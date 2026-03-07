Super Mario Run bekommt neues In-Game-Event – das ist bisher bekannt

Zehn Jahre nach seinem Start bekommt Super Mario Run noch einmal frischen Schwung: Nintendo hat ein brandneues In-Game-Event angekündigt, das Fans des Mobile-Ablegers zurück ins Pilz-Königreich locken soll. Für ein Spiel, das 2016 auf iOS debütierte und später auch für Android erschien, ist das ein bemerkenswertes Lebenszeichen, gerade weil es in den letzten Jahren deutlich ruhiger um neue Inhalte geworden ist.

Super Mario Run war damals Nintendos erster Mobile-Titel, der direkt aus einer der großen Kernserien stammt. Das Grundprinzip ist bis heute schnell erklärt: Mario läuft automatisch, ihr steuert vor allem Timing und Höhe der Sprünge, sammelt Münzen und weicht Gegnern sowie Abgründen aus. Dass jetzt ein neues Event nachgeschoben wird, deutet darauf hin, dass Nintendo die Community noch längst nicht abgeschrieben hat.

Ein neues Event für ein Mobile-Urgestein

Was ist über das neue In-Game-Event bekannt? Offiziell steht fest, dass Super Mario Run ein komplett neues Event erhält, das innerhalb des Spiels stattfindet. Damit setzt Nintendo auf das, was Mobile-Games lange am Leben hält: zeitlich begrenzte Aktionen, die einen Grund liefern, wieder täglich reinzuschauen, Aufgaben abzuschließen und Belohnungen mitzunehmen.

Welche Inhalte genau Teil des Events sind, hängt typischerweise davon ab, welche Modi Nintendo in den Fokus rückt. Super Mario Run bietet neben den klassischen Levels auch Toad-Rallye-Duelle gegen aufgezeichnete Läufe anderer Nutzer sowie den Aufbau-Modus, in dem ihr euer eigenes Pilz-Königreich mit erspielten Münzen und Deko-Elementen erweitert. Ein neues Event kann daher mehrere Ecken des Spiels betreffen und genau das macht solche Aktionen meist spannend.

Für Rückkehrer ist das außerdem ein guter Moment, um das eigene Können aufzufrischen: In den Levels gibt es neben normalen Münzen auch Sammel-Challenges mit farbigen Spezialmünzen, die mehrere Durchläufe pro Stage motivieren. Wer damals nur kurz reingeschnuppert hat, dürfte jetzt einen runden Anlass bekommen, dem Spiel noch einmal eine Chance zu geben.

Warum Super Mario Run auch 2026 noch relevant ist

Warum lohnt sich der Wiedereinstieg gerade jetzt? Super Mario Run ist bis heute ein ungewöhnlicher Nintendo-Mobile-Titel, weil er nicht als typisches Gacha- oder Energie-System-Spiel gebaut wurde, sondern als kompaktes Jump-and-Run mit klarer Steuerung und Fokus auf Wiederholbarkeit. Die ersten Inhalte sind gratis spielbar, der Rest wird traditionell über einen einmaligen Kauf freigeschaltet, statt über laufende Mikrotransaktionen.

Gerade auf aktuellen Smartphones funktioniert das Auto-Runner-Konzept immer noch stark: kurze Sessions, saubere Reaktionsmomente und ein klarer Flow. Wenn ein neues Event jetzt zusätzliche Ziele setzt, passt das perfekt zu dem Grunddesign, das von schnellen Versuchen und kleinen Verbesserungen lebt.

Dazu kommt ein Community-Aspekt, den viele unterschätzen: In der Toad-Rallye spielt ihr zwar gegen Geisterdaten, aber der Wettbewerb um bessere Läufe und die damit verbundenen Belohnungen kann ein echter Zeitfresser sein. Ein frisches Event könnte genau diesen Modus wieder stärker beleben und neue Routinen in die tägliche Runde bringen.

So könnt ihr euch auf das Event vorbereiten

Wie seid ihr zum Start des Events am besten gerüstet? Wenn ihr Super Mario Run länger nicht geöffnet habt, lohnt sich vor allem ein kurzer Technik- und Komfortcheck: App-Updates installieren, kurz in die Steuerung reinfinden und ein paar Level laufen, bis Timing und Rhythmus wieder sitzen. Das Spiel verzeiht zwar viel, aber Events belohnen oft saubere Runs und konsequentes Sammeln.

Praktisch ist auch, verschiedene Charaktere wieder auszuprobieren, denn sie spielen sich leicht unterschiedlich. Wer etwa beim Timing Vorteile sucht, findet je nach Figur einen anderen Feel für Sprünge und Bewegungen. Und falls das Event Aufgaben in mehreren Modi kombiniert, seid ihr mit einem breiten Fortschritt in Tour, Toad-Rallye und Königreich-Aufbau flexibler.

Was erhofft ihr euch von dem neuen Event in Super Mario Run und würdet ihr nach so langer Zeit wieder einsteigen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.