The Witcher Staffel 5 wohl nicht 2026 bei Netflix, Hinweise deuten auf 2027

Eigentlich sah alles danach aus, als würde The Witcher Staffel 5 noch 2026 bei Netflix starten. Staffel 4 ging Ende Oktober 2025 online, die finalen Folgen wurden sogar bereits im September 2025 abgedreht, weil Netflix Staffel 4 und 5 am Stück produzieren ließ. Ein Release im Herbst 2026 wirkte damit fast schon sicher.

Doch genau dieses Zeitfenster wackelt jetzt spürbar. Aktuelle Berichte deuten darauf hin, dass das große Serienfinale mit Liam Hemsworth als Geralt von Riva nicht mehr im Netflix-Plan für 2026 auftaucht. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch deutlich länger gedulden müsst als gedacht.

Hinweise auf die Verschiebung

Warum rechnen viele aktuell nicht mehr mit einem Start 2026? Eine offizielle Ankündigung von Netflix zur fünften Staffel steht weiterhin aus. Allerdings soll der Streamingdienst The Witcher Staffel 5 zuletzt ohne großes Aufsehen aus seinen Vorschauen und Presseunterlagen für 2026 gestrichen haben.

Das ist vor allem deshalb auffällig, weil Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich im Januar 2026 noch betont hatte, dass das Finale für 2026 geplant sei. Bereits im November 2025 hatte sie außerdem angedeutet, dass die Wartezeit dieses Mal kürzer ausfallen soll als zuvor.

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Zweieinhalb Jahre sind nie ideal. Wir treiben es voran und hoffen, es Zuschauern etwas früher liefern zu können.

Möglicher neuer Release-Zeitraum

Wann könnte The Witcher Staffel 5 stattdessen erscheinen? Konkrete neue Termine werden in den aktuellen Berichten nicht genannt. Trotzdem verdichtet sich die Erwartung, dass Netflix das Finale erst 2027 ausrollt, wobei als grobes Minimum häufig Frühjahr 2027 im Raum steht.

Heißt unterm Strich: Wenn ihr euch auf einen Herbst 2026 eingestellt hattet, solltet ihr mental eher mit einem spürbaren Abstand rechnen. Eine offizielle Bestätigung bleibt allerdings das entscheidende Puzzlestück, bevor man das neue Fenster festnageln kann.

Gründe für die Verzögerung

Welche Faktoren könnten Netflix zu mehr Geduld zwingen? In den Berichten werden vor allem zwei mögliche Ursachen genannt, die gut zur Dimension des Serienfinales passen.

Umfangreiche Postproduktion: Staffel 5 soll die verbleibenden Romane von Andrzej Sapkowski adaptieren, konkret Der Schwalbenturm und Die Dame vom See. Erwartet werden groß angelegte Schlachten, viele Spezialeffekte und aufwendige CGI-Monster, was die Nachbearbeitung verlängern kann.

Staffel 5 soll die verbleibenden Romane von Andrzej Sapkowski adaptieren, konkret Der Schwalbenturm und Die Dame vom See. Erwartet werden groß angelegte Schlachten, viele Spezialeffekte und aufwendige CGI-Monster, was die Nachbearbeitung verlängern kann. Strategische Release-Planung: Netflix soll sein Line-up für das zweite Halbjahr 2026 bereits mit anderen großen Titeln gefüllt haben. Eine Verschiebung würde The Witcher als starkes Zugpferd für 2027 positionieren.

Beide Punkte wären plausibel, weil ein Fantasy-Finale mit großen Setpieces oft nicht nur Drehzeit frisst, sondern vor allem beim Feinschliff in der Postproduktion richtig teuer und zeitintensiv wird.

Wie wichtig The Witcher für Netflix noch ist

Wie steht es um den Hype rund um das Franchise? Trotz aller Diskussionen bleibt The Witcher für Netflix ein Zuschauermagnet. Über 1,76 Milliarden gesehene Stunden soll das Franchise inklusive Spin-offs bislang auf der Plattform gesammelt haben.

Gleichzeitig gilt: Spätestens mit Staffel 3 und dem Ausstieg von Henry Cavill sowie dem Rollenwechsel zu Liam Hemsworth in Staffel 4 geriet die Serie stärker unter Druck. Dazu kommt die anhaltende Kritik, dass sich die Umsetzung immer weiter von der Buchvorlage entfernt habe. Auch wenn Staffel 4 weiterhin Reichweite brachte, sollen die Zahlen zuletzt spürbar eingebrochen sein.

Ob Staffel 5 am Ende den Sprung zu einem runden Abschluss schafft und vielleicht sogar noch einmal an frühere Erfolge anknüpft, wird damit nicht nur inhaltlich spannend, sondern auch als Signal, wie stark die Marke langfristig für Netflix bleibt.

Was wäre euch lieber: ein schneller Release mit kleinen Abstrichen oder ein späterer Start, wenn dafür das Finale visuell richtig knallt? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.