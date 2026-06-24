GTA 6 auf PS5 – Sony wirbt mit DualSense, 3D-Audio und PS5-Pro-Label

Während sich Fans auf die Vorbestellungen von Grand Theft Auto 6 einstimmen, setzt Sony im Marketing klar ein Zeichen: Das Open-World-Actionspiel soll auf PlayStation 5 am besten zur Geltung kommen. Die Ansage kommt direkt über den offiziellen PlayStation Blog und zielt vor allem auf die immersiven Funktionen der Konsole ab, die Sonys Plattform im Vergleich zur Konkurrenz besonders hervorheben sollen.

Dazu passt auch ein Blick in den PlayStation Store, wo Grand Theft Auto 6 bereits mit einem Hinweis auf PS5-Pro-Unterstützung geführt wird. Welche konkreten Vorteile das am Ende bringt, bleibt offen, aber die Richtung ist eindeutig: Sony will Grand Theft Auto 6 als Vorzeigetitel für PS5 und PS5 Pro positionieren.

Sony setzt auf Immersion mit DualSense und 3D-Audio

Warum soll Grand Theft Auto 6 auf PS5 besonders intensiv wirken? Laut Mary Yee, Senior Vice President Marketing bei Sony Interactive Entertainment, liegt das an den immersiven PS5-Funktionen, die Sonys Version des Spiels stärker in Szene setzen sollen. Im Mittelpunkt steht dabei der DualSense-Controller, der Aktionen im Spiel über Feedback direkt spürbar machen soll.

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Genannt werden dabei mehrere DualSense-Elemente, die in Grand Theft Auto 6 eine Rolle spielen sollen. Sony hebt hervor, dass die Technik nicht nur ein nettes Extra sein soll, sondern sich durch konkrete Effekte im Spiel bemerkbar machen wird:

Haptisches Feedback für spürbare Rückmeldungen zu Aktionen und Umgebung

Adaptive Trigger, die Widerstände je nach Situation verändern können

Der integrierte Lautsprecher des Controllers für zusätzliche Sounds direkt aus dem Pad

Zusätzlich betont Sony die Tempest 3D AudioTech der PS5. Durch besonders präzise Audio-Positionierung soll die Wahrnehmung der Spielwelt verbessert werden, damit sich Vice City und das Umland akustisch räumlicher und lebendiger anfühlen. Gerade in einem Grand Theft Auto, wo Stadtleben, Verkehr und Dynamik ständig um dich herum passieren, könnte das ein echter Pluspunkt sein.

PS5-SSD und PS5-Pro-Label deuten auf Technik-Vorteile hin

Welche technischen Vorteile verspricht Sony für Grand Theft Auto 6 auf PS5? Neben der Immersion ist auch die SSD ein zentraler Punkt in Sonys Argumentation. Die PS5 soll in Grand Theft Auto 6 laut Blog-Post von nahezu sofortigen Ladezeiten profitieren. Das ist besonders relevant, weil Rockstar-Games in der Regel extrem detailreiche Open Worlds baut, in denen Streaming und schnelle Datennachladung entscheidend sind.

Spannend ist außerdem das, was im PlayStation Store zu sehen ist: Grand Theft Auto 6 trägt dort gut sichtbar das Label PS5 Pro Enhanced. Sony und Rockstar Games haben bisher nicht im Detail erklärt, welche Upgrades die PS5 Pro im konkreten Fall liefert. Naheliegend ist aber, dass zusätzliche Leistungsreserven genutzt werden, um Auflösung und Bildqualität zu verbessern, etwa über Upscaling-Features wie PSSR.

Auch der Release-Zeitraum ist bereits klar benannt: Grand Theft Auto 6 ist aktuell für den 19. November 2026 gelistet. Bis dahin dürfte es noch einige technische Details geben, besonders zur Frage, welche Grafikmodi angeboten werden und wie stark sich PS5 und PS5 Pro am Ende voneinander absetzen.

Was erwartest du von der PS5-Version von Grand Theft Auto 6, und würdest du für PS5-Pro-Verbesserungen zur stärkeren Konsole greifen? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.