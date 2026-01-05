GTA V – NaturalVision Evolved Update 2026: Realistische Wetter- und Grafik-Boosts

Zum Jahresbeginn 2026 hat die beliebte GTA V-Modifikation NaturalVision Evolved ein umfangreiches Update erhalten. Die Mod, die für ihre beeindruckend realistische Grafikverfeinerung bekannt ist, wurde auf den neuesten Stand gebracht und bringt zahlreiche Verbesserungen sowie neue Inhalte für alle Varianten mit sich – von Enhanced über Evolved bis hin zur neuen Lite-Version.

Nach einem besonders aktiven Jahr 2025 meldet sich das Team rund um den führenden Entwickler Razed pünktlich zum neuen Jahr mit vielen frischen Funktionen zurück. Das Update ist seit dem 31. Dezember 2025 kompatibel mit dem neuen Fan-Update A Safehouse in the Hills und wird von einem Trailer begleitet, der die grafischen Neuerungen eindrucksvoll präsentiert.

Die Neuerungen im NaturalVision-Update Dezember 2025

Was ist neu im aktuellen NaturalVision-Update? Die Liste der Neuerungen ist lang und betrifft alle Kernbereiche der Mod – angefangen beim Wetter bis hin zur Performanceoptimierung. NaturalVision wurde in gleich drei Varianten aktualisiert: Enhanced, Evolved und Lite.

Volumetrische Wolken und Wetteroptimierungen

Welche grafischen Effekte wurden ergänzt? NaturalVision Enhanced erhält nun endlich die volumetrischen Wolken, die zuvor exklusiv Teil von Evolved waren. Diese atmosphärische Verbesserung zeigt sich besonders bei bewölktem Himmel, wofür es ein spezielles „experimentelles“ Add-on gibt. Für die Wettertypen Extrasunny, Clear und Cloudy wurden außerdem die Farben der gerichteten Lichtquellen verfeinert.

Verbesserungen bei Regen und Spiegelungen

Wie wurde das Regenverhalten überarbeitet? Für Evolved wurden nun sichtbare Regentropfen auf Fahrzeugen und Waffen eingeführt – inklusive realistischer Bewegung bei Fahrtwind. Die Implementierung soll später auch für Enhanced folgen. Zusätzlich dürfen sich Fans zukünftig auf korrekt funktionierende Scheibenwischer freuen. Auch Tropfen auf der Kameraansicht verhalten sich nun physikalisch korrekt.

Sind die Reflexionseffekte realistischer? Ja, Screen-Space-Reflexionen wurden spürbar aufgewertet und beziehen sich nun detailliert auf Pfützen und wassernahe Oberflächen. Diese Funktion lässt sich bequem im ReShade-Menü an- und ausschalten – ebenso die Nebeleffekte bei Regen und Gewitter.

Einführung von NaturalVision Lite

Welche Vorteile bietet die neue Lite-Version? Wer Wert auf hohe Performance legt, kann nun auf NaturalVision Lite ausweichen. Diese Version ist mit dem Einzelspielermodus und FiveM kompatibel und bietet ein optimiertes visuelles Erlebnis ohne ReShade, aber mit fast identischer Lichtstimmung wie die Hauptmod.

Weihnachtsstimmung mit neuem Content

Gibt es saisonale Inhalte im Update? Ja, das Weihnachts-Content-Pack wurde überarbeitet und erweitert. Neue Dekorationen und thematisch passende Objekte findest du in Stadtteilen wie Koreatown, Mirror Park oder Vespucci Beach. Der festliche Flair bleibt also auch im Januar erhalten.

Technische Verbesserungen und Bugfixes

Welche Fehler wurden behoben? Zusätzlich zur inhaltlichen Erweiterung hat auch die technische Stabilität ein Update erhalten. Hier die wichtigsten Fixes und Verbesserungen:

Volumetrischer Nebelshader wurde verbessert und ins Hauptpaket integriert (manuelle Aktivierung über ReShade notwendig)

Korrekturen und Optimierungen am Glare Shader

Allgemeine FPS-Steigerung und Stabilitätsverbesserungen

Verschlüsselung der Shader, um Diebstahl zu verhindern

Diverse kleinere Bugfixes und Feintuning

Roadmap für 2026 veröffentlicht

Wie geht es mit NaturalVision weiter? Razed teilte auf Patreon eine ambitionierte Roadmap für 2026. Die Inhalte orientieren sich sowohl an funktionaler Weiterentwicklung als auch an technischer Verfeinerung.

Fortgesetzter Support für GTA V Enhanced und GTA V Legacy

V Enhanced und GTA V Legacy Shader-Reverse-Engineering für DirectX 12 (DXC) in Enhanced

Backporting von Legacy-Shaders und internen Tools für Shader-Bearbeitung

Performance-Optimierungen durch interne Umstellung auf eigenes Tooling

Volle Kompatibilität mit FiveM Enhanced geplant

Ein starker Start ins neue Jahr

Warum lohnt sich der Wiedereinstieg in GTA V mit NaturalVision jetzt besonders? Das neue Update bringt NaturalVision technisch und visuell auf ein neues Level. Egal ob du Wert auf maximale Grafik legst oder lieber Performance optimierst – mit den drei Varianten Enhanced, Evolved und Lite ist für jeden Spielstil etwas dabei.

Wenn du die Entwickler unterstützen willst, findest du NaturalVision Evolved exklusiv über Patreon. So hilfst du dabei, die Weiterentwicklung dieser besonderen Mod weiter voranzutreiben.

Wie gefallen dir die Neuerungen in NaturalVision 2026? Planst du einen Wiedereinstieg in GTA V mit dieser Mod? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!