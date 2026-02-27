Pokémon GO Anniversary-Event startet – neuer Promo-Code und Boni im Spiel

Pokémon GO feiert Geburtstag und das mobile AR-Phänomen nutzt den Anlass direkt für ein neues Anniversary-Event samt frischem Promo-Code. Für euch heißt das: zeitlich begrenzte Boni, Event-Highlights im Spiel und ein kleines Gratis-Goodie, das ihr euch nur über die Code-Eingabe sichern könnt.

Wie gewohnt steht beim Jubiläum vor allem das gemeinsame Spielen im Fokus: mehr Aktivität an PokéStops, mehr Gründe für tägliche Runden und zusätzliche Belohnungen, die sich besonders für Rückkehrer und aktive Trainer lohnen.

Das steckt im Anniversary-Event

Was bringt das Jubiläums-Event in Pokémon GO? Das Anniversary-Event kommt als klassisches Ingame-Feierpaket mit mehreren Bausteinen, die euren Alltag im Spiel für kurze Zeit spürbar aufwerten. Im Mittelpunkt stehen Event-Boni, thematisch passende Begegnungen und Sammelziele, die sich gut mit Spaziergängen und Raid-Runden kombinieren lassen.

Typischerweise dreht Niantic solche Jubiläen um zusätzliche Spawns, besondere Feldforschungen und zeitlich limitierte Herausforderungen. Genau darauf könnt ihr euch auch diesmal einstellen, inklusive kleinerer Quality-of-Life-Anreize, damit sich tägliches Einloggen und das Drehen von PokéStops noch mehr lohnt.

Damit ihr die wichtigsten Punkte schnell auf dem Schirm habt, hier die zentralen Elemente, die beim Anniversary-Event im Fokus stehen:

Zeitlich begrenzte Event-Boni, die den Spielfortschritt beschleunigen und Routine-Aktivitäten attraktiver machen

Event-bezogene Begegnungen und thematische Inhalte, passend zum Jubiläum

Zusätzliche Ziele über Forschungen oder Herausforderungen, die euch Belohnungen einbringen

Neuer Promo-Code als Bonus für alle

Wie bekommt ihr den neuen Promo-Code eingelöst? Parallel zum Event verteilt Pokémon GO einen neuen Promo-Code, der euch ein kostenloses Extra ins Inventar bringt. Solche Codes sind erfahrungsgemäß nur für einen begrenzten Zeitraum gültig, also lohnt es sich, nicht zu lange zu warten.

Der Ablauf ist simpel: Code eingeben, Belohnung abholen, fertig. Je nach Plattform kann die Eingabe entweder direkt im Spiel oder über die offizielle Code-Einlösung erfolgen. Wichtig ist nur, dass ihr denselben Account nutzt, auf dem ihr auch spielt, damit die Items korrekt ankommen.

Welche Belohnung steckt im Promo-Code? Der Code ist als kleines Jubiläums-Geschenk gedacht. Was genau enthalten ist, kann je nach Aktion variieren, typischerweise sind es aber nützliche Verbrauchsgegenstände, die in Events besonders praktisch sind, etwa für Fang-Sessions oder zum Vorbereiten auf Raids.

So holt ihr das Maximum aus dem Jubiläum heraus

Welche Tipps helfen beim Anniversary-Event am meisten? Wenn ihr das Event effizient spielen wollt, plant eure Runden so, dass ihr möglichst viele PokéStops mitnehmt und euch an Orten bewegt, an denen mehrere Arenen und Stops nah beieinanderliegen. So könnt ihr Event-Aufgaben schneller abschließen und euch nebenbei Ressourcen für die nächsten Wochen sichern.

Auch sinnvoll: Inventar vorher aufräumen, Beutelplatz freimachen und eure üblichen Items für Fangserien bereitlegen. Gerade bei Jubiläums-Events steigt die Aktivität oft spürbar an, und nichts ist nerviger, als mitten in einer guten Runde wegen vollem Beutel abbrechen zu müssen.

Wie gefällt euch das Anniversary-Event in Pokémon GO und welchen Promo-Code-Bonus habt ihr bekommen? Schreibt eure Meinung und eure Ausbeute gerne in die Kommentare.