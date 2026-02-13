PlayStation kündigt God of War Trilogie überraschend als Remake-Sammlung an

PlayStation hat Kratos offiziell zurück nach Griechenland geholt und diesmal gleich doppelt: Einerseits ist eine umfassende Neuauflage der ersten drei God-of-War-Spiele bestätigt, andererseits ist ein komplett neues Prequel ab sofort verfügbar. Für Fans bedeutet das vor allem eins: Die Ära des kompromisslosen Ghost of Sparta rückt wieder in den Mittelpunkt.

Während God of War Ragnarök Kratos als gereiften, reflektierteren Charakter gezeigt hat, setzt die neue Ankündigung klar auf seine Wurzeln. Der Fokus liegt auf der ursprünglichen Rache-Story, den Blades of Chaos und dem Weg, der ihn überhaupt erst zur Legende gemacht hat.

Die Rückkehr der klassischen Trilogie

Was wurde von PlayStation offiziell angekündigt? Es kommt eine God-of-War-Trilogie-Neuauflage, die die originalen drei Hauptteile in einer Sammlung zusammenführt und dabei nicht nur aufpoliert, sondern als Remake neu gedacht ist. Sony Santa Monica Studio übernimmt laut Ankündigung die Entwicklung, was den Anspruch unterstreicht, hier mehr als ein simples Grafikupdate zu liefern.

Entscheidend ist dabei der Hinweis, dass sich das Projekt noch sehr früh in der Entwicklung befindet. Das klingt nach einem größeren Umbau, bei dem man eher mit neu aufgebauten Assets, modernisierten Systemen und einer runderen Präsentation rechnen darf, statt mit einem klassischen Remaster-Paket.

Das Projekt befindet sich noch sehr früh in der Entwicklung. Wir bitten um Geduld, da es noch eine Weile dauern wird, bis wir mehr teilen können. Wenn wir mit einem Update zurückkehren, soll es ein großes werden.

Ein Release-Termin, Plattformen oder ein konkretes Gameplay-Konzept wurden im Zuge der Ankündigung noch nicht genannt. Klar ist aber: Es handelt sich um eine Nacherzählung der Anfänge, also um den Startpunkt von Kratos’ Reise durch die griechische Mythologie.

Remake statt Remaster als Signal

Warum ist die Formulierung als Remake so wichtig? Weil sie Erwartungen verschiebt. Ein Remaster würde in der Regel bedeuten: höhere Auflösung, stabilere Framerate, eventuell modernisierte Texturen. Ein Remake dagegen eröffnet Spielraum für deutlich tiefere Veränderungen, ohne dass die ursprüngliche Geschichte und ihre ikonischen Momente verloren gehen müssen.

Gerade bei der ursprünglichen Trilogie stehen viele Bausteine im Raum, die in einer Neuauflage besonders profitieren könnten: Kameraführung, Boss-Inszenierung, Trefferfeedback, Checkpoint-Struktur oder auch Komfortfunktionen, die heute selbstverständlich sind. Gleichzeitig bleibt der Reiz, Kratos wieder in seinem kompromisslosen, wütenden Kern zu erleben, eine der größten Stärken dieser Rückkehr.

Dass Sony Santa Monica Studio selbst am Ruder sitzt, ist außerdem ein Statement. Das Studio kennt die DNA der Reihe und kann den Spagat schaffen, alte Klassiker zu bewahren und trotzdem zeitgemäß zu machen.

Neues Prequel ab sofort verfügbar

Welches neue God-of-War-Spiel ist jetzt schon erschienen? Überraschend wurde zusätzlich ein Prequel per Shadowdrop veröffentlicht: God of War: Ghost of Sparta ist ab sofort verfügbar und erzählt eine neue, kanonische Geschichte vor den Ereignissen der Hauptspiele. Entwickelt wurde das Spiel von Mega Cat Studios und setzt auf ein komplett anderes Genre als die Hauptreihe.

Statt 3D-Action gibt es diesmal ein 2D-Action-Plattformspiel mit handgezeichneter Pixelanimation. Inhaltlich geht es in Kratos’ Jugend zurück, in die Zeit der brutalen Ausbildung an der Agoge, inklusive der Rolle seines Bruders Deimos. Auch spielmechanisch wird ein anderer Schwerpunkt gesetzt: Kratos kämpft mit Speer und Schild und nutzt göttliche Artefakte, die als Gifts of Olympus bezeichnet werden.

Der kinetische Kampf von God of War hat in einem neuen Genre ein Zuhause gefunden. Kratos erlernt tödliche Fähigkeiten mit Speer und Schild und nutzt mächtige göttliche Artefakte, die Gifts of Olympus, um sich einer breiten Auswahl an Gegnern zu stellen. Sons of Sparta bringt ikonische Klassiker in 2D zurück, mit beeindruckender handgezeichneter Pixelanimation, und ergänzt sie um neue Kreaturen, inspiriert von bislang wenig genutzten Facetten der griechischen Mythologie.

Das steckt in den Ankündigungen auf einen Blick

Welche Infos sind bisher bestätigt? PlayStation liefert gleich zwei klare Signale: Die großen Klassiker kehren als ambitionierte Neuauflage zurück und ein zusätzliches Prequel erweitert die Zeitlinie nach hinten. Zur schnellen Übersicht passen die wichtigsten Punkte am besten in einer Liste.

Offiziell angekündigt: Eine Remake-Sammlung der originalen God-of-War-Trilogie.

Studio: Sony Santa Monica Studio entwickelt die Trilogie-Neuauflage.

Entwicklungsstatus: Sehr früh, weitere Informationen sollen später in einem größeren Update folgen.

Zusätzliche Veröffentlichung: God of War: Ghost of Sparta ist ab sofort verfügbar.

Genre des Prequels: 2D-Action-Plattformer mit handgezeichneter Pixelanimation.

Story-Fokus: Kratos’ Jugend während der Agoge-Ausbildung, inklusive Deimos.

Gameplay-Details: Speer und Schild sowie göttliche Artefakte, die Gifts of Olympus.

Wie stehst du zu dieser doppelten Rückkehr nach Griechenland: Freust du dich mehr auf die Trilogie als Remake oder reizt dich das neue 2D-Prequel stärker? Schreib es gern in die Kommentare.