Stardew Valley Update 1.7 – Neue Heiratskandidaten und Kinder-Features

Stardew Valley erhält mit dem kommenden Update 1.7 neue Inhalte, auf die viele bereits seit Jahren warten. Eric Barone, besser bekannt als ConcernedApe, hat in einem Interview anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Spiels bestätigt, dass zwei neue Heiratskandidaten eingeführt werden. Das Update soll noch weit mehr Änderungen bringen, darunter auch überarbeitete Kinder-Mechaniken und weitere Überraschungen.

Mit über 50 Millionen verkauften Exemplaren weltweit zählt Stardew Valley zu den erfolgreichsten und beliebtesten Farm-Simulationen überhaupt. Seit dem ursprünglichen Release am 26. Februar 2016 wurde das Spiel kontinuierlich weiterentwickelt, zuletzt mit dem großen Update 1.6 im März 2024. Viele gingen davon aus, dass dies das letzte Update sein würde – bis Barone nun eine weitere, überraschende Inhaltswelle ankündigte.

Neue Partner für dein virtuelles Liebesleben

Welche neuen Heiratskandidaten kommen ins Spiel? Im Interview verriet Barone, dass zwei neue Figuren das Aufgebot an romantischen Optionen erweitern werden. Ob es sich dabei um völlig neue Figuren oder um bisher nicht verfügbare Bewohner von Pelican Town handelt, ließ er offen. Die Enthüllung der beiden Charaktere soll am 26. Februar 2026 stattfinden – dem offiziellen Jubiläum des Spiels.

Schon jetzt spekuliert die Community intensiv, welche Charaktere es sein könnten. Besonders oft genannt werden dabei bisher unverfügbare Dorfbewohner mit ausgeprägten Persönlichkeiten. Die Erweiterung des Heiratssystems zählt seit Jahren zu den meistgewünschten Features der Fans.

Mehr Tiefe für deine Kinder im Spiel

Was ändert sich bei den Kindern in Stardew Valley? Bisher war das Kinder-Feature eher rudimentär: Du konntest maximal zwei Kinder bekommen, aber ihre Rolle im Spiel blieb passiv. Barone kündigte nun an, dass Kinder „interessanter“ werden sollen – auch wenn genaue Details noch fehlen.

Ein beliebter Fanwunsch betrifft die Möglichkeit, Kinder beim Aufwachsen zu begleiten oder mehr interaktive Elemente mit ihnen zu erleben. Denkbar wären neue Herzevents, altersbedingte Entwicklungsstufen oder sogar spielerische Aufgaben, bei denen die Kinder auf dem Hof helfen. Barone bestätigte, dass diese Wünsche bei der Entwicklung berücksichtigt werden.

Neue Inhalte, die niemand erwartet hat

Was steckt sonst noch im Update 1.7? Neben den angekündigten Features verriet Barone, dass es noch viele weitere Neuerungen geben wird, mit denen niemand rechnet. Er sagte wörtlich:

„Es gibt viele andere Dinge im Update, die niemand wirklich verlangt hat.“

Wenn man sich vergangene Updates ansieht, ist diese Aussage ernst zu nehmen. Schon Version 1.6 überraschte mit neuen Werkzeugen, Items und Spielsystemen, von denen vorher nichts bekannt war. Es ist also wahrscheinlich, dass Update 1.7 nicht nur soziale Features verbessert, sondern auch neue Gameplay-Mechaniken oder Inhalte wie Werkzeuge, Pflanzen oder Events einführt.

Wann erscheint das Update?

Gibt es ein Release-Datum für Update 1.7? Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt. Allerdings hat Barone ein kleines Team engagiert, das ihn bei der Entwicklung unterstützt – was auf eine schnellere Fertigstellung hindeutet. Die Enthüllung der neuen Heiratskandidaten am 26. Februar 2026 könnte auch einen näheren Blick auf den Releasetermin ermöglichen.

Fans sollten sich dieses Datum im Kalender markieren. Neben den neuen Figuren könnten weitere Inhalte oder sogar ein konkreter Veröffentlichungstermin vorgestellt werden. Vorherige Updates wurden oft kurz nach der Ankündigung ausgerollt, was für einen Release im Frühjahr 2026 sprechen könnte.

Ein Spiel, das sich stetig weiterentwickelt

Warum begeistert Stardew Valley auch nach zehn Jahren noch? Stardew Valley hat sich seit seinem Debüt als eines der beliebtesten Spiele seines Genres etabliert. Die Mischung aus entspannter Farmarbeit, sozialen Bindungen und Rollenspielelementen trifft einen Nerv bei vielen. Mit regelmäßigen Updates und einer aktiven Modding-Community bleibt das Spiel lebendig und relevant.

Hinzu kommt die Tatsache, dass Barone auf Fan-Feedback hört und gezielt Inhalte liefert, die sich die Community wünscht. Das macht Stardew Valley zu einem Paradebeispiel für langlebiges Game Design – und Update 1.7 wird diesen Weg offenbar konsequent weitergehen.

Was denkst du über die neuen Inhalte? Wirst du dich auf eine der neuen Figuren einlassen oder freust du dich mehr auf die Veränderungen bei den Kindern? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!