GTA V bleibt 2025 beliebter als je zuvor: Neuer Livestream-Rekord!

Im Jahr 2025 war Grand Theft Auto V weiterhin ein dominierendes Spiel auf Livestreaming-Plattformen und belegte den zweiten Platz unter den meistgesehenen Spielen weltweit. Obwohl die Veröffentlichung von GTA VI bevorsteht, beweist der neueste Bericht des Analyseunternehmens Stream Hatchet, wie stark der Vorgänger auch ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung noch ist.

Mit über 1,9 Milliarden Stunden an Livestream-Zuschauzeit belegte GTA V nur knapp hinter League of Legends den zweiten Platz. Die Differenz zur MOBA-Spitze ist dabei gering: League of Legends erreichte rund 1,95 Milliarden Stunden und konnte damit nach dem Erfolg von GTA V im Jahr 2024 wieder die Führung übernehmen.

Streaming-Zahlen unter der Lupe

Wie hat sich GTA V im Vergleich zum Vorjahr entwickelt? Zwar verzeichnete Grand Theft Auto V einen Rückgang von rund 5 % im Vergleich zu den 2 Milliarden Stunden aus dem Jahr 2024, doch angesichts der Vielzahl neuer Releases und der nahenden Veröffentlichung von GTA VI ist dieser Rückgang nicht überraschend. Im Vorjahr hatte das Spiel noch um ganze 21,3 % bei den Zuschauerstunden zugelegt.

Welche Plattformen waren besonders relevant? Auch im Jahr 2025 war Twitch nach wie vor die wichtigste Plattform für GTA-Inhalte, vor allem aufgrund der anhaltend starken GTA RP-Community. Interessant ist jedoch die Verschiebung im Marktanteil: Twitch verlor 8,3 % seines gesamten Marktanteils, während das neue Portal Kick rund 6,7 % hinzugewinnen konnte. Über alle Plattformen hinweg wuchsen die Gesamtzuschauerstunden um 6 % im Vergleich zu 2024.

Die führenden Spiele im Livestream

Welche Spiele dominierten das Streaming-Jahr 2025? Neben GTA V und League of Legends gab es noch weitere prominente Titel in den Top-Platzierungen. Counter-Strike 2 konnte mit 1,28 Milliarden Stunden den dritten Platz sichern, während alle weiteren Titel unterhalb der Marke von einer Milliarde Stunden landeten.

Platz Spiel Stunden (in Mrd.) 1 League of Legends 1,95 2 GTA V 1,9 3 Counter-Strike 2 1,28 4+ Andere Games < 1,0

Action-Adventure-Genre stark durch GTA V

Wie sehr beeinflusst GTA V sein Genre? Grand Theft Auto V stellte erneut unter Beweis, wie dominant es im Action-Adventure-Segment ist. Beinahe die Hälfte der insgesamt 3,8 Milliarden Zuschauerstunden in diesem Genre wurde allein durch GTA V generiert. Damit macht das Spiel rund 50 % der gesamten Genre-Zuschauzeit aus und hebt die Bedeutung einer offenen Spielwelt mit Rollenspiel-Elementen im Streamer-Alltag hervor.

Welche Rolle spielt GTA RP? Einen erheblichen Teil dieser Zuschauerzeit nehmen die beliebten GTA RP-Streams ein. Diese Form des Rollenspiels hat sich zu einem festen Bestandteil der Streaming-Szene entwickelt und sorgt dafür, dass ältere Titel wie GTA V weiterhin stark vertreten bleiben.

Spielerzahlen bleiben beeindruckend

Wie viele Menschen spielen GTA V noch aktiv? Laut einer neuen Analyse von Ampere Analysis spielten im Mai 2025 über 19 Millionen Menschen GTA V oder GTA Online. Diese Zahl berücksichtigt allerdings nur Nutzer auf PlayStation und Xbox – PC-Spieler wurden nicht einbezogen. Das Spiel war damit das drittmeistgespielte Spiel des Monats nach monatlich aktiven Nutzern – eine Position, die es regelmäßig einnimmt.

Wie steht es im Vergleich mit anderen Rockstar-Games? Red Dead Redemption 2 erreichte im gleichen Monat rund 4 Millionen aktive Konsolenspieler. Das zeigt deutlich die unterschiedliche Reichweite der beiden Open-World-Titel aus dem Hause Rockstar Games.

Ausblick auf GTA VI

Welche Veränderungen bringt der Release von GTA VI mit sich? Mit der geplanten Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI Ende November 2026 dürfte sich das Streaming-Verhalten deutlich verändern. Aufgrund des späten Release-Zeitpunkts wird das Spiel im Jahr 2026 allerdings kaum genug Zeit haben, um in den Jahresendcharts eine dominante Position einzunehmen.

Wird es einen GTA-Split im Livestreaming geben? Die Zeichen deuten darauf hin, dass sich ein Teil der Community dem neuen Titel widmen wird, während der andere weiterhin GTA RP auf GTA V verfolgt. Das könnte dazu führen, dass gleich zwei Teile der Reihe im kommenden Jahr zu den Top 10 der meistgesehenen Spiele gehören werden – ein echtes Novum für eine Spieleserie.

Wie siehst du die anhaltende Dominanz von GTA V trotz seines Alters? Schreib deine Einschätzung gern in die Kommentare!