One Piece Staffel 2 startet auf Netflix: Release-Uhrzeit, Episoden und alle Infos zum Start

Mehr als zweieinhalb Jahre nach dem erfolgreichen Start der ersten Staffel kehrt die Live-Action-Adaption von One Piece endlich zurück. Netflix veröffentlicht Staffel 2 bereits am 10. März 2026 und Fans können sich erneut auf ein großes Abenteuer der Strohhut-Piraten rund um Monkey D. Ruffy freuen.

Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zum Start der neuen Folgen, zur Release-Uhrzeit, zur Episodenanzahl und zu den Story-Arcs, die in der zweiten Staffel behandelt werden.

Wann startet One Piece Staffel 2 auf Netflix?

Der Release erfolgt weltweit am selben Tag. In Deutschland erscheint die zweite Staffel am 10. März 2026 um 08:00 Uhr morgens.

Alle wichtigen Details im Überblick

Der Grund für die ungewöhnliche Uhrzeit liegt in der Zeitverschiebung zwischen Europa und den USA. Netflix veröffentlicht neue Inhalte normalerweise um 00:00 Uhr Pacific Time. Da in den USA die Sommerzeit bereits begonnen hat, während sie in Deutschland erst Ende März startet, verschiebt sich der Start hierzulande ausnahmsweise auf 08:00 Uhr statt 09:00 Uhr.

So viele Folgen erwarten euch in Staffel 2

Die zweite Staffel bleibt beim Umfang nah an der ersten Season. Insgesamt umfasst Staffel 2 acht Episoden.

Die englischen Titel der Folgen sind bereits bekannt:

The Beginning of the End Good Whale Hunting Whisky Business Big Trouble in Little Garden Wax on, Wax Off Nami Deerest Reindeer Shames Deer and Loathing in Drum Kingdom

Anhand der Episodentitel und der bereits veröffentlichten Logos lässt sich außerdem erkennen, welche Figuren im Mittelpunkt einzelner Folgen stehen werden. Besonders spannend ist dabei die Einführung von Tony Tony Chopper, der im Verlauf der Handlung eine zentrale Rolle spielt.

Werden alle Folgen auf einmal veröffentlicht?

Ja. Netflix bleibt hier seinem klassischen Veröffentlichungsmodell treu.

Alle acht Episoden erscheinen gleichzeitig, sodass Fans die komplette Staffel direkt zum Start durchbingen können. In der Vergangenheit experimentierte Netflix zwar mit gestaffelten Releases, etwa bei Stranger Things, doch bei One Piece deutete im Vorfeld nichts auf ein solches Modell hin.

Diese Story-Arcs aus dem Manga werden adaptiert

Mangaka Eiichiro Oda hatte bereits vor einiger Zeit bestätigt, welche Abschnitte der Originalgeschichte Staffel 2 abdecken wird.

Die neuen Episoden behandeln folgende Arcs aus Manga und Anime:

Loguetown

Reverse Mountain

Whiskey Peak

Little Garden

Drum Island

Damit führt Staffel 2 die Strohhut-Piraten tiefer in die Grand Line und bringt mehrere neue Figuren ins Spiel. Ein besonders wichtiger Handlungsbogen fehlt allerdings noch.

Der Alabasta-Arc, einer der beliebtesten Abschnitte der Vorlage, wird erst in Staffel 3 umgesetzt.

Staffel 3 ist bereits bestätigt

Noch bevor Staffel 2 veröffentlicht wurde, hat Netflix grünes Licht für eine dritte Season gegeben. Laut aktuellen Informationen befindet sich die Produktion bereits in Vorbereitung.

Das bedeutet, dass die Live-Action-Serie ihre Geschichte rund um die Strohhut-Piraten langfristig weitererzählen wird und Fans sich schon jetzt auf die Umsetzung des großen Alabasta-Handlungsbogens freuen können.



Habt ihr vor, Staffel 2 von One Piece direkt zum Release durchzubingen oder schaut ihr euch die Folgen lieber nach und nach an? Und wie zufrieden wart ihr mit der ersten Staffel der Netflix-Serie?