Diablo 4 Hotfix 3.0.1 – Blizzard entfernt Exit-Portal in Turm und Grube

Blizzard hat Diablo 4 mit einem kleinen Hotfix auf Version 3.0.1 aktualisiert und dabei ein besonders nerviges Problem aus dem frisch gestarteten DLC Lord of Hatred aus der Welt geschafft. Im Fokus steht eine neue Komfortfunktion, die in der Praxis für Frust sorgte, weil sie Runs in Turm und Grube ungewollt frühzeitig beendete.

Das Timing passt: Lord of Hatred ist erst seit wenigen Tagen verfügbar und gilt als großer Meilenstein für das Action-RPG, weil es den Age-of-Hatred-Handlungsbogen fortführt, der seit dem Release 2023 aufgebaut wurde. Umso wichtiger, dass die ersten Stolpersteine schnell ausgebügelt werden.

Portal-Änderung in Turm und Grube

Was hat Blizzard im Hotfix 4 konkret geändert? Nach dem Abschluss eines Turm- oder Grube-Runs erscheint ab sofort kein automatisch spawnendes Exit-Portal mehr. Genau dieses Portal war zwar als Quality-of-Life-Feature gedacht, hatte aber einen unangenehmen Nebeneffekt: Es tauchte teils so ungünstig auf, dass man es aus Versehen anklickte und die Instanz sofort verließ.

Der Haken daran: Wer raus ist, kommt nicht zurück. Das führte dazu, dass liegengebliebener Loot verloren ging und auch wichtige Abläufe wie das Aufwerten von Glyphen nach einem Grube-Return plötzlich abgeschnitten wurden, obwohl der Run eigentlich erfolgreich beendet war.

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Unsere Absicht mit diesem Portal war mehr Komfort, aber das ging am Ziel vorbei.

Mit der Entfernung des Portals ist das Problem nun direkt an der Wurzel gelöst. Wer Turm und Grube spielt, muss den Ausgang wieder klassisch ansteuern, hat dafür aber deutlich mehr Kontrolle darüber, wann der Run wirklich endet.

Weitere Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen

Welche Probleme behebt Patch 3.0.1 zusätzlich? Neben der Portal-Anpassung steckt der Hotfix noch voller kleiner, aber wichtiger Korrekturen. Unter anderem wurde ein Exploit geschlossen, mit dem sich Nemesis-Boss-Verstecke durch Gruppentricks und Schwierigkeitswechsel offenbar endlos farmen ließen.

Außerdem soll ein Softlock behoben sein, der Fortschritt in der Quest The Soil, The Seed, The Fruit blockieren konnte, wenn mehrere Personen gleichzeitig mit Ketten interagierten. Abgerundet wird das Update durch allgemeine Stabilitätsverbesserungen.

Zur schnellen Übersicht hier die Inhalte des Hotfix 4 für Diablo 4: Lord of Hatred in Version 3.0.1:

Nach dem Abschluss eines Grube- oder Turm-Runs erscheint kein Exit-Portal mehr.

Exploit behoben: Nemesis-Boss-Verstecke konnten durch Gruppenbildung und Schwierigkeitswechsel unendlich gefarmt werden.

Quest-Fix: Fortschritt in The Soil, The Seed, The Fruit wird nicht mehr blockiert, wenn mehrere Personen gleichzeitig mit Ketten interagieren.

Verschiedene Stabilitätsverbesserungen.

Lord of Hatred trifft den Nerv der Community

Warum ist der schnelle Hotfix für den DLC so wichtig? Lord of Hatred wird bereits breit positiv aufgenommen und steht auch deshalb unter besonderer Beobachtung, weil seit der vorherigen Erweiterung rund anderthalb Jahre vergangen sind, in denen vor allem Seasons den Content geliefert haben. Dass Blizzard so früh nachlegt, dürfte vielen zeigen, dass Feedback nicht lange liegen bleibt.

Zumal der DLC nicht nur neue Inhalte liefert, sondern auch an vielen Stellschrauben dreht, bei denen einzelne Änderungen eben danebenliegen können. Das Portal ist ein gutes Beispiel: Idee gut, Umsetzung im hektischen Loot-Alltag aber ein Problem.

Wie ist eure Erfahrung mit Lord of Hatred bisher, und hattet ihr Ärger mit dem Exit-Portal in Turm oder Grube? Schreibt es gern in die Kommentare.