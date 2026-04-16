Diablo 4 – Livestream zu Lord of Hatred zeigt Endgame, Skills, Würfel

Der 23. April 2026 wird für Diablo 4 ein Pflichttermin für alle, die demnächst in die nächste große Story-Etappe einsteigen wollen. Blizzard hat für diesen Tag einen neuen Developer Update Livestream angesetzt, der sich komplett um die zweite Erweiterung Lord of Hatred dreht und dabei vor allem die Endgame-Pläne und kommende Season-Updates in den Mittelpunkt stellt.

Wichtig: Es ist zugleich der letzte große Diablo-4-Broadcast, bevor Lord of Hatred am 28. April 2026 erscheint. Wer also noch offene Fragen zu Systemen, Progression und der Ausrichtung des Add-ons hat, bekommt hier sehr wahrscheinlich die kompakteste Übersicht direkt vor dem Release.

Der Livestream-Termin und die wichtigsten Themen

Wann startet der Diablo-4-Livestream am 23. April 2026? Los geht es am 23. April 2026 um 11:00 Uhr PT, was bei uns in Deutschland 20:00 Uhr entspricht. In dem Stream will das Team nicht nur grob über die Erweiterung sprechen, sondern mehrere Kernbereiche ausführlicher aufschlüsseln.

Blizzard kündigt für die Sendung unter anderem einen detaillierten Blick auf Inhalte von Lord of Hatred sowie auf anstehende saisonale Updates an. Dazu kommen gezielte Deep Dives in zentrale Gameplay-Features und Endgame-Systeme, also genau die Stellschrauben, die darüber entscheiden, wie motivierend sich das neue Kapitel langfristig spielt.

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Folgende Programmpunkte sind konkret angekündigt:

Ein vertiefter Blick auf Inhalte von Lord of Hatred sowie kommende Seasonal Updates

Deep Dives zu Diablo-4-Gameplay-Features und Endgame-Systemen

Class Skill Trees

Talisman-System

Horadrischer Würfel

Fragerunde gegen Ende des Streams

Story-Ausblick auf Lord of Hatred

Worum geht es in der Erweiterung Lord of Hatred? Inhaltlich setzt Lord of Hatred bei einer direkten Jagd an: Gemeinsam mit Lorath Nahr verfolgt ihr Mephisto, der sich den Körper des Propheten Akarat angeeignet hat. Das Ziel des Herrn des Hasses ist dabei nicht nur Zerstörung um der Zerstörung willen, sondern eine konkrete Verderbnis, die Sanctuary an einer seiner mythischen Wurzeln treffen soll.

Mephisto verschlägt es laut Setup in die neue Zone Skovos, die als angestammte Heimat der Menschheit beschrieben wird. Dort will er die Pools of Creation korrumpieren. Die Aufgabe, ihn aufzuhalten, liegt beim Wanderer und dem alten horadrischen Weisen Lorath, womit klar ist: Lord of Hatred setzt stark auf eine erzählerische Eskalation und auf eine Reise in bislang unerforschte Regionen.

Spannend bleibt außerdem, wie stark Blizzard im Stream überhaupt Story-Details auspackt. Zuletzt gab es bereits rund 12 Minuten Gameplay vom Beginn der Erweiterung sowie einzelne In-Game-Zwischensequenzen. Gleichzeitig stehen noch große Fragen im Raum, etwa wie und warum Lilith, Tochter des Hasses, in dieser Geschichte zurückkehren und ausgerechnet im Kampf gegen ihren Vater eine Rolle spielen soll.

Twitch Drops am 23. April 2026

Welche kostenlosen Belohnungen gibt es während des Streams? Parallel zum Developer Update startet ein zeitlich begrenztes Twitch-Drops-Fenster. In den 24 Stunden ab Beginn der Übertragung könnt ihr euch durch reines Zuschauen kosmetische Waffen-Skins sichern, ohne dafür im Spiel eingeloggt zu sein.

Entscheidend ist: Ihr müsst nicht zwingend den offiziellen Stream schauen. Es reicht, innerhalb des Zeitfensters irgendeinen Kanal in der Diablo-4-Kategorie auf Twitch laufen zu lassen. Auch ein Vorabkauf von Lord of Hatred ist dafür nicht erforderlich.

So sind die Drops angekündigt:

Voraussetzung: Twitch- und Battle.net-Konto verbinden

Zeitraum: 23. April 2026, 20:00 Uhr bis 24. April 2026, 19:59 Uhr (deutsche Zeit)

Nach 30 Minuten Watchtime: Decaying Corona Staff Cosmetic

Nach 1 Stunde Watchtime: Double Trouble Sword Cosmetic

Danach: Belohnungen im Twitch-Drops-Inventar abholen, anschließend erscheinen sie automatisch in Diablo 4

Wie wichtig ist euch der Stream am 23. April 2026 für eure Kaufentscheidung oder euren Wiedereinstieg? Schreibt in die Kommentare, ob ihr vor allem auf neue Endgame-Infos, Season-Details oder frische Story-Szenen zu Mephisto und Skovos hofft.