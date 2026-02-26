Resident Evil Requiem – Alle Editionen mit Preis: Welche Version soll ich kaufen?

Resident Evil Requiem steht kurz vor dem Release am 27.02.2026 und die Vorbestellungen laufen längst heiß. Auf PC ist die Lage noch angenehm übersichtlich: Standard Edition und Deluxe Edition, jeweils digital, plus optional eine Code-in-a-Box-Variante für alle, die zumindest ein Case ins Regal stellen wollen.

Auf Konsole wird es dagegen schnell unübersichtlich. Neben Standard-Versionen gibt es Steelbook-Pakete, eine exklusive Lenticular-Edition, ein Switch-2-Bundle zum 30-jährigen Jubiläum und sogar passende Hardware. Damit du nicht im Editions-Dschungel untergehst, kommt hier der kompakte Überblick, welche Version sich für wen wirklich lohnt.

Standard und Digital: Der günstigste Einstieg

Welche Edition ist die beste Wahl, wenn du nur das Spiel willst? Die Standard Edition ist der klare Pick für alle, die Resident Evil Requiem einfach zum Launch spielen möchten, ohne Extras mitzubezahlen. Digital liegt sie auf PC bei 69,99 Euro, zum Teil auch günstiger über Key-Händler. Wer ohnehin komplett digital unterwegs ist, bekommt hier das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Auf Konsole erscheint die Standard Edition klassisch für PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch 2. Auf PC ist die Code-in-a-Box-Option interessant, wenn du Wert auf ein Sammler-Case legst, aber keinen Datenträger brauchst oder erwartest.

Deluxe Edition: Mehr Ingame-Kram, wenig Diskussion

Für wen lohnt sich die Deluxe Edition wirklich? Wenn du Skins, alternative Kostüme und digitale Goodies magst, ist die Deluxe Edition die unkomplizierte Upgrade-Lösung. Digital kostet sie auf PC 79,99 Euro und packt im Vergleich zur Standard Edition zusätzliche Inhalte obendrauf, darunter alternative Kostüme, Waffenskins, Audio-Pakete, Bildschirmfilter und digitale Akten.

Rein vom Inhalt her ist das vor allem ein Komfortkauf für Fans, die ihre erste Runde direkt mit mehr kosmetischer Abwechslung starten wollen. Wer bei Resident Evil lieber puristisch spielt, spart sich den Aufpreis problemlos.

Deluxe Edition Steelbook: Für Sammler mit Hardware-Regal

Was steckt in der Deluxe Steelbook Edition? Die Resident Evil Requiem Deluxe Edition Steelbook kombiniert die Deluxe-Inhalte mit einem exklusiven Steelbook und richtet sich klar an Sammler. Sie erscheint für PS5, Xbox Series X und Nintendo Switch 2 und liegt preislich bei 94,99 Euro.

Enthalten sind laut Packungsangaben folgende Extras:

5 Kostüme (unter anderem Grace als Lady Dimitrescu)

4 Waffenskins

2 Filmfilter

2 Charms

Raccoon City Classic Audio Pack

Digitale Akten

Wichtig für die Planung: Für PlayStation-Fans wird es bei dieser Version aktuell eng. Die Steelbook Edition ist bei MediaMarkt und Saturn derzeit nicht mehr vorbestellbar, und auch bei Amazon war die PS5-Variante zwischenzeitlich vergriffen.

© Capcom

Exklusive Lenticular Edition: Hübsches Cover statt Ingame-Flut

Was bringt dir die Lenticular Edition im Alltag? Bei MediaMarkt und Saturn ist eine exklusive Lenticular Edition für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X gelistet. Preislich liegt sie bei 79,99 Euro, für PS5 wurde zeitweise sogar ein 10-Euro-Rabatt genannt, wodurch sie auf 69,99 Euro fällt.

Der Hauptgrund für diese Version ist das Lenticular-Cover, also der optische Sammlerreiz im Regal. Wer lieber ein auffälliges Case möchte als eine lange Liste an digitalen Goodies, ist hier meist besser aufgehoben als mit teureren Sammlerpaketen. Bei der PS5-Variante war zuletzt allerdings nicht jede Shop-Seite sofort freigeschaltet, während andere Plattformen bereits verfügbar waren.

Switch 2: Das Resident Evil Generation Pack als Preis-Leistungs-König

Welche Edition lohnt sich am meisten für Neueinsteiger auf Switch 2? Das Resident Evil Generation Pack ist die spannendste Option, wenn du auf Nintendo Switch 2 unterwegs bist und Resident Evil 7 sowie Resident Evil Village noch nicht besitzt. Das Bundle erscheint ebenfalls am 27.02.2026, kostet 99,99 Euro und feiert das 30-jährige Jubiläum der Reihe.

Enthalten sind drei große Pakete, inklusive Vorbestellbonus für Requiem:

Resident Evil Requiem Vorbestellbonus: Graces Kostüm Apocalypse

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition Hauptspiel Not a Hero Banned Footage Vol. 1 Banned Footage Vol. 2 End of Zoe Survival Pack (Supply Boxes, Münzen, Madhouse-Schwierigkeitsgrad)

Resident Evil Village Gold Edition Winters Expansion Street Wolf-Outfit Mr. Raccoon Waffen-Glücksbringer Survival Resources Pack Trauma Pack-DLC (inklusive sofortigem Zugriff auf Village of Shadows)



Gerade weil Resident Evil 7 und Resident Evil Village auf Switch 2 separat mit 49,99 Euro beziehungsweise 39,99 Euro angesetzt sind, ist das Bundle für Komplettierer und Nachzügler die mit Abstand rundeste Wahl.

Passendes Zubehör: Pro Controller im Requiem-Design

Für wen lohnt sich der Switch 2 Pro Controller in der Spezialedition? Wenn du dein Setup thematisch passend erweitern willst, kannst du den Nintendo Switch 2 Pro Controller in der Resident Evil Requiem Edition für 99,99 Euro vorbestellen. Inhaltlich ist das natürlich kein Muss, aber für Fans, die viele Stunden auf Switch 2 einplanen, ist ein hochwertiger Controller oft die sinnvollere Investition als das x-te digitale Extra.

Vor allem als Ergänzung zum Generation Pack ergibt das Zubehör Sinn, wenn du wirklich vorhast, dich durch mehrere Resi-Kampagnen zu spielen und dabei nicht ständig zwischen Controllern wechseln möchtest.

Import-Extras: Poster und Collector-Varianten außerhalb Deutschlands

Welche Extras gibt es, die in Deutschland nicht regulär erhältlich sind? Außerhalb des deutschen Markts tauchen teils zusätzliche Boni auf, etwa eine Version mit exklusivem zweiseitigem Poster über Amazon.com, die allerdings nicht nach Deutschland geliefert wird. In Japan ist zudem eine Collector-Edition mit Acryl-Figur im Gespräch, die bislang nicht offiziell für den hiesigen Markt angekündigt wurde.

Für die meisten lohnt sich der Blick darauf nur dann, wenn du gezielt sammelst und Import-Käufe ohnehin zu deinem Hobby gehören. Wer einfach pünktlich zum Release gruseln will, fährt mit den deutschen Standard- und Händler-Editionen entspannter.

Welche Version landet bei dir im Warenkorb: Standard, Deluxe, Lenticular oder direkt das Switch-2-Generation-Pack? Schreib uns deine Wahl und deinen Grund dafür in die Kommentare.