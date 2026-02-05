Team Cherry veröffentlicht kostenloses Hollow Knight-Upgrade für Switch 2

Mit einem überraschenden Schritt hat Team Cherry am 5. Februar 2026 im Rahmen einer Nintendo Partner Direct die Nintendo Switch 2 Edition von Hollow Knight veröffentlicht – und zwar als sofort verfügbaren Shadow Drop. Wer das Spiel bereits auf der ursprünglichen Nintendo Switch besitzt, kann sich über ein kostenloses Upgrade freuen.

Das Upgrade stellt nicht nur eine einfache Portierung dar. Stattdessen wurde Hollow Knight umfassend überarbeitet und profitiert nun von technischen Verbesserungen, die ursprünglich mit dem Nachfolger Hollow Knight: Silksong eingeführt wurden. Dazu gehören eine höhere Bildrate, verbesserte Auflösung und zusätzliche grafische Effekte. Die Verbesserungen sind nicht exklusiv für die Switch 2 – auch andere Plattformen erhalten diese Features als Teil eines Updates.

Was macht das Upgrade für Switch 2 besonders?

Welche Inhalte und Verbesserungen bietet die neue Version? Die Nintendo Switch 2 Edition von Hollow Knight basiert auf dem ursprünglichen Metroidvania-Hit aus dem Jahr 2017. Du kannst dich auf dieselben düsteren Hallownest-Gebiete freuen, die mit stimmungsvoller Musik, präzisem Kampfsystem und liebevollen Details begeistern. Ergänzt wird das Ganze durch technische Upgrades, die das Spielerlebnis flüssiger und visuell eindrucksvoller gestalten.

Die neue Version integriert sämtliche bisherigen kostenlosen Erweiterungen, die Team Cherry seit dem ursprünglichen Release veröffentlicht hat. Das bedeutet: Alle vier DLCs – „Hidden Dreams“, „The Grimm Troupe“, „Lifeblood“ und „Godmaster“ – sind enthalten. Auf der Nintendo Switch 2 läuft der Titel in 60 FPS bei einer erhöhten Auflösung, was gerade in Kämpfen für mehr Übersicht sorgt.

Ein kostenloser Weg statt Preisschild

Wie hebt sich Team Cherry von anderen Switch-2-Upgrades ab? Während Nintendo für viele seiner First-Party-Titel kostenpflichtige Upgrade-Pakete anbietet – etwa 4,99 € für Animal Crossing: New Horizons oder bis zu 19,99 € für Super Mario Party Jamboree TV – geht Team Cherry einen anderen Weg. Die Switch 2-Version von Hollow Knight ist für Besitzer der alten Switch-Version komplett kostenlos.

Dieser kundenfreundliche Ansatz ist keine Ausnahme: Bereits in der Vergangenheit hatte Team Cherry regelmäßig kostenlose Inhalte veröffentlicht. Die Entscheidung, auch bei der Switch 2 Edition auf ein Gratis-Upgrade zu setzen, wird von der Community entsprechend gefeiert.

Verbindung zu Silksong bleibt bestehen

Welche Rolle spielt Silksong bei der Neuveröffentlichung? Die technische Basis und einige der grafischen Verbesserungen der Switch 2 Edition stammen direkt aus Hollow Knight: Silksong, das im Jahr 2025 endlich erschienen ist. Nach jahrelanger Wartezeit überzeugte Silksong mit neuer Protagonistin Hornet, fordernden Bossen und frischem Setting – und wurde mehrfach ausgezeichnet.

Auch wenn Silksong ein eigenständiges Spiel ist, bleibt die Verbindung spürbar. Das kommende erste große Addon für Silksong, „Sea of Sorrow“, wurde Ende 2025 angekündigt und wird ebenfalls kostenlos veröffentlicht. Ein genaues Datum steht zwar noch aus, aber Team Cherry bleibt seiner Linie treu: hochwertige Inhalte ohne Aufpreis.

Ein Klassiker im neuen Gewand

Warum lohnt sich ein erneuter Besuch in Hallownest? Hollow Knight gilt als eines der besten Metroidvanias aller Zeiten. Mit mehr als 15 Millionen verkauften Einheiten weltweit, einem atmosphärischen Soundtrack und nicht-linearem Gameplay bietet das Spiel auch heute noch ein herausragendes Abenteuer.

Die Switch 2 Edition macht dieses Erlebnis zugänglicher denn je – mit einem verbesserten Spielerlebnis ohne zusätzliche Kosten. Wer das düstere Reich Hallownest schon kennt, wird durch die technische Frischzellenkur und die neuen Effekte Neues entdecken. Und wer das Spiel bislang verpasst hat, bekommt nun den perfekten Einstiegspunkt.

