Diablo 4 startet WoW-Crossover-Event mit Tier-2-Sets und Reliquary

Blizzard lässt zwei seiner größten Fantasy-Welten erneut aufeinanderprallen: In Diablo 4 ist jetzt ein umfangreiches Crossover-Event mit World of Warcraft gestartet. Im Mittelpunkt stehen jede Menge neue kosmetische Inhalte, die sich sichtbar an klassischen Designs aus Azeroth orientieren, inklusive ikonischer Rüstungssets, Waffen-Skins, Mounts, Pets und einer WoW-inspirierten Reliquary.

Es ist nicht das erste Mal, dass Diablo 4 und World of Warcraft Berührungspunkte haben. Bereits 2024 gab es ein erstes Paket mit Shop-Kosmetika, mit denen man sich optisch an bekannten WoW-Figuren und deren Stil anlehnen konnte. Die Neuauflage im Mai 2026 fällt jedoch deutlich größer aus und bringt vor allem für Nostalgiker aus der Vanilla-Ära einiges mit.

Tier-2-Rüstungen und Bundles im Shop

Welche neuen WoW-Kosmetika gibt es im Diablo-4-Shop? Das Herzstück der Kooperation sind acht neue Rüstungssets, die auf den legendären Tier-2-Sets aus dem klassischen World of Warcraft basieren und jeweils passende Waffenoptiken mitbringen. Jedes Set kostet einzeln 2.800 Platinum, alternativ gibt es ein Gesamtpaket mit allen acht Sets für 5.700 Platinum.

Die komplette Auswahl der Tier-2-inspirierten Sets im Überblick:

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Judgment Armor: Paladin-Set inklusive The Untamed Blade Zweihandschwert

Nemesis Raiment: Warlock-Set inklusive Tome of Shadow Force Fokus

Battlegear of Wrath: Barbarian-Set inklusive Doom ’s Edge Axt und Crul’shorukh, Edge of Chaos Axt

’s Edge Axt und Crul’shorukh, Edge of Chaos Axt The Ten Storms: Spiritborn-Set inklusive Shadow Wing Fokus und Stab-Quartierstab

Pale Rider’s Eternal Armor: Necromancer-Set inklusive Ashkandi, Greatsword of the Brotherhood Zweihandschwert

Netherwind Regalia: Sorcerer-Set inklusive Staff of the Shadow Flame Stab

Bloodfang Armor: Rogue-Set inklusive Chromatically Tempered Sword und Maladath, Runed Blade of the Black Flight Schwert

Stormrage Raiment: Druid-Set inklusive Lok’amir il Romanthis Streitkolben

Welche Waffen und Illidan-Items kommen zusätzlich dazu? Neben den Rüstungen setzt Blizzard stark auf Fanservice rund um legendäre WoW-Waffen und The Burning Crusade. Für 1.500 Platinum gibt es das Bundle Armaments of Azeroth mit fünf ikonischen Waffen-Skins:

Shadowmourne Zweihandaxt

Golad, Twilight of Aspects und Tiriosh, Nightmare of Ages Dolche

Dragonwrath, Tarecgosa’s Rest Stab

Thori’dal, the Stars‘ Fury Bogen

Val’anyr, Hammer of the Ancient Kings Streitkolben

Wer speziell auf Illidan setzt, bekommt mit dem Lord of Outland-Bundle für 2.000 Platinum weitere Cosmetics, darunter Wings of the Betrayer als Rücken-Trophäe, den Bulwark of Azzinoth-Schild, den Skull of Gul’dan-Fokus, den Stab Zhar’doom, Greatstaff of the Devourer sowie das Emblem Ascent of the Betrayer.

Mounts, Pets und kostenlose Embleme

Welche Reittiere und Begleiter sind Teil des Crossovers? Auch Mount-Fans bekommen Nachschub: Zwei rare WoW-Reittiere schaffen es als Mount-Skins nach Sanktuario. Die Icebound Frostbrood Vanquisher-Reittier-Option kommt inklusive Frost Wyrm Egg- und Claw of the Frost Wyrm-Trophäen, das Raven-Lord-Paket bringt Anzu, the Raven God plus Headfeathers of Ikiss und Flames of Sethekk als Trophäen. Beide Mount-Bundles kosten jeweils 2.800 Platinum.

Dazu kommen zwei Pets in eigenen Paketen für je 2.500 Platinum: Mmrr’ael als engelhaftes Murloc-Pet samt Emblem und Mount-Trophäe sowie Ragnaros als Begleiter inklusive Eye of Sulfuras-Mount-Trophäe und Forged by Fire-Emblem.

Was ist kostenlos dabei? Wer einfach ein bisschen Fraktions-Flair mitnehmen möchte, kann im Shop außerdem zwei Embleme gratis abholen: Crest of the Alliance und Crest of the Horde.

Reliquary Relics of Azeroth und Event-Laufzeit

Wie funktioniert die WoW-Reliquary in Diablo 4? Abseits des Shops gibt es eine spezielle Reliquary namens Relics of Azeroth. Wer diese Reliquary für 1.500 Platinum freischaltet, kann darüber zusätzliche WoW-Kosmetika erspielen, darunter einige der bekanntesten Waffen und Trophäen der Franchise. Die Inhalte werden dabei über Event-Währung freigeschaltet.

Die Relics of Azeroth Reliquary enthält folgende Belohnungen:

The Mark of Azeroth Emblem (20)

Horde Flag Mount Trophy (20)

Alliance Flag Mount Trophy (20)

Spirit Healer Headstone (30)

The Hungering Cold Schwert (40)

Zin’rokh, Destroyer of Worlds Stangenwaffe (50)

Head of Onyxia Mount Trophy (25)

Eye of C’Thun Rücken-Trophäe (30)

Thunderfury, Blessed Blade of the Windseeker Schwert (40)

Atiesh, Greatstaff of the Guardian Stab (50)

Sulfuras, Hand of Ragnaros Zweihandstreitkolben (50)

Ashbringer Zweihandschwert (50)

Corrupted Ashbringer Zweihandschwert (50)

The Dark Portal Stadtportal (75)

Hakkar the Soulflayer Pet (Abschlussbelohnung)

Wie lange läuft das Event? Das Crossover ist bis in den Juni 2026 angesetzt. Damit bleibt grob ein Zeitfenster von rund 60 Tagen, um die Reliquary-Rewards freizuspielen und sich die gewünschten Cosmetics zu sichern.

Wie gefällt dir die Diablo-4-Kollaboration mit World of Warcraft, und welches Tier-2-Set oder welche legendäre Waffe würdest du dir als Erstes holen? Schreib es gerne in die Kommentare.