Wer mit dem Kauf einer PS5 Pro liebäugelt, findet derzeit mehrere interessante Angebote. Neben den offiziellen Days of Play-Rabatten von Sony locken auch Händler mit reduzierten Bundles, bei denen sich im Vergleich zur UVP teilweise fast 200 Euro sparen lassen.

Die Preise für die PlayStation 5 sind in den vergangenen Monaten spürbar gestiegen. Seit der jüngsten Preisanpassung von Sony liegt die unverbindliche Preisempfehlung der PS5 Pro bei 899,99 Euro. Umso interessanter sind aktuelle Aktionen, die die leistungsstärkste PlayStation-Konsole wieder deutlich günstiger machen.

PS5 Pro im Bundle mit zwei Controllern besonders attraktiv

Besonders interessant fällt derzeit ein Bundle aus PS5 Pro und zwei DualSense-Controllern aus. Statt des regulären Gesamtpreises von 979,99 Euro werden aktuell lediglich 789,99 Euro fällig.

Damit ergibt sich eine Ersparnis von rund 190 Euro beziehungsweise knapp 19 Prozent gegenüber dem regulären Preis.

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Gerade für Haushalte mit mehreren Spielern oder für alle, die ohnehin einen zweiten Controller kaufen wollten, gehört dieses Angebot aktuell zu den attraktivsten PS5-Pro-Deals.

Auch Laufwerk-Bundle reduziert

Wer seine Spiele lieber weiterhin auf Disc kauft oder eine bestehende Sammlung physischer Spiele besitzt, kann ebenfalls sparen.

Das Bundle aus PS5 Pro und externem Disc-Laufwerk wird aktuell für 874,99 Euro angeboten. Im Vergleich zum regulären Preis von 979,99 Euro entspricht das einer Ersparnis von rund 105 Euro.

Damit liegt das Paket sogar unter dem aktuellen Einzelpreis der PS5 Pro nach Sonys Preiserhöhung.

PS5 Pro auch einzeln günstiger erhältlich

Natürlich profitieren auch Spieler, die lediglich die Konsole selbst kaufen möchten.

Die PS5 Pro wird derzeit für 799,99 Euro angeboten. Gegenüber der aktuellen UVP von 899,99 Euro spart ihr somit rund 100 Euro.

Die aktuellen Angebote im Überblick

Days of Play sorgen zusätzlich für Rabatte

Parallel zu den Händlerangeboten laufen aktuell auch die Days of Play 2026. Die jährliche Rabattaktion von Sony umfasst zahlreiche Spiele, Zubehörprodukte und PlayStation-Plus-Mitgliedschaften.

Unter anderem profitieren Spieler derzeit von:

Rabatten auf ausgewählte PS5-Spiele

Preisnachlässen auf verschiedene DualSense-Farbvarianten

Vergünstigungen bei neuen PlayStation-Plus-Abonnements

Upgrades auf höhere PS-Plus-Stufen zum reduzierten Preis

Auch im PlayStation Store läuft aktuell ein großer Sale mit Tausenden digitalen Angeboten.

Lohnt sich die PS5 Pro?

Die PS5 Pro richtet sich vor allem an Spieler, die das Maximum aus aktuellen PS5-Spielen herausholen möchten. Viele Titel profitieren von einer höheren Bildqualität, stabileren Frameraten oder zusätzlichen Grafikverbesserungen.

Mit Blick auf kommende Blockbuster wie GTA 6 dürfte die PS5 Pro zudem für viele Fans die technisch attraktivste PlayStation-Konsole bleiben.

Wie bei den meisten Aktionen gilt allerdings: Die Angebote sind zeitlich begrenzt und nur verfügbar, solange ausreichend Bestand vorhanden ist.