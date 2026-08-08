Palworld Official Card Game bekommt Booster-Set 2 Legends Awaken im Oktober 2026

Das Palworld Official Card Game erhält bereits wenige Monate nach seinem Start die nächste große Erweiterung. Mit Legends Awaken hat Bushiroad das zweite vollständige Booster-Set zum Survival-Hit von Pocketpair vorgestellt, das neue Pals, Charakterkarten und zusätzliche Möglichkeiten für den Deckbau verspricht.

Die Erweiterung folgt auf Dawn of Palpagos, das am 30. Juli 2026 zusammen mit den ersten Trial Decks erschienen ist. Legends Awaken soll den Kartenpool deutlich vergrößern und einige der mächtigsten Kreaturen aus Palworld auf den Spieltisch bringen.

Neue Pals und seltene Kartenvarianten

Welche Inhalte bietet Legends Awaken? Das Hauptset umfasst 100 verschiedene Karten in den Seltenheitsstufen RR, R, U und C. Darüber hinaus sind zusätzliche Parallelkarten sowie Varianten mit alternativen Illustrationen geplant, die vor allem für Sammler interessant sein dürften.

Zu den bereits präsentierten Pals gehören Chillet Ignis, Broncherry und der legendäre Jetragon. Letzterer passt besonders gut zum Namen der Erweiterung, da Bushiroad mit dem zweiten Set mehrere mächtige legendäre Pals in das Kartenspiel einführen möchte.

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Auch bekannte Figuren aus der Welt von Palworld erhalten neue Auftritte. Neben weiteren Karten zu Zoe und Lily ist Saya Kurosaki erstmals vertreten. Eine der enthüllten Karten zeigt Saya gemeinsam mit Selyne und dürfte sich aufgrund ihrer Illustration schnell zu einem begehrten Sammlerstück entwickeln.

Mehr Möglichkeiten für den Deckbau

Warum ist das zweite Booster-Set für das Kartenspiel wichtig? Legends Awaken erweitert nicht nur die Auswahl an Kreaturen, sondern soll auch neue spielerische Elemente einführen. Die Karten lassen sich mit den Produkten aus Dawn of Palpagos kombinieren, wodurch zusätzliche Strategien und abwechslungsreichere Decks entstehen können.

Das Palworld Official Card Game ist als kompetitives Kartenspiel für zwei Personen konzipiert. In den Partien werden unterschiedliche Pals eingesetzt, um Ressourcen zu sammeln und die gegnerische Seite durch taktische Entscheidungen unter Druck zu setzen. Das zweite Set deckt erneut die Farben Rot, Blau, Grün und Violett sowie farblose Karten ab.

Durch neue legendäre Pals und Charakterkarten könnte sich das bestehende Kräfteverhältnis spürbar verändern. Genauere Informationen zu Karteneffekten, neuen Mechaniken und besonders seltenen Varianten sollen schrittweise vor der Veröffentlichung bekannt gegeben werden.

Weltweiter Release im Oktober 2026

Wann erscheint Legends Awaken? Der Verkaufsstart ist für den 30. Oktober 2026 angesetzt. Die Erweiterung soll gleichzeitig auf Japanisch, Englisch und vereinfachtem Chinesisch erscheinen. Damit setzt Bushiroad die internationale Veröffentlichungspolitik des ersten Sets fort.

Bislang wurde kein offizieller deutscher Kartentext angekündigt. Für Fans in Deutschland bleibt daher vor allem die englischsprachige Ausgabe relevant. Vorbestellungen sollen über teilnehmende Kartenläden möglich sein, konkrete Preise wurden noch nicht genannt.

Legends Awaken zeigt, dass Bushiroad das Palworld Official Card Game bereits kurz nach dem Debüt zügig ausbauen möchte. Freut ihr euch auf Jetragon, Chillet Ignis und die neuen seltenen Kartenvarianten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.