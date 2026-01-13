Resident Evil Requiem – Leons neue Axt verändert Nahkampf-Waffen grundlegend

Resident Evil Requiem bringt mit der neuen Axt, die Leon S. Kennedy im Reveal-Trailer schwingt, frischen Wind in das Arsenal der ikonischen Waffen der Reihe. Während Spielerinnen und Spieler aus Deutschland sich auf den Release am 27. Februar 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows und Nintendo Switch 2 freuen können, sorgt die neue Nahkampfwaffe schon jetzt für Diskussionen.

Warum ist Leons neue Axt so besonders?

Was unterscheidet sie von bisherigen Nahkampfwaffen in Resident Evil? Die Resident Evil-Serie war schon immer für ihre markanten Schusswaffen bekannt – vom Red9 in Resident Evil 4 bis zur Samurai Edge aus dem RPD-Arsenal. Nahkampfwaffen wie das Messer dagegen waren meist nur Notlösungen, wenn die Munition ausging.

In Resident Evil Requiem könnte sich das ändern: Die Axt, die Leon im Trailer nutzt, scheint mehr als nur ein Ersatz für das Messer zu sein. Sie besitzt offenbar eine eigene Haltbarkeitsanzeige im HUD, ähnlich wie die Messer in den Remakes von Resident Evil 2 und 4. Dies legt nahe, dass sie ein integraler Bestandteil des Gameplays wird – und nicht nur ein Gimmick.

Wie könnte sich die Axt im Gameplay behaupten?

Welche neuen Mechaniken bringt die Axt mit sich? Laut dem ersten Gameplay-Material könnte die Axt vielseitiger als das Messer sein. Denkbar wäre ein Wurfangriff, bei dem die Axt auf Distanz eingesetzt und anschließend zurückgeholt wird – ähnlich wie ein Bumerang. Auch eine erhöhte Schadenswirkung im Nahkampf wäre logisch, selbst wenn das auf Kosten der Haltbarkeit geht.

Da Leon in Requiem kampffokussierte Missionen übernimmt, in denen Zombies direkt bekämpft werden, ist eine effektive Nahkampfwaffe umso wichtiger. Sollte Capcom das Parieren aus dem Resident Evil 4 Remake übernehmen, könnte die Axt dabei sogar eine neue Rolle einnehmen – vielleicht mit besonderen Konteranimationen oder Spezialfähigkeiten.

Welche Bedeutung hat das für das Inventar-Management?

Wird die Axt Platz im Inventar wert sein? In Resident Evil ist das Inventarmanagement ein zentrales Spielelement. Wenn die Axt mehr Platz als ein Messer beansprucht, muss sie diesen durch Effizienz und Vielseitigkeit rechtfertigen. Sollte es etwa nur eine Axt im Spiel geben, wäre ein Reparatursystem durch einen Händler denkbar – vergleichbar mit dem Duke aus Resident Evil Village oder dem ikonischen Händler aus Resident Evil 4.

Wenn die Axt nicht einfach ersetzbar ist, sondern gepflegt und strategisch eingesetzt werden muss, könnte sie sich tatsächlich als neue Kultwaffe etablieren.

Wie schlägt sich die Axt im Vergleich zum Messer?

Kann sie das Messer als Standardwaffe verdrängen? Messer haben in Resident Evil eine lange Tradition – besonders in Speedruns und „Knife Only“-Herausforderungen. Sie sind klein, leicht und in den letzten Spielen auch als Defensivwaffe einsetzbar.

Die Axt hingegen scheint auf reinen Angriff ausgelegt zu sein. Wenn sie deutlich mehr Schaden verursacht und neue Mechaniken einführt, könnte sie in bestimmten Situationen das Messer ersetzen – aber kaum vollständig verdrängen. Gerade Grace Ashcroft, die neue Protagonistin mit Fokus auf Stealth, dürfte weiterhin eher auf Messer oder improvisierte Waffen setzen.

Was bedeutet die Axt für die Zukunft von Resident Evil?

Wird sie zu einer ikonischen Waffe der Reihe? Damit die Axt in die Riege legendärer Resident Evil-Waffen aufgenommen wird, muss sie mehr leisten als nur Schaden verursachen. Sie braucht Wiedererkennungswert, spielerische Tiefe und die Fähigkeit, sich in unterschiedlichen Situationen zu bewähren. Wenn Capcom ihr einprägsame Animationen, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und vielleicht sogar eine eigene Hintergrundgeschichte spendiert, könnte sie diesen Status erreichen.

Ob sie dauerhaft an Leons Seite bleibt oder nur in Requiem eine Rolle spielt, wird sich nach dem Release am 27. Februar 2026 zeigen. Doch die Chancen stehen gut, dass sie mehr als nur ein hübsches Extra ist.

Welche Waffen könnten noch eine Rolle spielen?

Welche Waffenvielfalt erwartet uns in Requiem? Da Resident Evil Requiem sowohl Leon als auch Grace spielbar macht und zwischen Survival-Horror- und Action-Gameplay wechselt, ist auch mit einer breiten Waffenpalette zu rechnen. Von Pistolen und Gewehren bis hin zu improvisierten Hilfsmitteln wie Flaschen oder Feuerzeugen – die Ausrüstung dürfte stark an die jeweilige Spielfigur angepasst sein.

Charakter Waffenstil Beispielwaffen Leon S. Kennedy Actionorientiert Pistole, Schrotflinte, Axt Grace Ashcroft Stealth & Survival Messer, Flaschen, Feuerzeug

Capcoms Rückkehr zu zwei spielbaren Figuren mit unterschiedlichen Spielstilen erinnert an Resident Evil: Revelations – mit dem Unterschied, dass Grace deutlich verletzlicher ist als frühere Protagonistinnen wie Jill Valentine. Dadurch entsteht ein spannender Kontrast zu Leons gewohntem Actionhelden-Ansatz.

Was denkst du über Leons neue Axt? Wirst du sie mit ins Inventar aufnehmen oder bleibst du dem Messer treu? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!