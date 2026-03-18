THQ Nordic bringt 2026 drei Remakes für Switch 2 – alle Release-Termine

THQ Nordic bringt 2026 gleich drei bereits veröffentlichte Spiele auf Nintendo Switch 2 und liefert damit ein weiteres Signal, dass der Third-Party-Support für Nintendos neue Hybrid-Konsole spürbar anzieht. Bestätigt sind zwei Remakes aus der Destroy All Humans!-Reihe sowie Disney Epic Mickey: Rebrushed, ebenfalls ein Remake.

Zusätzlich hat der Publisher auch noch einen Switch-Release für die erste Switch-Generation angekündigt: SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide soll später im Jahr ebenfalls auf Nintendos Plattformen landen, allerdings nicht auf Switch 2, sondern auf der bisherigen Nintendo Switch.

Die bestätigten Switch-2-Releases von THQ Nordic

Welche THQ-Nordic-Spiele kommen 2026 für Nintendo Switch 2? Laut Ankündigung erscheinen drei Titel gestaffelt über den Sommer und Herbst 2026. Alle drei Spiele sind Remakes beziehungsweise Neuauflagen bereits bekannter Marken, die auf Switch 2 nun eine neue Plattform bekommen.

Die Releases im Überblick:

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Destroy All Humans! Remake: 23. Juni 2026

Destroy All Humans! 2: Reprobed: 15. September 2026

Disney Epic Mickey: Rebrushed: 6. Oktober 2026

Damit deckt THQ Nordic gleich mehrere Genres ab, von Action und Chaos mit außerirdischem Humor bis hin zu Jump-and-Run-Abenteuer mit Disney-Flair. Preise wurden für die Switch-2-Versionen bislang nicht genannt.

Destroy All Humans! und Destroy All Humans! 2: Reprobed auf Switch 2

Worum geht es in Destroy All Humans! auf Nintendo Switch 2? Im Destroy All Humans! Remake übernehmt ihr die Rolle eines Außerirdischen, der auf der Erde DNA extrahieren soll und dabei in bester B-Movie-Manier möglichst viel Chaos anrichtet. Das Remake basiert auf dem Original von 2005 und erscheint am 23. Juni 2026 für Switch 2.

Der Nachfolger Destroy All Humans! 2: Reprobed legt am 15. September 2026 nach. Auch hier steht wieder Crypto im Mittelpunkt, der erneut auf der Erde für Eskalation sorgt. Wie schon beim ersten Teil handelt es sich um ein Remake, diesmal basierend auf dem Original von 2006.

Beide Neuauflagen bewegten sich in ihrer Kritikerwertung im soliden Bereich. Wer die Reihe bislang auf Nintendo-Hardware vermisst hat, bekommt 2026 eine gute Gelegenheit, beide Spiele auf Switch 2 nachzuholen.

Disney Epic Mickey: Rebrushed und ein Bonus für die alte Switch

Was ist Disney Epic Mickey: Rebrushed auf Nintendo Switch 2? Disney Epic Mickey: Rebrushed ist eine Neuauflage des ursprünglich Wii-exklusiven Third-Person-Jump-and-Runs Epic Mickey aus dem Jahr 2010. Ihr steuert Micky Maus durch eine fantasievolle Welt und nutzt dabei einen magischen Pinsel, um Gefahren zu beseitigen und Umgebungen zu beeinflussen. Der Switch-2-Release ist für den 6. Oktober 2026 angesetzt.

Parallel dazu hat THQ Nordic auch SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide für die ursprüngliche Nintendo Switch bestätigt. Der Release ist für den 13. Oktober 2026 geplant. Das Spiel erschien bereits zuvor für PC, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2 und soll nun auch die große Install-Base der ersten Switch abholen.

Wie wichtig sind diese Ports für den Switch-2-Releasekalender? Gerade weil Third-Party-Nachschub für neue Plattformen oft schleppend anläuft, sind klar terminierte Veröffentlichungen wie diese ein gutes Zeichen. Für euch heißt das: Mehr Auswahl abseits der großen First-Party-Releases, und zwar mit konkreten Daten, auf die man hinfiebern kann.

Welche der drei Switch-2-Neuauflagen reizt euch am meisten, und würdet ihr SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide lieber auf Switch oder Switch 2 spielen? Schreibt es gern in die Kommentare.