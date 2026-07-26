Game of Thrones – War for Westeros erscheint erst Anfang 2027

Westeros bekommt 2027 frischen Nachschub auf dem Schlachtfeld: Das Echtzeitstrategiespiel Game of Thrones: War for Westeros ist offiziell auf Anfang 2027 verschoben worden. Damit steht auch fest, wann Jon Schnee wieder in einer großen Game-of-Thrones-Spielveröffentlichung eine zentrale Rolle einnimmt, inklusive eigener Heldenskills und Levelsystem.

Ursprünglich war der Titel nach seiner Ankündigung im Rahmen des Summer Game Fest im Juni 2025 noch für 2026 eingeplant. Selbst im Juni 2026 wurde dieses grobe Release-Zeitfenster erneut bestätigt, doch eine aktuelle Entwicklungsmitteilung aus Juli 2026 hat den Termin nun nach hinten geschoben.

Neuer Zeitplan für War for Westeros

Wann erscheint Game of Thrones: War for Westeros? Der neue Launch ist auf Anfang 2027 datiert. Als Grund nennt das Studio, dass man mehr Zeit benötige, um die angestrebten Qualitätsstandards zu erreichen.

Gleichzeitig fällt die Botschaft positiv aus: Die Entwicklung komme insgesamt gut voran, und weitere Details sollen in der zweiten Jahreshälfte 2026 folgen. Für Fans bedeutet das vor allem, dass größere Gameplay-Enthüllungen und neue Einblicke in Fraktionen, Maps und Heldenfähigkeiten zeitnah zu erwarten sind.

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War for Westeros entsteht bei dem in Melbourne ansässigen PlaySide Studios und ist als neue Videospieladaption der HBO-Serie Game of Thrones angelegt. Das Ziel: große Armeen, ikonische Figuren und klare Kontermechaniken, die in typischer RTS-Manier schnelle Entscheidungen belohnen.

Jon Schnee als Held und Tywin im direkten Vergleich

Welche Rolle spielt Jon Schnee im neuen Game of Thrones RTS? Jon Schnee ist als Held-Einheit geplant. Helden können in War for Westeros leveln, Fähigkeiten freischalten und Verbündete in ihrer Nähe verstärken. In einem kurzen Clip wurde zuletzt eine Animation gezeigt, in der Jon Stark-Truppen im Kampf sammelt und antreibt.

Parallel dazu wurde auch Tywin Lennister mit einer ähnlichen Rallye-Fähigkeit präsentiert. Beide Skills funktionieren jedoch offenbar unterschiedlich: Jons Buff ist ein klassischer Flächenzauber, der sich von seiner Position aus nach außen ausbreitet.

Tywin soll dagegen bestimmen können, wo genau er seinen Buff in der unmittelbaren Umgebung platziert. Das verschafft ihm nicht nur mehr effektive Reichweite, die Fläche des Effekts soll außerdem ungefähr 50 Prozent größer sein als bei Jon. Ob das am Ende mit anderen Stärken oder Schwächen ausbalanciert wird, bleibt vorerst offen.

Fraktionen, Maps und der Fokus auf Konter

Welche Fraktionen sind in War for Westeros spielbar? Zum Start sind vier spielbare Fraktionen genannt:

Haus Stark

Haus Lennister

Haus Targaryen

Die Weißwanderer-Armee des Nachtkönigs

Das bisher gezeigte Material deutet auf ein Spieltempo hin, bei dem reaktionsschnelle Truppenbewegungen und direkte Konter wichtig sind. Das Balancing orientiert sich an einem Stein-Schere-Papier-Prinzip: Kavallerie kann zum Beispiel exponierte Bogenschützen auseinander treiben, während Riesen gegen große Infanterieansammlungen besonders gefährlich sind und Gegner in Gruppen durch die Luft schleudern können.

Außerdem wurde mit Ashemark bereits eine konkrete Karte vorgestellt: eine zweispurige 1-gegen-1-Map, die auf Verteidigungsstellungen, Flankenrouten und Gebiets- beziehungsweise Positionskontrolle ausgelegt ist. Das klingt nach klaren Duellstrukturen, bei denen Micro-Management und Timing über Sieg oder Niederlage entscheiden können.

Freut ihr euch auf Game of Thrones: War for Westeros trotz Verschiebung auf Anfang 2027, und welche Fraktion wollt ihr als Erstes meistern? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.