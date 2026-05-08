Nintendo-Urgestein Takashi Tezuka geht 2026 in den Ruhestand

Nintendo steht vor einem personellen Einschnitt, der viele Fans von Super Mario und The Legend of Zelda direkt treffen dürfte. Takashi Tezuka, einer der prägenden Kreativen hinter den frühen Nintendo-Klassikern und langjähriger Weggefährte von Shigeru Miyamoto, geht in den Ruhestand.

Bekannt ist Tezuka nicht nur dafür, an den Grundlagen zweier der wichtigsten Reihen der Branche mitgearbeitet zu haben, sondern auch dafür, über Jahrzehnte hinweg Verantwortung in der Entwicklung zu übernehmen. Wer bei Nintendo-Titeln gern bis zum Abspann sitzen bleibt, ist seinem Namen mit hoher Wahrscheinlichkeit schon sehr oft begegnet.

Ein Abschied nach über vier Jahrzehnten Nintendo

Wann tritt Takashi Tezuka bei Nintendo zurück? Laut Ankündigung wird Tezuka seine Position als Executive Officer im Board of Directors am 26. Juni 2026 niederlegen.

Damit verbleiben ihm nur noch wenige Wochen in dieser Rolle, bevor er sich offiziell verabschiedet. Neben seiner Vorstandsfunktion war Tezuka in den vergangenen Jahren außerdem als Senior Officer in Nintendos Entertainment Development and Planning Division aktiv.

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Gleichzeitig endet mit dem Schritt auch seine Arbeit als Produzent innerhalb des Unternehmens, dem er über vier Jahrzehnte angehört hat. Für Nintendo ist das nicht nur ein prominenter Name auf dem Papier, sondern ein weiterer Abgang einer Generation, die die Identität der Firma maßgeblich geformt hat.

Von Punch Out!! bis zu den größten Nintendo-Serien

Wofür ist Takashi Tezuka besonders bekannt? Tezuka begann seine Laufbahn bei Nintendo mit Sprite-Arbeiten für die Arcade-Version von Punch Out!! und stieg nach seinem Universitätsabschluss fest im Unternehmen ein.

Seine große Bekanntheit verdankt er vor allem der Zusammenarbeit mit Shigeru Miyamoto, mit dem er an zentralen Nintendo-Flaggschiffen gearbeitet hat, darunter das originale Super Mario Bros. und The Legend of Zelda. Als Miyamoto im Laufe der Zeit in der Firmenhierarchie aufstieg, übernahm Tezuka die Regie bei weiteren Meilensteinen der Reihen.

Zu den besonders ikonischen Spielen, die in diesem Zusammenhang genannt werden, zählen:

Super Mario World

A Link to the Past

Was Nintendos Umbau im Hintergrund für Fans bedeutet

Welche weiteren Änderungen stehen bei Nintendo an? Tezukas Rückzug fällt in eine Phase, in der Nintendo mehrere Veränderungen parallel durchführt. Neben Tezuka werden am selben Tag auch drei weitere Direktoren ihre Posten abgeben: Takuya Yoshimura, Katsuhiro Umeyama und Keiko Akashi.

Nach Zustimmung durch die Aktionäre sollen Yutaka Takenaga und Chika Saka in das Gremium nachrücken. Auch personell ist Tezuka nicht der erste große Name, der in jüngerer Zeit geht: Erst im Januar wurde bekannt, dass der langjährige Mario-Kart-Regisseur Hideki Konno Nintendo bereits 2025 verlassen hat. Beide haben jeweils mehr als 40 Jahre bei Nintendo gearbeitet.

Inhaltlich bleibt spannend, wie stark sich der Wechsel in der Führung langfristig auf die Ausrichtung auswirkt. Tezuka war zuletzt als Produzent an aktuellen Titeln beteiligt, unter anderem an Super Mario Bros. Wonder und Pikmin 4. Super Mario Bros. Wonder gilt zudem als das einzige komplett neue Super-Mario-Spiel, das in den letzten acht Jahren erschienen ist.

Parallel richtet Nintendo den Fokus zuletzt auffällig auf Reihen, die länger keine neuen Teile hatten, darunter Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4: Beyond sowie ein angekündigtes Star Fox 64 Remake. Dazu kommen weitere Veränderungen, die viele in Deutschland direkt betreffen könnten: Für Nintendo Switch Online ist ab dem 1. Juli 2026 die erste Preiserhöhung angekündigt, außerdem stehen rund um Nintendo Switch 2 Preisbewegungen im Raum.

Wie blickt ihr auf Tezukas Abschied: Ist das für euch vor allem ein symbolischer Generationswechsel, oder macht ihr euch Sorgen um die Zukunft von Super Mario und The Legend of Zelda? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.