Pokémon Legends: Z-A erreicht 1 Million Verkäufe auf Nintendo Switch 2 in Japan

Mit einem beeindruckenden Start ins neue Jahr hat Pokémon Legends: Z-A einen wichtigen Meilenstein erreicht: Über 1 Million physische Exemplare wurden allein auf der Nintendo Switch 2 in Japan verkauft. Damit gehört das neue Abenteuer aus dem Kalos-Universum zu den erfolgreichsten Spielen auf Nintendos aktueller Konsole.

Pokémon Legends: Z-A erschien am 16. Oktober 2025 gleichzeitig für die klassische Nintendo Switch und die neue Switch 2. Während die Switch-Version bislang auf beachtliche 1.529.823 verkaufte Einheiten in Japan kommt, konnte die Switch 2-Fassung laut aktuellen Verkaufszahlen von Famitsu ebenfalls die Millionenmarke knacken – mit genau 1.004.154 Einheiten.

Ein Rückblick auf die Verkaufszahlen

Wie verteilen sich die Verkäufe zwischen den beiden Konsolenversionen? In der Woche vom 22. bis 28. Dezember 2025 wurden laut Famitsu 46.868 Kopien auf der Switch 2 verkauft. Im selben Zeitraum wurden auf der klassischen Switch 59.469 Einheiten abgesetzt. Die originale Konsole bleibt also weiterhin die stärkere Verkaufsplattform – kein Wunder bei einer weltweiten Hardwarebasis von über 154 Millionen Geräten.

Die Switch 2 hingegen konnte in Japan bislang 3.784.067 Einheiten verkaufen. Mit dem steigenden Erfolg der neuen Konsole dürfte sich das Verhältnis in den kommenden Monaten jedoch weiter verschieben. Pokémon Legends: Z-A ist ein Paradebeispiel für das Cross-Gen-Konzept, das sowohl neue als auch bestehende Konsolenbesitzer anspricht.

Gründe für den Erfolg

Was macht Pokémon Legends: Z-A so besonders? Das Spiel ist der zweite Teil der Pokémon Legends-Reihe, nach Pokémon Legends: Arceus, und spielt komplett in Illumina City – dem urbanen Zentrum der Kalos-Region. Die Handlung setzt fünf Jahre nach den Ereignissen von Pokémon X und Y an. Eine Besonderheit ist das vollständig actionbasierte Echtzeit-Kampfsystem, das auf klassische Runden verzichtet und den Spielfluss dynamischer gestaltet.

Ein weiteres Highlight ist die Rückkehr der Mega-Entwicklung, die durch das Sammeln von Mega-Energie in Kämpfen aktiviert werden kann. Zusätzlich sorgt der neue Spielmodus Z-A Royale für frischen Wind: In nächtlichen Kampfzonen treten Trainer in PvE- und PvP-Kämpfen gegeneinander an, um in der Rangliste von Z bis A aufzusteigen.

DLC-Inhalte und Zukunftsperspektive

Wie beeinflusst der Mega Dimension-DLC den Verkauf? Seit dem 10. Dezember 2025 ist der kostenpflichtige DLC Mega Dimension verfügbar. Dieser erweitert das Spiel um zusätzliche Mega-Entwicklungen und ein neues Story-Kapitel. Die Erweiterung hat die Aufmerksamkeit auf das Spiel erneut verstärkt und dürfte mitverantwortlich für den jüngsten Verkaufsanstieg sein.

Auch inhaltlich bietet der DLC neue Herausforderungen, etwa das Auftauchen von Rogue Mega-Pokémon, die unkontrolliert durch Illumina City toben. Diese Bosskämpfe erinnern an die edlen Pokémon aus Legends: Arceus und setzen auf ähnliche Mechaniken wie Ausweichen und Timing.

Top-Platzierungen im japanischen Handel

Welche Platzierung erreichte Pokémon Legends: Z-A im Vergleich zu anderen Spielen? In der Verkaufswoche vom 22. bis 28. Dezember 2025 belegte Pokémon Legends: Z-A zwei Plätze in den Top 5 der meistverkauften physischen Spiele in Japan:

Platz Spiel Plattform Wochenverkauf Gesamtverkauf 2 Pokémon Legends: Z-A Switch 59.469 1.529.823 4 Pokémon Legends: Z-A Switch 2 46.868 1.004.154

Unangefochten an der Spitze steht weiterhin Mario Kart World für die Switch 2, mit über 2,6 Millionen Einheiten allein in Japan. Dennoch zeigt Pokémon Legends: Z-A eine beeindruckende Konstanz und könnte langfristig sogar aufholen – vor allem, wenn weitere Inhalte folgen.

Ein Blick auf die Hardwarezahlen

Wie stark ist die Switch 2 in Japan? Die Switch 2 war in der letzten vollständigen Dezemberwoche 2025 mit 200.257 verkauften Einheiten die meistverkaufte Konsole in Japan. Damit liegt die neue Plattform bei insgesamt 3.784.067 Verkäufen. Zum Vergleich: Die klassische Switch hat in Japan über 20 Millionen Einheiten abgesetzt, gefolgt von der OLED-Version mit fast 9,4 Millionen.

Mit wachsender Hardwarebasis wird auch die Switch 2-Version von Pokémon Legends: Z-A weiter an Bedeutung gewinnen. Die visuell aufgewertete Umsetzung nutzt die stärkere Technik effektiv – auch wenn sie mit einem Aufpreis von 10 Euro gegenüber der Switch-Version verbunden ist.

Mehr als nur Nostalgie

Wie schlägt sich das Spiel in der Community? Die Rückkehr in die Kalos-Region und das Wiedersehen mit Mega-Entwicklungen trifft bei vielen Fans einen Nerv. Zwar wurde das Spiel für seine eingeschränkte Umgebung – das gesamte Abenteuer spielt nur in Illumina City – etwas kritisiert, doch das innovative Echtzeit-Kampfsystem und die strategischen Elemente des Z-A Royale sorgen für frischen Wind.

Mit Charakteranpassungen, Koop-Modi und Ranglisten bietet Pokémon Legends: Z-A auch abseits der Hauptstory viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Besonders im Battle Club, dem neuen Multiplayer-Modus, können bis zu vier Spieler gleichzeitig kämpfen – entweder um Punkte oder in direkten Duellen.

Wie hat dir Pokémon Legends: Z-A gefallen? Spielst du auf der klassischen Switch oder schon auf der Switch 2? Und was hältst du vom neuen Echtzeit-Kampfsystem? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!