endgame, in dem War Plans ein zentraler Baustein sind, spart das spürbar Laufwege und Ladezeiten.

Auch die Gruppensuche wird etwas runder: Echo of Mephisto und Echoing Hatred landen im Party Finder. Außerdem kommen neue Loading-Screen-Tipps, die einige der neuen Features erklärender begleiten sollen.

Diese Misc-Änderungen nennt Blizzard für Lord of Hatred explizit:

Echo of Mephisto und Echoing Hatred sind jetzt im Party Finder verfügbar.

Weitere Loading-Screen-Tipps mit Infos zu neuen Features wurden hinzugefügt.

Tooltip für den Chromatic Tuning Prism wurde präzisiert: Er kann eine einzelne Resistance anvisieren.

Neue Funktion: Teleport zu einem aktiven War Plan, andernfalls Teleport nach Temis.

Bugfix-Welle in Erweiterung und Basisspiel

Was wird mit Patch 3.0.2 konkret gefixt? Der Changelog ist riesig und deckt praktisch jeden Bereich ab: Kampagne, Quests, War Plans, Talismane, Horadric Cube, Klassen-Interaktionen, Undercity of Kurast, Dungeons, Whisper-Ziele, UI und mehr. Viele Fixes zielen auf Progress-Blocker, falsch berechnete Boni, fehlende Drops oder fehlerhafte Tooltips ab.

Damit du den Überblick behältst, hier die vollständigen Themenblöcke, die Blizzard in den Patch Notes aufführt.

Welche Bugfixes betreffen Kampagne und Quests in der Erweiterung?

Fix: Questfortschritt konnte nach Town Portal beim Ziel Confront Mephisto während der Quest Death blockieren.

Fix: Charaktere konnten in gesperrten oder unzugänglichen Kampagnenbereichen respawnen.

Fix: NPC-Dialog konnte beim erneuten Betreten bestimmter Bereiche wiederholt triggern oder überlappen.

Fix: Verlassen des Bereichs während Shi Yugong spricht konnte Progress in Fish of Dreams blockieren.

Fix: Path of Riddles hatte falschen Verweis auf Destruction statt Corruption.

Fix: HUD Compass und Audio Navigation Assistance funktionierten nicht korrekt in Defend the Past.

Fix: Mehrere unsichtbare Wände, die Questfortschritt blockierten.

Fix: Boss resetete nach Tod nicht korrekt in Where the Wound Still Weeps.

Fix: Weitere verschiedene Quest-Progress-Blocker.

Welche Bugfixes betreffen War Plans?

Fix: Infernal-Hordes-Begegnungen in War Plans konnten Varshan innerhalb einer Welle wiederholt respawnen lassen.

Fix: Nemesis Boss Lairs konnten bei bestimmten War-Plan-Aktivitäten nicht triggern.

Fix: Nemesis Boss Lairs konnten in bestimmten Szenarien unendlich gefarmt werden.

Fix: Gruppenmitglieder konnten nach einem gescheiterten Undercity-Run und Teleport in die Stadt aus der Gruppe entfernt werden.

Fix: War-Plan-Icons und Ziele konnten auf Weltkarte und Tracker inkonsistent erscheinen.

Fix: Manche War Plans konnten unbeabsichtigte Belohnungen oder Materialien vergeben.

Fix: Endless Swarm-Modifikator in Undercity konnte zusätzliche Gegner Zeit hinzufügen lassen.

Fix: War-Plan-Campaign-States wurden für Gruppenmitglieder mit unterschiedlichem Fortschritt inkonsistent ausgewertet.

Fix: Monster-Power-Erhöhung in Infernal Hordes durch War Plans blieb nach Tod und Wiederbelebung nicht bestehen.

Fix: Fortschritt für einen Horadric Hunter Node konnte nach Logout zurückgesetzt werden.

Fix: Fearless Conviction-Stacks wurden beim Teleport aus einem Dungeon zurückgesetzt.

Fix: Choron’s Pedestal spawnte in The Pit nicht, wenn nur ein Gruppenmitglied Heart of Stone aktiv hatte.

Fix: Hell’s Prize beeinflusste Bloodseeker-Loot nicht korrekt, wenn Bound by Blood aktiv war.

Fix: War-Plan-Tracker-Icon für Undercity passte nicht zum Map-Icon.

Fix: Varshan’s Vengeance-Chests droppten nicht die vorgesehenen Unique Items.

Fix: Belial’s Lair of Runes reduzierte Dropchance von nicht-legendären Runen unter Torment 6 zu stark.

Fix: Items konnten unbeabsichtigt War-Plan-Auswahlen beeinflussen.

Welche Bugfixes betreffen Talismane?

Fix: Non-Mythic Charms und Seals konnten nicht gehandelt werden.

Fix: Balazan’s Bite-Set konnte fälschlich Weaken auf den eigenen Charakter anwenden beim Interagieren mit Craze of the Dead God.

Fix: Minion-Health-Boni durch Charm- und Seal-Affixe wurden nicht konsistent angewendet.

Fix Jäger: Neues Imbuement nach aktivem Imbuement entfernte Lucky-Hit-Chance-Bonus des Spellbound Steel 5-Piece.

Fix: Nilfur’s Narrow Eye 5-Piece Marksman-Damage blieb aktiv, auch ohne aktive Vengeance-Stacks.

Fix: Nekromant-Setboni gaben nicht die volle Minion-Life-Boni.

Fix: Seal-Affix Increased Minion Damage griff nicht bei allen Instanzen von Minion Damage.

Fix: Seal-Affix Increased Damage After Blood Orb Pick Up funktionierte nicht.

Fix: Mehrere Fälle, in denen Talisman-Setboni mit Ritual-Progress unerwartet abfielen oder nicht korrekt stapelten.

Fix: Schnelles Ausrüsten von Charms konnte bereits ausgerüstete unerwartet ersetzen.

Fix: Talisman-Sektion konnte bei Armory-Loadouts mit Controller abgeschnitten sein.

Fix: Mythic Seals konnten Affixe vermissen.

Fix: Fists of Fate Charm konnte nicht zerlegt werden.

Welche Bugfixes betreffen den Horadric Cube?

Fix: Auf transfigurierten Amuletten eingeprägte Aspekte entsprachen nicht Codex-Werten.

Fix: Affix-Modifikation im Horadric Cube konnte fälschlich Währungen hinzufügen.

Fix: Horadric Dust-Tooltips zeigten falsche Interaktionsanweisungen.

Fix: Bestimmte Horadric-Cube-Quests scheiterten an Progress-Checks.

Fix: Horadric-Gem-Crafting-Optionen waren beim Juwelier nicht verfügbar.

Fix: Transmuting von Rüstung konnte unbenutzbare Rüstung für die Klasse des Erstellers erzeugen.

Fix: Viele +Skill-Rank-Affixe konnten mit Skill Rank Tuning Prism nicht gerollt werden.

Fix: Folgende Affixe konnten nicht durch Tuning Prism modifiziert werden: Barrier Generation, Fortify Generation, Impairment Reduction.

Fix: Ein nutzloses Unique Item konnte transmuted werden.

Fix: Mehrere Fälle, in denen Items nicht wie erwartet in Unique Items transmuted werden konnten.

Welche Bugfixes betreffen Klassen in der Erweiterung?

Warlock : +Sigil Duration %-Affix wirkte nicht konsistent auf Warlock Sigils.

: +Sigil Duration %-Affix wirkte nicht konsistent auf Warlock Sigils. Warlock : Bombardment Telekinesis-Upgrade verhielt sich nicht wie erwartet, Tooltip-Klarheit wurde verbessert.

: Bombardment Telekinesis-Upgrade verhielt sich nicht wie erwartet, Tooltip-Klarheit wurde verbessert. Warlock : Tortured Wretch Unstoppable-Upgrade hielt kürzer als vorgesehen.

: Tortured Wretch Unstoppable-Upgrade hielt kürzer als vorgesehen. Warlock : Sigil-modifizierte Skills wendeten Effekte nach Tempering nicht korrekt an.

: Sigil-modifizierte Skills wendeten Effekte nach Tempering nicht korrekt an. Warlock : Aspect of the Orange Herald beeinflusste Cooldown Skills mit Charges nicht.

: Aspect of the Orange Herald beeinflusste Cooldown Skills mit Charges nicht. Warlock : Sigil of Subversion Movement-Speed-Upgrades gaben nicht den vollen Bonus.

: Sigil of Subversion Movement-Speed-Upgrades gaben nicht den vollen Bonus. Warlock : Apocalypse Annihilation-Stacks gingen bei Server-Transitions verloren.

: Apocalypse Annihilation-Stacks gingen bei Server-Transitions verloren. Warlock : Resource-Generation-Stats zeigten Werte anderer Klassen an.

: Resource-Generation-Stats zeigten Werte anderer Klassen an. Warlock : Dauer von Terror Swarm wurde reduziert, wenn Spirit Wolves durch die Ceh-Rune beschworen wurden.

: Dauer von Terror Swarm wurde reduziert, wenn Spirit Wolves durch die Ceh-Rune beschworen wurden. Warlock : Aspect of Malevolence war auf Amuletten schwächer als vorgesehen.

: Aspect of Malevolence war auf Amuletten schwächer als vorgesehen. Warlock : Sigil of Summons Hellwyrm regurgitierte Blazing Scream Lesser Demon Skulls nicht.

: Sigil of Summons Hellwyrm regurgitierte Blazing Scream Lesser Demon Skulls nicht. Warlock : Soul Shard-Dämonen zählten nicht für den Fathomless Legendary Paragon Node.

: Soul Shard-Dämonen zählten nicht für den Fathomless Legendary Paragon Node. Warlock : Duelist Aspect gab Bonus nicht bei bestimmten Kombos aus Einhandwaffen und Offhands.

: Duelist Aspect gab Bonus nicht bei bestimmten Kombos aus Einhandwaffen und Offhands. Warlock : Mutilation Aspect funktionierte nicht korrekt mit dem Evisceration Fragment.

: Mutilation Aspect funktionierte nicht korrekt mit dem Evisceration Fragment. Spiritborn : Rushing Claws Evolving Claws schlug nicht korrekt ein zusätzliches Mal bei 4 oder mehr Charges.

: Rushing Claws Evolving Claws schlug nicht korrekt ein zusätzliches Mal bei 4 oder mehr Charges. Spiritborn : Rezoka’s Rage 5-Piece zählte mehr Ferocity-Stacks als beabsichtigt.

: Rezoka’s Rage 5-Piece zählte mehr Ferocity-Stacks als beabsichtigt. Spiritborn : Jaguar-Skills in Mystic Circle refreshten Ferocity-Dauer nicht.

: Jaguar-Skills in Mystic Circle refreshten Ferocity-Dauer nicht. Spiritborn : Aspect of Pestilence verlängerte Pestilent Swarms nicht wie vorgesehen.

: Aspect of Pestilence verlängerte Pestilent Swarms nicht wie vorgesehen. Spiritborn : Vortex mit Insect Swarm profitierte nicht von Effekten, die Poison-Dauer erhöhen.

: Vortex mit Insect Swarm profitierte nicht von Effekten, die Poison-Dauer erhöhen. Spiritborn : Payback-Area-Upgrades führten weiterhin dazu, dass die Klasse in Nahkampfreichweite rutscht.

: Payback-Area-Upgrades führten weiterhin dazu, dass die Klasse in Nahkampfreichweite rutscht. Spiritborn : Armored Hide Trampled Under Foot konnte gelegentlich viel höheren Schaden verursachen als vorgesehen, wird mit Patch wieder aktiviert.

: Armored Hide Trampled Under Foot konnte gelegentlich viel höheren Schaden verursachen als vorgesehen, wird mit Patch wieder aktiviert. Paladin : Argent Veil gewährte keine Do or Die-Stacks beim Wirken von Zealot-Skills durch Evade in Arbiter-Form.

: Argent Veil gewährte keine Do or Die-Stacks beim Wirken von Zealot-Skills durch Evade in Arbiter-Form. Paladin : Afterimages von Sermon of Steel und Empyrean Edge konnten bei Full-Charm-Set unsichtbar werden.

: Afterimages von Sermon of Steel und Empyrean Edge konnten bei Full-Charm-Set unsichtbar werden. Paladin : Aspect of Glynn’s Anvil erhöhte Damage Reduction pro Resolve-Stack nicht korrekt.

: Aspect of Glynn’s Anvil erhöhte Damage Reduction pro Resolve-Stack nicht korrekt. Paladin : Konsumieren von Judgement erhöhte Holy Nova-Schaden nicht für Virtuous Charge.

: Konsumieren von Judgement erhöhte Holy Nova-Schaden nicht für Virtuous Charge. Misc : Aspect of the Orange Herald beeinflusste Cooldown Skills mit Charges nicht.

: Aspect of the Orange Herald beeinflusste Cooldown Skills mit Charges nicht. Misc : Lac-Runenwort funktionierte nicht mit Challenging Shout und den neuen Skill Variants.

: Lac-Runenwort funktionierte nicht mit Challenging Shout und den neuen Skill Variants. Misc : Bestimmte Elite-Gegner konnten unendlich Schlangen spawnen, wenn sie mit einer speziellen Affix-Kombi erschienen.

: Bestimmte Elite-Gegner konnten unendlich Schlangen spawnen, wenn sie mit einer speziellen Affix-Kombi erschienen. Misc: Tormented Echo of Urivar hatte höhere Monster Power als vorgesehen.

Welche Bugfixes betreffen die Undercity of Kurast?

Fix: Kurast Undercity mit bestimmten Tribute- und Attunement-Bedingungen schloss Season-Journey-Ziele nicht ab.

Fix: Zugriff auf Kurast Undercity von Temis zählte nicht für Whisper-Abschluss.

Fix: Tribute Chest zeigte Tribute of Radiance an, obwohl Tribute of Armaments nötig war.

Fix: Portal zur finalen Etage konnte vor maximalem Attunement erscheinen.

Fix: Undercity Time Objectives gaben keine Bonuszeit, wenn sie durch beschworene oder geklonte Verbündete erledigt wurden, etwa Shadow Clone.

Fix: Scheitern der Undercity und Teleport in die Stadt konnte einen aus der Gruppe entfernen.

Fix: Bestimmte Undercity-Bonusziele schlossen nicht ab mit Mythic Tributes bei maximalem Attunement.

Fix: Ancestral Tribute of Armaments droppte die gewählten Items aus dem Bargain nicht.

Welche weiteren Bugfixes bringt die Erweiterung?

Fix: Spiritborn konnte Collection of Mysteries-Caches nicht öffnen.

Fix: Grim Haven schloss den zugehörigen Whisper nicht ab.

Fix: Whisper für Mount Hefaetrus konnte nicht abgeschlossen werden.

Fix Warlock: Cage of Madness und Demonform konnten zu fehlendem Kopf und Rüstung führen.

Fix: Warlock konnte in bestimmten Situationen das Aussehen nicht ändern.

Fix: Mercenary-rapport-Belohnungen konnten auf bestimmten Rängen nicht beansprucht werden.

Fix: Illustrious Endeavor-Achievement verlangte weiterhin Tree of Whispers-Ziele.

Fix: Illustrious Endeavor markierte abgeschlossene Lair-Boss-Ziele nicht korrekt.

Fix: Durch Fishing erhaltene Monster konnten nicht durch Projektil-Skills anvisiert werden.

Fix: Minimap war in einigen Dungeons ungenau.

Fix: Challenging Shout hatte falsches Audio, wenn es über Lac-Rune von anderen Klassen genutzt wurde.

Fix: Stagger von Ludea in Cosmic Archives Stronghold kurz vor dem Sieg konnte Stronghold-Abschluss blockieren.

Fix: Intro-Quest für Fishing auf Eternal-Charakter blockierte Seasonal-Charaktere.

Fix: Mehrere unsichtbare Wände in Temis.

Fix: Monster konnten in Temis spawnen und existieren.

Fix: Neues Affix für Weapon Damage auf Druid Totems erschien nie.

Weitere visuelle, Audio-, UI- und Umwelt-Verbesserungen.

Änderungen im Basisspiel

Was ändert sich mit 3.0.2 im Diablo-4-Basisspiel? Neben den Erweiterungsfixes bekommt auch das Grundspiel ein Paket an Anpassungen. Blizzard verbessert unter anderem die Kommunikation beim Kampagnen-Skip und arbeitet an Nightmare-Dungeon-Sigils, die beim Eintritt in höhere Schwierigkeitsstufen ein Upgrade-Chance-System für bestimmte Affixe bekommen.

Die beiden bestätigten Game Updates im Basisspiel:

Campaign-Skip-Bestätigungstext wurde überarbeitet, um klarer zu machen, dass das Überspringen eine permanente Wahl für diesen Charakter ist.

Chance, dass ein Dungeon Delve-Affix auf einem Nightmare-Dungeon-Sigil beim Eintritt in Torment in eines dieser Affixe aufgewertet wird: Ancestral Elites, Mythic Prankster, Treasure Breach.

Welche Bugfixes kommen im Basisspiel dazu? Der Patch räumt auch hier in großem Stil auf, inklusive Klassenfixes für Barbar, Druide, Nekromant, Jäger und Zauberin, dazu Dungeons, Whispers, UI und Endgame-Aktivitäten wie The Pit und Infernal Hordes.

Komplette Bugfix-Übersicht nach Kategorien, wie in den Patch Notes aufgeführt:

Gameplay Bugfixes im Basisspiel

Fix: Bestimmte Skill-Upgrades und Legendary Effects konnten falsch stacken oder bis Respec oder Gear-Change bestehen bleiben.

Fix: Manche Skills, Passives und Tooltips aktualisierten sich auf hohen Rängen nicht korrekt.

Fix: Charge-basierte Skills profitierten nicht korrekt von manchen Cooldown-Reduction-Effekten.

Fix: Getriggerte oder beschworene Skills erbten Schaden-Modifikatoren nicht konsistent.

Fix: Manche Unique- und Mythic-Buffs konnten zufällig abfallen.

Fix: Charge oder Trample konnten ohne Unstoppable-Upgrade nicht gewirkt werden, wenn Slowed oder Chilled.

Fix: Tempering-Affix Lucky Hit: Chance to Weaken funktionierte nicht.

Fix: Whisper für Blood Maiden konnte nicht abgeschlossen werden, wenn Blood Maiden in Duriel transformiert wurde.

Barbar Bugfixes

Fix: Upheaval-Damage-Boni wurden nicht korrekt auf nahe Gegner angewendet.

Fix: Highlander-Upgrade für Call of the Ancients konnte Ancients despawnen lassen beim Waffenwechsel.

Fix: Rallying Cry Potency-Upgrades verstärkten Boni aus verwandten Upgrades nicht korrekt.

Fix: Ground Stomp mit Seismic-Upgrade wendete Slow nicht an.

Fix: Wrath of the Berserker-Upgrades erhöhten nur Unstoppable-Dauer.

Fix: Death Blow Fury Generation-Upgrade stellte nicht die volle Fury bei Kill wieder her.

Fix: Death Blow Overpower-Upgrade gewährte keine Overpower-Stacks.

Fix: Flay-Heilung skalierte falsch mit Maximum Life.

Fix: Sescheron’s Fury vergrößerte nicht die Größe aller betroffenen Skills.

Fix: Raid Leader-Affix konnte dazu führen, dass Barbaren sich selbst Schaden zufügen beim Heilen von Verbündeten mit Thorns.

Druide Bugfixes

Fix: Grizzly Rage Immunity-Upgrades gewährten Immunität nicht über die volle Dauer.

Fix: Debilitating Roar mit Dominance-Upgrade verlängerte Buffdauer nicht, während Fortified.

Fix: Legendary und Unique Totems konnten nicht beim Purveyor of Curiosities erhalten werden.

Nekromant Bugfixes

Fix: Shadow Mage Damage over Time-Upgrades profitierten nicht von bestimmten Damage Multipliers.

Fix: Bonusdamage von Deathgrip Unique war geringer als beabsichtigt.

Fix: Will of Rathma verursachte Physical statt Shadow Damage.

Fix: Blood Mist mit Blood Rush Skill Variant skalierte nicht mehr mit Skill Ranks.

Fix: Creeping Cadaver-Tooltips stellten Interaktion mit Corpse Tendrils Skill Variants falsch dar.

Fix: Blood Lance mit Blood Seeker Skill Variant wendete Damage-Bonus auf falsches Ziel an.

Fix: Hewed Flesh erhöhte Corpse Skill-Damage nicht.

Fix: Book of the Dead Minion-Limits waren nach Sacrificing falsch.

Fix: Skeleton Mages belebten sich nach Tod nicht korrekt wieder.

Fix: Decrepify Skill Variants lieferten ihre beschriebenen Boni nicht.

Fix: Golem Unstoppable-Upgrades erlaubten nicht das Wirken unter Crowd Control.

Fix: Necrotic Carapace Aspect erhöhte Tooltip für Maximum Skeletons.

Fix: Vulnerable-Upgrade für Skeleton warrior konnte Vulnerable auf den Nekromanten anwenden, wenn Pets passiv teleportierten.

Fix: Fel Gluttony-Upgrade für Golem konsumierte keine Corpses und reduzierte Cooldown nicht wie vorgesehen.

Fix: Minion-Health konnte nach Tod schwanken.

Jäger Bugfixes

Fix: Imbuement Potency wirkte nicht auf Cold Imbuement Crystal Distillation Skill Variant.

Fix: Shadow Clone Awakening Skill Variant spawnte keinen Shade nach Energy-Threshold bei Nutzung mit Dance of Knives.

Fix: Eldritch Bounty gewährte nicht den vorgesehenen Bonus auf Elemental Resistances.

Fix: Toxic Touch erhöhte Poison Imbuement Potency nicht.

Fix: Iron Rain wendete seinen Damage-Bonus nicht an.

Fix: Etna’s Lost Dagger gewährte keine Boni auf Non-Physical Damage Types.

Fix: Assassin’s Stride wendete Shadow Imbuement nicht auf Shadow Step an.

Fix: Cunning Stratagem-Effekte auf niedrigen Combo Points beeinflussten nur Damage.

Fix: Arrow Storms von Shadow Clone profitierten nicht von Jäger-Boni.

Fix: Evade mit Desperate March während Caltrops auf Cooldown triggerte nicht das Spawnen von Caltrops.

Fix: Umbracrux triggerte nicht korrekt durch Damage over Time und verursachte teils deutlich zu hohen Schaden, wird mit Patch wieder freigeschaltet.

Fix: Jäger konnten in The Pit gelegentlich den Balken füllen, ohne Gegner zu töten.

Zauberin Bugfixes

Fix: Mehrere Probleme bei Meteor, Fireball, Chain Lightning, Ice Shards, Hydra und Upgrades, bei denen Schaden, Boni oder Interaktionen nicht wie beschrieben funktionierten.

Fix: Side-Upgrades für Meteor und Ball Lightning konnten sich gegenseitig blockieren.

Fix: Vox Omnium Aspect konnte getriggerte Basic Skills am Ziel vorbeischießen lassen.

Fix: Aspect of Efficiency verbrauchte Resource bei nur einem verbleibenden Stack.

Fix: Aspect of Efficiency verbrauchte zu viele Stacks mit Shattered Path Frozen Orb Skill Variant.

Fix: Aspect of Craven zeigte falsche Movement-Speed-Werte im Tooltip.

Fix: Crackling Energy triggerte nicht in Kombination mit Electric Blast.

Fix: Levin Grasp gewährte keine zusätzlichen Spark-Trigger.

Fix: Esu’s Heirloom und Bucrani’s Tread gewährten keine Critical Strike Chance durch temporäre Movement-Speed-Boni.

Fix: The Oculus droppte nicht, wird mit Patch wieder freigeschaltet.

Fix: The Oculus gewährte keinen Damage- und Cooldown-Bonus auf den nächsten Cast.

Fix: Teleport Enchantment mit Blaze Skill Variant verhielt sich nicht konsistent als Pyromancy-Skill.

Fix: Meteor Enchantment triggerte Overpower-Effekte mehrfach pro Cast.

Fix: Aspect of Splintering Energy griff nur beim ersten Hit.

Fix: Ball Lightning-Explosionen skalierten nicht mit Damage-Upgrades.

Fix: Cost-Reduction-Side-Upgrade von Fire Wall stoppte gelegentlich.

Dungeons und Whispers Bugfixes

Fix: Minimap-Wege und Objective-Marker zeigten auf ungültige oder unzugängliche Orte.

Fix: Interaktive Objekte wie Chests konnten schweben oder unzugänglich sein.

Fix: Mehrere Dungeon- und Stronghold-Probleme bei Navigation, Pathing und Minimap-Rendering.

Fix: Dungeon-Whisper-Ziele schlossen nicht ab nach dem Besiegen aller benötigten Gegner.

Fix: Dungeon-Affixe, die Unique-Enemy-Spawns modifizieren, funktionierten nicht wie vorgesehen.

Fix: Whisper-Ziele und World-Activity-Marker erschienen an falschen Map-Positionen.

Fix: Rewards oder Erfahrung aus bestimmten Dungeon-Events und Bossen waren niedriger als beabsichtigt.

Fix: Manche Dungeon-Bosse droppten kein Loot oder gaben keine Erfahrung.

Fix: Dungeon-Completion gab in bestimmten Fällen keine Belohnungen.

Fix: Manche Dungeon-Begegnungen konnten stecken bleiben.

Fix: Echo-Boss-Mechaniken konnten nach Neustart bestehen bleiben.

Fix: Bestimmte Bosse hatten auf niedrigen World Tiers zu viel Leben.

Neu: Droppende Nightmare-Dungeon-Sigils schließen jetzt Dungeons aus, die Stronghold-Completion benötigen.

Fix: Dungeons konnten nicht initialisieren, wenn sie während Dungeon Escalation oder War Plans ausgewählt wurden.

Endgame-Aktivitäten Bugfixes

Fix: Spezielle interaktive Elemente wie Shrines spawnten nicht konsistent in The Pit.

Fix: Verlassen von The Pit erforderte nicht die beabsichtigte Channel-Zeit.

Fix: The Pit-UI zeigte falsche Unlock-Level-Anforderungen.

Fix: Burning Butcher in Infernal Hordes verließ den Kampf, wenn man in Stealth ging, Stealth-Fight-Dauer wurde verlängert.

Fix: Lair-Boss-Version des Butchers verursachte mit einer Hazard-Ability deutlich zu viel Schaden.

Fix: Lair-Boss-Butcher hatte deutlich zu viel Leben.

User Interface und User Experience Bugfixes

Fix: Stats und Materials-Panel zeigte falsche Primary-Resource-Generation für manche Klassen.

Fix: Mehrere Loading-Screen-Tipps waren ungenau.

Fix: Tower-Cache-Beschreibungen spiegelten Rewards nicht korrekt wider.

Fix: Bestimmte Crafting-Tooltips und Conversion-Recipes waren veraltet.

Fix: Level-Infos im Hero-Details-Pane reflektierten veraltete Caps.

Fix: Loot-Filter-Regeln konnten mit Controller nicht korrekt editiert werden.

Fix: Map-UI-Elemente überlappten bei mehreren Affixes.

Fix: Visual-Dye-Effekte griffen nicht korrekt bei bestimmten Armor-Sets.

Fix: Character Select zeigte falsche Campaign-Completion-States.

Fix: Manche World- und Activity-Icons waren verschoben oder irreführend.

Fix: View on Map-Button für bestimmte Season-Journey-Ziele zeigte Dungeon-Locations nicht außerhalb von Safe Zones.

Fix: Leaderboards aktualisierten sich nicht sofort nach neuem Eintrag.

Fix: Suche nach Aspect of Death’s Defense erkannte das Summon-Keyword nicht.

Fix: Rabies-Upgrades aktualisierten Tooltip-Beschreibungen nicht korrekt.

Fix: Mehrere Barbar-Aspect-Beschreibungen referenzierten veraltetes Overpower-Verhalten.

Fix: Warntext beim Trade für ein Lord-of-Hatred-exklusives Item referenzierte fälschlich Vessel of Hatred.

Fix: Beschreibungen für Worldly Afflictions Tempering-Affixes hatten falsche Werte.

Misc Bugfixes im Basisspiel

Fix: Bestimmte Season Objectives und Challenges gaben keinen Credit für die 10 Objectives für Rank IX Capstone-Rewards.

Fix: Mehrere Fälle, in denen Season-Rank-Objectives nicht korrekt zum Abschluss beitrugen oder nicht erreichbar waren.

Fix: Season-Journey-Objectives listeten falsche Chapter- oder Requirement-Infos.

Fix: Seasonal Capstone-Challenges zeigten Dungeon-Locations nicht auf der Map.

Fix: Helltide-Threat konnte falsch durch Season Rankings getrackt werden.

Fix: Quest A Trusty Steed konnte verfügbar bleiben, obwohl das Mount bereits freigeschaltet war.

Fix: Grigoire hatte eine zu niedrige Chance, Amulets zu droppen.

Fix: Unobtainable Seasonal Rewards erschienen in der Wardrobe.

Fix: Manche Unique Items hatten geringere Dropchancen oder droppten gar nicht von ihren vorgesehenen Bossen.

Fix: Ein zusätzliches Affix auf einer Unique-Necklace konnte unter dem Minimum rollen.

Fix: Bestimmte Magic Items behielten unbeabsichtigte Inherent Affixes.

Fix: Unequipping eines stärkeren Items konnte verhindern, dass ein schwächeres Item-Aspect aktiviert.

Fix: Resource Cost Reduction-Affix konnte doppelt erscheinen beim Enchanten von Two-Handed-Weapons.

Fix: Bei Hardcore-Charakteren konnte ein Item aus Mythic Unique Caches nicht droppen.

Weitere visuelle, Audio-, Performance- und Stabilitätsverbesserungen.

Was ist für dich die wichtigste Änderung in Update 3.0.2, der War-Plan-Teleport, die Talisman-Verbesserungen oder die langen Bugfix-Listen für Klassen und Endgame? Schreib es gern in die Kommentare.