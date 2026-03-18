Resident Evil Requiem – Leak spricht von Story-DLC mit Leon und Ada

Für Resident Evil Requiem könnte es schon bald mit einer größeren Story-Erweiterung weitergehen. Laut einem aktuellen Bericht soll ein DLC in Planung sein, der sich gleich auf zwei der beliebtesten Figuren der Reihe konzentriert: Leon S. Kennedy und Ada Wong. Damit würde Capcom nicht nur Fan-Service liefern, sondern auch eine spannende Lücke im Zeitstrahl rund um Leons jüngere Seriengeschichte schließen.

Im Kern geht es um die Frage, wie Leons Handlungsbogen nach dem Ende von Resident Evil Requiem weitergeführt wird. Die Erweiterung soll dabei nicht nur eine Nebenepisode sein, sondern den Blick stärker auf die Welt von Requiem richten und die Ereignisse rund um das Spielende weiter ausleuchten.

Leak deutet auf Ada Wongs Rückkehr hin

Wer soll im Resident Evil Requiem DLC spielbar oder zentral sein? Berichten zufolge steht Leon im Mittelpunkt, allerdings soll auch Ada Wong in irgendeiner Form Teil der Erweiterung sein. Das wäre bemerkenswert, weil beide Figuren seit Resident Evil 2 eine besondere Dynamik miteinander verbindet und Ada in der Reihe immer wieder als unberechenbarer Faktor auftritt.

Als Ursprung der neuen Details wird ein Social-Media-Post von Dusk Golem genannt, der in der Vergangenheit häufiger Informationen zur Reihe gestreut hat. Wichtig für die Einordnung: Die konkreten DLC-Details sollen dieses Mal nicht direkt aus dessen üblichen Quellen stammen, werden von ihm aber dennoch für plausibel gehalten.

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Inhaltlich klingt es danach, als wolle Capcom die Erweiterung nutzen, um noch mehr Kontext zum Requiem-Universum nachzureichen. Gerade weil Hauptspiele der Reihe ihre Enden gern mit offenen Fäden versehen, passt ein DLC perfekt, um Motivationen, Nachwirkungen und offene Fragen sauber zu verankern.

Mehr Kontext zu Leons Abwesenheit zwischen Teil 7 und 8

Worum könnte sich die Story der Erweiterung drehen? Ein besonders spannender Punkt unter den umliegenden Gerüchten: Der DLC soll thematisieren, was Leon während der Ereignisse von Resident Evil 7 und Resident Evil 8 getan hat. Genau diese Phase ist für viele Fans ein blinder Fleck, weil Leon als einer der bekanntesten Protagonisten der Serie dort nicht die Bühne bekommt, die man nach früheren Auftritten erwarten würde.

Falls sich das bestätigt, könnte der DLC mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Er würde Leons Rolle im größeren Seriengeschehen wieder stärker verankern, die Zeitleiste glätten und gleichzeitig erklären, weshalb er in den genannten Kapiteln nicht im Zentrum stand.

Außerdem würde das zur Aussage passen, dass Leons Arc über Resident Evil Requiem hinaus weitergehen soll und man dafür nicht lange warten müsse. Ein Story-DLC wäre damit mehr als Zusatzcontent, sondern eher die nächste Episode in seiner fortlaufenden Handlung.

Hochzeitsring sorgt für Ada-und-Leon-Theorien

Welche Fan-Theorie könnte der DLC aufgreifen? In Resident Evil Requiem soll Leon einen Ehering tragen, was in der Community sofort Spekulationen ausgelöst hat. Eine besonders populäre Theorie: Leon könnte Ada geheiratet haben. Brisant wird das auch deshalb, weil selbst der Director des Spiels die Spekulation offenbar mit angeheizt hat.

Ein DLC, in dem Ada tatsächlich auftaucht, wäre der perfekte Ort, um diese Frage endlich zu klären, ohne sie nur als Easter Egg im Hauptspiel stehen zu lassen. Ob Capcom dabei wirklich eine klare Bestätigung liefert oder die Beziehung weiterhin bewusst ambivalent hält, bleibt natürlich Teil der Spannung.

So oder so: Eine Erweiterung mit beiden Figuren hätte das Potenzial, nicht nur Lore abzuliefern, sondern auch eine emotionale Klammer zu setzen, die viele Resident-Evil-Fans seit Jahren beschäftigt.

Die wichtigsten Punkte im Überblick

Welche Details stehen aktuell im Raum? Zusammengefasst deuten die aktuellen Informationen und Gerüchte auf folgende Eckpunkte:

Der Resident Evil Requiem DLC soll Leon S. Kennedy in den Mittelpunkt stellen.

Ada Wong soll laut Bericht ebenfalls im DLC vertreten sein.

Die Erweiterung soll tiefer in die Welt von Requiem eintauchen und wahrscheinlich das Ende des Hauptspiels stärker erklären.

Gerüchte sprechen davon, dass Leons Aktivitäten während Resident Evil 7 und Resident Evil 8 thematisiert werden.

und thematisiert werden. Eine mögliche Bestätigung zur Ehe von Leon und Ada könnte im DLC aufgegriffen werden, befeuert durch den im Spiel sichtbaren Ring.

Was erwartet ihr vom Resident Evil Requiem DLC: mehr Lore, mehr Horror oder vor allem Antworten zu Leon und Ada? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.