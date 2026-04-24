Mit Assassin’s Creed Black Flag Resynced bringt Ubisoft einen der beliebtesten Serienteile als modernes Remake zurück. Doch wie stark fällt das grafische Upgrade tatsächlich aus? Ein ausführlicher Direktvergleich zeigt, was sich seit dem Original von 2013 sichtbar verändert hat.

Grafikvergleich zeigt deutliche Unterschiede

Nach der offiziellen Enthüllung hat sich der YouTube-Kanal „ElAnalistaDeBits“ das Remake genauer angesehen und einen direkten Vergleich mit Assassin’s Creed IV Black Flag veröffentlicht. In dem rund 15 Minuten langen Video werden beide Versionen Szene für Szene gegenübergestellt.

Dabei wird schnell klar, dass das Remake nicht nur leicht überarbeitet, sondern von Grund auf modernisiert wurde. Vor allem bei Beleuchtung, Details und Effekten zeigen sich klare Fortschritte.

Diese grafischen Verbesserungen fallen besonders auf

Im Vergleich zum Original punktet Black Flag Resynced vor allem in mehreren Bereichen:

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Deutlich realistischere Beleuchtung und Schatten

Hochauflösende Texturen bei Charakteren und Umgebung

Verbesserte Wasser- und Wettereffekte

Dichtere Vegetation und lebendigere Spielwelt

Modernisierte Animationen

Gerade das Meer, ein zentrales Element des Spiels, wirkt im Remake deutlich dynamischer und atmosphärischer als noch 2013.

Auch das Gameplay wurde überarbeitet

Neben der Technik hat Ubisoft auch am Gameplay geschraubt. Besonders das Kampfsystem wurde grundlegend modernisiert und soll deutlich dynamischer ausfallen.

Im Fokus stehen dabei:

Paraden, die direkte Konterangriffe ermöglichen

Verkettete Takedowns gegen mehrere Gegner

Mehr Interaktion mit der Umgebung im Kampf

Edward Kenway bleibt dabei die zentrale Figur und wird erneut von Matt Ryan gesprochen.

Rückkehr in die Karibik

Inhaltlich orientiert sich das Remake stark am Original. Spieler schlüpfen wieder in die Rolle des Piraten Edward Kenway, der in der Karibik unterwegs ist und in den Konflikt zwischen Assassinen und Templern hineingezogen wird.

Bekannte Figuren und Schauplätze kehren zurück, werden aber technisch deutlich aufgewertet.

Collector’s Edition bereits vorbestellbar

Parallel zur Enthüllung hat Ubisoft auch die Collector’s Edition vorgestellt, die bereits bei Händlern verfügbar ist.

Zu den wichtigsten Inhalten gehören:

31 cm große Edward-Kenway-Statue

Stoff-Weltkarte

Metallbrosche

Ledergebundenes Logbuch

Shanty-Notenblatt

Exklusives SteelBook

Mit einem Preis von 199,99 Euro richtet sich die Edition klar an Sammler.

© Ubisoft

Release im Juli 2026

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für:

PlayStation 5

Xbox Series X und Series S

PC

Weitere Details zur Technik hat Ubisoft ebenfalls bereits veröffentlicht. Welche Hardware ihr für Assassin’s Creed Black Flag Resynced auf dem PC benötigt, erfahrt ihr in unserem separaten Artikel zu den Systemanforderungen.

Wie gefällt euch das grafische Upgrade von Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Reicht euch das Remake oder hättet ihr euch noch größere Veränderungen gewünscht?