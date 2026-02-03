Haunted Chocolatier: Entwicklung zieht sich – Release frühestens Ende 2020er

Mit dem nahenden 10. Jubiläum von Stardew Valley am 26. Februar 2026 steigt auch das Interesse an Eric Barones nächstem Projekt: Haunted Chocolatier. Seit der Ankündigung im Oktober 2021 ist es vergleichsweise ruhig um das Spiel geblieben. Jetzt hat sich der Stardew-Valley-Schöpfer erneut zum Entwicklungsstand geäußert – mit einer Mischung aus vorsichtiger Hoffnung und ehrlicher Bestandsaufnahme.

Der aktuelle Stand der Entwicklung

Wie weit ist Haunted Chocolatier wirklich? Laut Barone, der unter dem Namen ConcernedApe bekannt ist, befindet sich Haunted Chocolatier weiterhin in Entwicklung, ein Veröffentlichungsdatum gibt es jedoch noch nicht. Die Arbeit am Spiel wurde zwischenzeitlich pausiert, da Barone sich auf große Updates für Stardew Valley konzentriert hat – insbesondere auf das kommende Update 1.7.

In einem aktuellen Interview erklärte Barone, dass er inzwischen mit einem erweiterten Team arbeitet. Während er bei Stardew Valley nun eher die Rolle eines Creative Directors einnimmt, nutzt er die freigewordene Zeit, um intensiver an Haunted Chocolatier zu arbeiten. Diese neue Struktur habe sich laut ihm „ziemlich gut bewährt“, auch wenn das Wechseln zwischen beiden Projekten für ihn eine Herausforderung bleibt.

Spielprinzip und Atmosphäre

Was erwartet dich in Haunted Chocolatier? Haunted Chocolatier kombiniert Lebenssimulation mit Action-Rollenspiel-Elementen. Du übernimmst die Rolle einer Figur, die in einem Spukschloss eine Schokoladenmanufaktur betreibt. Dabei sammelst du Zutaten, stellst Süßwaren her, führst Gespräche mit Stadtbewohnern und Geistern – und kannst sogar romantische Beziehungen eingehen.

Auch Kämpfe gehören zum Spiel: Mit Waffen und Schilden kannst du Gegner blocken und kontern. Das Design bleibt dem charmanten Pixelstil von Stardew Valley treu, präsentiert sich aber in einer deutlich mystischeren Atmosphäre. Trotz des Geisterthemas betont Barone, dass der Ton des Spiels lebensbejahend und positiv bleiben soll.

Barones persönliche Herausforderung

Warum dauert die Entwicklung so lange? Barone gibt offen zu, dass es ihm schwerfällt, zwischen den beiden Projekten zu wechseln. Sein kreativer Fokus sei meist ganz auf eines der Spiele gerichtet. Hinzu kommt: Haunted Chocolatier entsteht wieder unter seiner alleinigen Leitung – so wie Stardew Valley – was den Fortschritt naturgemäß verlangsamt.

Er betonte aber auch, dass er das Spiel nur veröffentlichen wird, wenn er selbst vollkommen zufrieden mit dem Ergebnis ist. Die Unterstützung der Community gibt ihm dabei Rückhalt: Viele Fans zeigen Verständnis für die lange Entwicklungszeit und setzen auf Barones Qualitätsanspruch.

Ein weiter Weg bis zur Veröffentlichung

Wann erscheint Haunted Chocolatier? Auch wenn es noch keine offizielle Ankündigung gibt, hat Barone bereits angedeutet, dass er mit einer Veröffentlichung des Spiels frühestens gegen Ende der 2020er-Jahre rechnet – möglicherweise also erst 2030. Bisher ist nur sicher, dass das Spiel für PC erscheinen wird. Weitere Plattformen sind angedacht, aber noch nicht bestätigt.

Währenddessen bleibt Stardew Valley nicht stehen: Update 1.7 ist bereits in Arbeit. Wann dieses erscheint, ist ebenfalls noch offen, doch Barone hat angekündigt, dass er sich dafür wieder stärker einbringen muss. Das bedeutet gleichzeitig, dass es in der näheren Zukunft wohl keine großen Neuigkeiten zu Haunted Chocolatier geben wird.

Geduld wird belohnt

Was kannst du als Fan erwarten? Auch wenn Haunted Chocolatier noch in weiter Ferne liegt, zeigt Barones Ansatz, dass er nichts überstürzt. Wer Stardew Valley liebt, kann sich auf ein ähnlich detailverliebtes Spiel freuen – mit einer frischen, fantasievollen Ausrichtung und neuen Ideen.

Bis dahin lohnt es sich, Stardew Valley noch einmal zu besuchen, besonders mit dem kommenden Update 1.7 in Aussicht. Vielleicht verkürzt dir das die Wartezeit auf das nächste Herzensprojekt von ConcernedApe.

