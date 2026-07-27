Game of Thrones Conquest – Children of the Forest-Event startet am 29. Juli 2026

In Game of Thrones: Conquest steht ein neues, zeitlich begrenztes Event in den Startlöchern, das vor allem Lore-Fans aufhorchen lassen dürfte: Children of the Forest ist jetzt offiziell für den 29. Juli 2026 bestätigt. Wer tiefer in die Geschichte von Westeros eintauchen will, bekommt damit eine kurze, aber thematisch ungewöhnliche Gelegenheit, sich mit einem der geheimnisvollsten Völker der Welt von Game of Thrones zu beschäftigen.

Das Event läuft laut Terminplan nur zwei Tage und endet bereits am 30. Juli 2026. Damit ist klar: Wer die Belohnungen einsammeln will, sollte sich das Zeitfenster vormerken und in diesen 48 Stunden möglichst aktiv sein.

Das erwartet euch im Children of the Forest-Event

Worum geht es im Event Children of the Forest? Im Mittelpunkt stehen die Kinder des Waldes, die als ursprüngliche Bewohner des Kontinents Westeros gelten und in der Serienwelt vor allem mit uralter Magie, den Anfängen der großen Konflikte und den langen Schatten der Vergangenheit verbunden sind. Conquest greift dieses Thema nun in einem Event auf, das sich klar vom üblichen Machtkampf- und Haus-Setup absetzt.

Bestätigt ist vor allem der thematische Fokus samt exklusiver, passend gestalteter Rewards. Konkret soll es eine Auswahl an Belohnungen geben, die optisch und inhaltlich an die Children of the Forest angelehnt sind. Außerdem wird damit gerechnet, dass das Event neue Ziele und möglicherweise zusätzliche Lore-Häppchen liefert, die zeitlich deutlich vor der Hauptgeschichte von Game of Thrones angesiedelt sind.

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Details dazu, wie genau sich das Ganze spielt, sind bislang nicht offiziell ausformuliert. Entsprechend bleibt offen, ob euch eher klassische Aufgabenketten, spezielle Sammelziele oder besondere Herausforderungen erwarten. Klar ist aber: Das Event ist als Spotlight auf die Children of the Forest angelegt, inklusive eigener Zielsetzungen und Event-Progression.

Termin, Laufzeit und schneller Überblick

Wann startet Children of the Forest in Game of Thrones: Conquest? Der Start ist für den 29. Juli 2026 angesetzt, das Ende folgt schon am 30. Juli 2026. Weil die Laufzeit so kurz ist, lohnt es sich, direkt zum Auftakt reinzuschauen, um keine zeitgebundenen Aufgaben oder Tagesziele zu verpassen.

Inhalt Info Event-Name Children of the Forest Spiel Game of Thrones: Conquest Start 29. Juli 2026 Ende 30. Juli 2026 Schwerpunkt Kinder des Waldes, Vorzeit-Lore, thematische Rewards

Was ihr euch bis dahin schon merken könnt: Es handelt sich um ein klassisches Limited-Time-Event mit Fokus auf thematische Beute. Wenn ihr Conquest gerade aktiv spielt, ist das vermutlich genau der richtige Moment, um Ressourcen einzuplanen und eure Routine auf das Event-Fenster auszurichten.

Freut ihr euch auf mehr Lore rund um die Kinder des Waldes in Game of Thrones: Conquest, oder sind euch Events zu kurz, um wirklich reinzukommen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.