GTA Online – So schaltest du das rare LS Car Meet-Kennzeichen frei

In GTA Online gibt es jede Woche einen kleinen Grund, im LS Car Meet vorbeizuschauen, und diesmal geht es um ein besonders begehrtes Sammlerstück: das seltene LS Car Meet-Kennzeichen. Wer auf Clean Builds steht oder seine Garage optisch auf ein einheitliches Thema trimmen will, sollte die Gelegenheit nicht verpassen, denn solche Platten rotieren nur zeitlich begrenzt.

Das Prinzip dahinter ist simpel: Du schaltest das Kennzeichen nicht über einen Kauf im Shop frei, sondern über die aktuellen LS Car Meet-Aufgaben. Sobald es einmal freigeschaltet ist, kannst du es anschließend auf weitere Fahrzeuge anwenden, ohne den Wochen-Umweg erneut gehen zu müssen.

Voraussetzungen im LS Car Meet

Was brauchst du, um das Kennzeichen überhaupt freischalten zu können? Zuerst musst du Zugang zum LS Car Meet haben und dort auch tatsächlich teilnehmen können. Falls du schon länger nicht mehr dort warst: Der Treff ist nur dann sinnvoll, wenn du im Gebäude auch Aktivitäten startest und nicht nur kurz rein und wieder raus fährst.

Wichtig ist außerdem, dass du ein Fahrzeug besitzt, das du im LS Car Meet anpassen kannst. Denn die Freischaltung bringt dir nur dann etwas, wenn du das Kennzeichen anschließend auch direkt auf ein Auto kleben kannst, um zu prüfen, ob es wirklich in deiner Auswahl auftaucht.

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Wenn du den LS Car Meet in dieser Woche effektiv „abfarmst“, plane am besten ein paar Minuten am Stück ein. Viele verpassen die Chance, weil sie einzelne Schritte zwar anfangen, aber nicht sauber abschließen.

Schritte zur Freischaltung in dieser Woche

Wie bekommst du das rare LS Car Meet-Kennzeichen diese Woche? Der Weg läuft wie bei den üblichen Wochenbelohnungen im Treff ab: Du erledigst die aktuell geforderten LS Car Meet-Aufgaben und holst dir damit die Freischaltung. Entscheidend ist, dass du die Aufgaben in der laufenden Event-Woche abschließt, solange die Belohnung aktiv ist.

Damit du es strukturiert angehst, hilft diese Reihenfolge:

LS Car Meet betreten und sicherstellen, dass du als aktiver Teilnehmer giltst. Die aktuellen LS Car Meet-Aufgaben für diese Woche im Menü prüfen. Die Aufgaben abschließen, bis die Wochenbelohnung ausgelöst wird. Direkt danach in die Tuning-Werkstatt im LS Car Meet gehen und bei den Kennzeichen nachsehen. Das Kennzeichen einmal auf ein Fahrzeug anwenden, um zu bestätigen, dass es dauerhaft verfügbar ist.

Wenn du nach dem Abschluss nichts siehst, hilft oft ein kurzer Wechsel der Sitzung. In der Regel taucht die Option dann in der Kennzeichen-Auswahl auf, sobald die Freischaltung sauber registriert ist.

So nutzt du die Platte dauerhaft auf deinen Fahrzeugen

Wie verwendest du das LS Car Meet-Kennzeichen nach dem Freischalten? Sobald es freigeschaltet ist, gilt es wie eine zusätzliche Kennzeichen-Option in deiner Anpassung. Du findest es dort, wo du auch Standard-Platten und andere besondere Varianten auswählst.

Praktisch ist: Du bist nicht auf ein einziges Auto festgenagelt. Viele nutzen das Kennzeichen als Signature-Look für eine komplette Sammlung, etwa für JDM- oder Track-Builds. Wenn du mehrere Fahrzeuge auf denselben Stil bringen willst, lohnt es sich, direkt nach der Freischaltung ein paar Favoriten nacheinander umzurüsten.

Achte dabei darauf, dass du die Anpassungen wirklich speicherst, bevor du die Werkstatt verlässt. Gerade wenn du mehrere Autos hintereinander machst, passieren die typischen Flüchtigkeitsfehler schneller als man denkt.

Tipps, damit du die Woche nicht verpasst

Wie stellst du sicher, dass du das Zeitfenster ausnutzt? Plane den Abschluss der LS Car Meet-Aufgaben lieber früher in der Woche ein statt auf den letzten Abend zu setzen. GTA Online ist bei Wochenresets gnadenlos: Wenn die Rotation wechselt, ist auch das Kennzeichen als Belohnung weg, bis es irgendwann wiederkommt.

Wenn du mit Freunden unterwegs bist, könnt ihr euch außerdem gegenseitig motivieren, die Schritte direkt durchzuziehen. Gerade bei LS Car Meet-Aktivitäten spart das Zeit und reduziert das Risiko, dass man zwischendrin abspringt und den Ablauf nicht fertig macht.

Hast du dir das rare LS Car Meet-Kennzeichen diese Woche geholt, und auf welche Autos packst du es zuerst? Schreib es mir unten in die Kommentare.