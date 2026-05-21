GTA 6 als 100-Dollar-Spiel? Experte sieht nur Nintendo als Ausnahme

Die Debatte um steigende Spielepreise nimmt weiter Fahrt auf. Während AAA-Spiele inzwischen häufig für 69,99 bis 79,99 US-Dollar beziehungsweise rund 79,99 Euro erscheinen, diskutiert die Branche bereits über den nächsten Schritt: 80-Dollar-Spiele oder im Extremfall sogar noch höhere Preise.

Genau davor warnt nun Tom Kaczmarczyk, Gründer und CEO des Business-Intelligence-Unternehmens IndieBI. Auf der Digital Dragons Conference erklärte der Vertriebsexperte, dass Entwickler bei Preisen über 70 US-Dollar sehr vorsichtig sein sollten. Seine zugespitzte Empfehlung: Nur Nintendo könne sich solche Preise wirklich leisten.

Warum Nintendo eine Ausnahme ist

Der Grund liegt weniger im reinen Produktwert als im Ökosystem. Nintendo verkauft seine eigenen Spiele auf eigener Hardware über den eigenen Store und muss sich deutlich weniger stark über aggressive Rabattaktionen definieren.

Ein Beispiel ist Mario Kart World für die Switch 2. Der Titel gehört zu den ersten Nintendo-Spielen, die je nach Version und Region im Bereich von rund 80 US-Dollar beziehungsweise 80 Euro liegen können. Gleichzeitig setzt Nintendo weiterhin auf Bundles und individuelle Preisgestaltung je nach Spiel.

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Für andere Publisher sieht die Lage anders aus. Wer auf Steam, PlayStation, Xbox oder im Epic Games Store verkauft, konkurriert permanent mit Tausenden günstigeren Alternativen, Sales, Bundles und älteren Blockbustern.

Teurere Spiele machen oft mehr Umsatz – aber nicht automatisch

Interessant ist: Kaczmarczyk sagt nicht, dass höhere Preise grundsätzlich falsch sind. Im Gegenteil: Laut seiner Analyse erzielen teurere Spiele oft mehr Umsatz als günstigere Titel.

Das Problem ist allerdings die fehlende einfache Korrelation. Ein höherer Preis garantiert nicht automatisch mehr Erfolg. Besonders auf Steam kann ein zu hoher Einstiegspreis problematisch werden, wenn Spieler durch Sales, Wunschlisten und Konkurrenzangebote stark preisbewusst sind.

Sein Rat an Entwickler lautet deshalb sinngemäß: Wer hoch einpreist, sollte früh eine clevere Rabattstrategie einplanen.

Steam verändert die Preislogik

Gerade auf Steam funktioniert die Preiswahrnehmung anders als im geschlossenen Nintendo-Ökosystem.

Viele Spieler warten gezielt auf Rabatte. Dadurch kann ein höherer Startpreis durchaus sinnvoll sein, wenn spätere Discounts entsprechend stärker wirken. Ein Spiel für 69,99 Euro, das nach wenigen Monaten mit 30 oder 40 Prozent Rabatt auftaucht, wirkt psychologisch deutlich attraktiver als ein niedriger eingepreister Titel mit kleinem Nachlass.

Das klingt widersprüchlich, ist aber längst Teil der Steam-Realität: Nicht nur der Launch-Preis zählt, sondern die komplette Preisentwicklung über den Lebenszyklus eines Spiels.

GTA 6 als nächster Preistest?

Besonders spannend wird diese Debatte mit Blick auf GTA 6.

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Diskussionen darüber, ob Rockstar Games und Take-Two den Preis für den nächsten Mega-Blockbuster über den bisherigen Standard heben könnten. Analysten der Bank of America argumentierten zuletzt sogar, GTA 6 solle 80 US-Dollar kosten, um der gesamten Branche höhere Preise zu ermöglichen.

Offiziell bestätigt ist der Preis von GTA 6 bislang nicht.

Trotzdem gilt der Titel als wahrscheinlichster Kandidat für einen echten Preissprung. Kaum ein anderes Spiel besitzt eine vergleichbare Marktmacht. Wenn sich ein Publisher einen höheren Preis leisten kann, dann wohl Rockstar mit GTA 6.

Spieler sind zunehmend genervt von steigenden Preisen

Das Risiko bleibt trotzdem hoch.

Viele Spieler fühlen sich bereits jetzt durch steigende Hardwarepreise, teurere Abos, Mikrotransaktionen, Deluxe-Editionen und Season Passes belastet. Ein weiterer Sprung beim Grundpreis könnte deshalb schnell für Gegenwind sorgen.

Gerade außerhalb von Nintendo stellt sich die Frage, wie viele Marken wirklich stark genug sind, um 80 US-Dollar oder mehr ohne Image-Schaden durchzusetzen.

Bei Nintendo akzeptieren viele Fans hohe Preise, weil First-Party-Spiele oft jahrelang wertstabil bleiben. Bei anderen Publishern erwarten Käufer dagegen deutlich schneller Rabatte.

80 Dollar sind nicht für jeden Publisher eine gute Idee

Die wichtigste Erkenntnis aus Kaczmarczyks Analyse ist nicht, dass höhere Preise immer falsch sind. Vielmehr zeigt sie, wie stark der Erfolg eines Preises vom jeweiligen Ökosystem abhängt.

Nintendo kann hohe Preise besser durchsetzen, weil das Unternehmen Hardware, Storefront und Markenbindung kontrolliert. Andere Publisher müssen dagegen mit einer deutlich härteren Rabattkultur leben.

Für die Branche bedeutet das: 80-Dollar-Spiele könnten kommen, aber nicht jedes Studio sollte glauben, dass Spieler diesen Preis einfach schlucken.

Würdet ihr für bestimmte Spiele 80 Euro oder mehr zahlen oder ist bei 70 Euro eure Schmerzgrenze erreicht?