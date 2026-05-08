Sony zur PS6 – Preis und Release noch offen, Speicherkrise im Blick

Sony hat sich erstmals wieder offiziell zur PlayStation 6 geäußert, auch wenn die Konsole selbst weiter nicht enthüllt ist. Hintergrund sind die anhaltenden Preissteigerungen bei Hardware, die unter anderem durch Engpässe bei Arbeitsspeicher und allgemein hohe Komponentenpreise befeuert werden. Gleichzeitig bleibt der Blick auf die Zukunft spannend, weil die PS5 inzwischen auf dem Weg zur Marke von 100 Millionen verkauften Einheiten weltweit ist.

Die neue Aussage kommt aus einem Umfeld, in dem Sonys Konsolenhistorie seit der ersten PlayStation fast durchgehend von großen Erfolgen geprägt ist. Nach PS2-Dominanz, einem schwierigen Start der PS3 und dem starken PS4-Zyklus ist die PS5 trotz holpriger Anfangsphase mittlerweile fest im Markt etabliert. Genau deshalb ist klar, dass Sony die nächste Generation plant, aber offenbar noch nicht bereit ist, harte Fakten zu nennen.

Aussagen aus dem Sony-Management

Was hat Sony zur PlayStation 6 offiziell gesagt? Auf einer aktuellen Investoren- und Geschäftszahlenkonferenz wurde Sony-Präsident und CEO Hiroki Totoki direkt gefragt, wie sich die PlayStation 6 angesichts der aktuellen Speicherkrise entwickeln könnte. Totoki machte dabei deutlich, dass Sony weder den Launchzeitpunkt noch den Preis der PS6 festgelegt hat.

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Zusätzlich stellte Totoki in Aussicht, dass Sony abhängig von der weiteren Entwicklung auch neue Wege beim Verkauf der PlayStation 6 in Betracht ziehen könnte. Konkrete Details, ob es dabei um neue Bundles, Vertriebsmodelle oder andere Strategien geht, nannte er jedoch nicht.

Preisdruck bei Konsolen und die Folgen für die PS6

Warum ist der Preis der PS6 schon jetzt ein großes Thema? Der Markt erlebt derzeit deutliche Preissprünge bei Gaming-Hardware. Das wirkt sich auch auf die PlayStation 5 aus, die in verschiedenen Regionen teurer geworden ist. Entsprechend steht bei vielen Fans die Sorge im Raum, dass eine noch leistungsstärkere PS6 zum Start in Preisregionen vordringen könnte, die für den Massenmarkt schwierig werden.

In den Raum gestellt wird außerdem, dass Sony sehr genau abwägen muss, wie viel Leistungssprung die neue Generation liefern soll, ohne die Kosten zu sehr in die Höhe zu treiben. Denn je stärker die Hardware ausfällt, desto mehr schlagen Speicher, Chips und Kühlung auf den Endpreis durch. Dass Sony sich zu Preis und Termin noch nicht festlegt, passt zu dieser angespannten Lage.

Gerüchte zu Release-Zeitfenster und möglichen Varianten

Wann könnte die PlayStation 6 erscheinen? Rund um die nächste Konsolengeneration halten sich Spekulationen, dass Sony die PS6 im Jahr 2027 bringen könnte. In diesem Zeitraum wird auch eine neue Xbox-Konsole mit dem Projektnamen Project Helix erwartet. Offiziell bestätigt ist ein PS6-Release im Jahr 2027 derzeit aber nicht.

Welche Form könnte die PS6 annehmen? Neben einer klassischen Heimkonsole kursieren Gerüchte über eine zusätzliche Handheld-Variante. Teilweise ist sogar von einem Hybrid-Ansatz die Rede, also einer Konsole, die ähnlich wie Nintendo Switch sowohl mobil als auch am TV genutzt werden könnte. Sony selbst hat dazu bisher nichts angekündigt, sodass die Diskussion aktuell vor allem von Erwartungen und Leaks getrieben wird.

Wie seht ihr Sonys vorsichtige Haltung zur PS6: Lieber ein späterer Release mit stabileren Preisen oder so früh wie möglich die nächste Generation? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.