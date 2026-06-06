1666 Amsterdam von Assassins Creed-Macher angekündigt – Prolog gratis auf Steam

Patrice Désilets, einer der prägenden Köpfe hinter dem ursprünglichen Assassin’s Creed, hat beim Summer Game Fest 2026 überraschend ein neues Projekt enthüllt: 1666 Amsterdam. Und schon nach den ersten Eindrücken ist klar, warum das Spiel gerade so viel Gesprächsstoff liefert: Ton, Setting und Mystery-Flair erinnern auffällig an die Gerüchteküche rund um Assassin’s Creed Hexe. Noch spannender: Eine kostenlose Prolog-Version ist bereits auf Steam verfügbar und lässt dich sofort selbst prüfen, wie stark die Parallelen wirklich sind.

Die Enthüllung erfolgte am 5. Juni 2026, 18:25 Uhr Eastern Time, was bei uns in Deutschland dem 6. Juni 2026, 00:25 Uhr entspricht. Während Ubisoft zu Assassin’s Creed Hexe offiziell weiterhin sehr wenig sagt, legt Désilets mit 1666 Amsterdam schon jetzt spielbares Material nach und setzt damit in einem ähnlichen Themenfeld früh ein Ausrufezeichen.

Ein düsteres Mystery-Spiel mit Magie und Ritualen

Worum geht es in 1666 Amsterdam? 1666 Amsterdam ist ein erzählfokussiertes Mystery-Spiel, das dich in eine dunkle, von übernatürlichen Kräften durchzogene Welt zieht. Im Mittelpunkt steht Noa, die im Rahmen ihrer sogenannten Commencement zur nächsten Collector wird und damit Teil eines uralten Ordens ist. Ihre Aufgabe klingt zunächst abstrakt, wird aber schnell greifbar: Sie soll das Gleichgewicht zwischen verborgenen Mächten wahren, die hinter den Kulissen wirken.

Der kostenlose Prolog auf Steam dauert rund 30 Minuten und dient als Einstieg in Setting, Figuren und das übergeordnete Rätsel. Schon hier wird angedeutet, dass Entscheidungen Bedeutung haben: Früh wählst du einen Begleiter für Noas Reise, und diese Wahl soll über den Prolog hinaus Relevanz besitzen.

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Welche Struktur verspricht die Vollversion? Die komplette Geschichte soll sich über drei Zeitebenen entfalten: 1666, 1999 und die Gegenwart. Jede Epoche soll Teile eines größeren Puzzles liefern, das sich erst über die gesamte Spieldauer zusammensetzt. Inhaltlich setzt 1666 Amsterdam auf Ermittlung, geheimnisvolle Ordnungspolitik im Schatten und Begegnungen mit dem Übernatürlichen, unter anderem im Umfeld von Ereignissen, die als Esbats bezeichnet werden.

Warum der Vergleich mit Assassin’s Creed Hexe so naheliegt

Welche Gemeinsamkeiten sehen Fans zu Assassin’s Creed Hexe? Der auffälligste Punkt ist die Stimmung: düster, mystisch, mit Hexen- und Ritual-Vibes, die in der aktuellen Assassin’s-Creed-Gerüchtewelt stark mit Hexe verknüpft sind. Offiziell bestätigt ist zu Hexe bislang vor allem ein Setting rund um Hexenprozesse im Heiligen Römischen Reich. Genau dieses Horror- und Okkult-Gefühl scheint 1666 Amsterdam ebenfalls zu bedienen, nur eben in einem anderen historischen Rahmen.

Dazu kommt: Rund um Assassin’s Creed Hexe kursieren seit längerem Gerüchte über eine stärkere Horror-Ausrichtung als in früheren Serienteilen sowie über magisch anmutende Elemente, die im Assassin’s-Creed-Kosmos oft mit den Isu verknüpft werden. Auch wenn sich 1666 Amsterdam nicht als Assassin’s-Creed-Spiel positioniert, wirkt die Mischung aus Geheimorden, verborgenen Kräften und übernatürlichen Begegnungen wie ein Echo genau dieser Erwartungen.

Wieso halten manche 1666 Amsterdam sogar für Hexe? Weil die bislang bekannte Informationslage zu Hexe so dünn ist, füllt jedes Spiel mit ähnlicher Tonalität sofort die Lücke. Ein frischer Trailer, ein historisches Europa-Setting, Witchcraft-Atmosphäre und eine sofort verfügbare Prolog-Fassung reichen aktuell aus, um in der Community Spekulationen anzuheizen. 1666 Amsterdam profitiert damit indirekt von der Neugier auf Hexe, steht aber als eigenes Projekt mit eigener Figur und eigener Mythologie im Vordergrund.

Patrice Désilets und der Reiz einer Rückkehr zu seinen Wurzeln

Wer ist Patrice Désilets für Assassin’s Creed? Désilets gilt als eine der zentralen kreativen Kräfte hinter dem ersten Assassin’s Creed und war außerdem maßgeblich an Assassin’s Creed 2 sowie Assassin’s Creed Brotherhood beteiligt. Damit ist sein Name eng mit Kernelementen verbunden, die die Reihe groß gemacht haben: historische Schauplätze, moderne Erzählebenen und das Gefühl, dass unter der Oberfläche der Geschichte noch eine zweite Wahrheit verborgen liegt.

Gerade deshalb schauen viele jetzt besonders genau hin, wenn er ein neues, stark atmosphärisches Mystery-Spiel ankündigt, das ebenfalls mit Geheimnissen über Jahrhunderte hinweg arbeitet. Die Dreiteilung der Zeitebenen in 1666 Amsterdam wirkt wie ein bewusster Griff nach dem erzählerischen Reiz, den viele Fans an den frühen Assassin’s-Creed-Teilen bis heute schätzen.

Was meinst du: Macht dich 1666 Amsterdam neugierig, oder wartest du lieber auf Assassin’s Creed Hexe? Schreib uns deine Einschätzung in die Kommentare.