GTA 6 und KI: Take-Two-Chef stellt klar – „Damit entstehen keine Hits“

Künstliche Intelligenz ist längst im Alltag der Spielebranche angekommen, doch kaum ein Thema wird derzeit so kontrovers diskutiert. Spätestens seit Tech-Demos wie DLSS 5 oder Projekten wie Googles „Project Genie“ steht immer wieder die gleiche Frage im Raum: Wird es bald möglich sein, große Spiele quasi auf Knopfdruck zu erschaffen?

Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, hat dazu nun erneut Stellung bezogen – und seine Antwort fällt deutlich nüchterner aus als viele der aktuellen Zukunftsvisionen.

KI als Werkzeug – nicht als Wundermittel

In einem aktuellen Interview erklärt Zelnick, dass generative KI in erster Linie genau das sei, was neue Technologien schon immer waren: ein Werkzeug. Sie könne Prozesse beschleunigen, die Entwicklung effizienter machen und Teams dabei helfen, schneller zu Ergebnissen zu kommen.

Doch genau hier setzt seine Kritik an. Denn die Vorstellung, dass solche Tools automatisch zu besseren Spielen führen oder gar die Entwicklung von Hits vereinfachen, hält er für falsch. KI könne Inhalte erzeugen – aber sie ersetze keine kreative Vision.

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Warum ein Asset noch kein Hit ist

Ein zentraler Punkt in Zelnicks Argumentation ist die klare Trennung zwischen Produktion und Kreativität. Selbst wenn KI es ermöglicht, Assets schneller zu erstellen, verändert das aus seiner Sicht nicht den Kern der Spieleentwicklung.

Ein Asset bleibe ein Asset, unabhängig davon, ob es sechs Wochen Arbeit kostet oder in wenigen Sekunden generiert wird. Entscheidend sei nicht, wie etwas entsteht, sondern was daraus gemacht wird.

Die eigentliche Herausforderung liege nicht in der Produktion einzelner Inhalte, sondern darin, daraus ein stimmiges Gesamtwerk zu formen. Genau hier sieht Zelnick weiterhin den Menschen im Zentrum.

GTA 6 zeigt, worauf es wirklich ankommt

Gerade mit Blick auf Projekte wie GTA 6 wird deutlich, wie komplex die Entwicklung großer Spiele tatsächlich ist. Solche Titel entstehen nicht durch einzelne Tools oder automatisierte Prozesse, sondern durch jahrelange Arbeit, kreative Entscheidungen und das Zusammenspiel vieler erfahrener Entwickler.

Es geht um Storytelling, um Weltendesign, um Timing und Atmosphäre – also um Faktoren, die sich nicht einfach per Algorithmus erzeugen lassen. Für Zelnick ist deshalb klar: Der Erfolg eines Spiels hängt nicht davon ab, wie schnell Assets produziert werden können, sondern davon, wie gut sie in ein großes Ganzes eingebettet sind.

Die „KI kann alles“-These hält der Realität nicht stand

Auch die häufig geäußerte Vorstellung, dass Einzelpersonen mithilfe von KI plötzlich Spiele auf AAA-Niveau erschaffen könnten, weist Zelnick deutlich zurück. Schon heute existieren zahlreiche Tools, die die Spieleentwicklung zugänglicher machen als je zuvor.

Dennoch erscheinen jedes Jahr tausende Titel und nur wenige davon werden tatsächlich zu großen Erfolgen. Hits konzentrieren sich weiterhin größtenteils bei großen Studios, die über die nötigen Ressourcen, Erfahrung und Strukturen verfügen.

Dass KI daran grundlegend etwas ändern könnte, hält Zelnick für unwahrscheinlich.

Der Vergleich mit KI-Musik macht das Problem deutlich

Um seine Sichtweise zu verdeutlichen, zieht Zelnick einen Vergleich zur Musikbranche. Dort gibt es bereits Programme, die auf Basis weniger Eingaben komplette Songs generieren können.

Diese klingen auf den ersten Blick oft überzeugend, bleiben aber selten im Gedächtnis. Ihnen fehlt das, was echte Hits ausmacht: Wiedererkennungswert, Emotion und kreative Tiefe.

Genau dieses Problem sieht er auch bei KI-generierten Inhalten in der Spielebranche. Sie mögen technisch beeindruckend sein, doch ohne menschliche Idee dahinter fehlt ihnen die Substanz.

Keine KI bei GTA 6 im Einsatz

Für viele Fans besonders interessant: Zelnick stellte erneut klar, dass generative KI bei der Entwicklung von GTA 6 keine Rolle spielt. Das passt zu seiner grundsätzlichen Haltung, dass Technologie zwar unterstützend wirken kann, aber niemals die kreative Grundlage ersetzt.

Zwischen Fortschritt und falschen Erwartungen

Die Diskussion rund um KI in der Spieleindustrie dürfte damit noch lange nicht beendet sein. Während einige Unternehmen große Hoffnungen in automatisierte Prozesse setzen, bleibt Zelnick bewusst zurückhaltend.

Seine Botschaft ist klar: Technologischer Fortschritt ist wichtig und kann die Entwicklung verbessern. Doch am Ende entscheidet nicht die Technik darüber, ob ein Spiel erfolgreich wird, sondern die Idee dahinter.