Battlefield 6 Season 4 – Naval Combat, neue Map Tsuru Reef und Patch 1.4.1.0

Battlefield 6 bekommt schon am 21. Juli 2026 das nächste große Update: Patch 1.4.1.0 landet um 10:00 Uhr deutscher Zeit, Season 4 mit dem Titel Pacific Front startet wenige Stunden später um 14:00 Uhr. EA und DICE haben dafür jetzt die vollständigen Patch Notes veröffentlicht und die haben es in sich: Neben einer neuen Karte stehen erstmals vollwertige Seegefechte samt Wellen-System, neue Boote, neue Waffen und ein ganzer Schwung an Gameplay-Polish auf dem Plan.

Seit dem Release im Oktober 2025 wurde Battlefield 6 regelmäßig mit neuen Inhalten und technischen Verbesserungen versorgt, darunter Maps, Modi, Ausrüstung und sogar ein Free-to-play-Battle-Royale-Angebot. Zuletzt brachte Update 1.3.3.0 unter anderem Tactical Obliteration zurück, ein Wet-Work-Event, die EOD-Bot-Arm-Nahkampfwaffe sowie Tuning für Gunplay und Fahrzeuge.

Season 4 bringt Seegefechte und eine neue Pazifik-Karte

Was ist das Highlight des Battlefield-6-Updates am 21. Juli 2026? Ganz klar die Einführung von Naval Combat, also dedizierten Seegefechten, die in Battlefield 6 künftig als vollwertiger Teil der Combined-Arms-Schlachtfelder funktionieren sollen. Dazu kommt ein neues dynamisches Wellen-System, das Bewegung, Sichtlinien und Gefechtsfluss direkt beeinflusst, gerade entlang der Küstenlinien.

Im Mittelpunkt steht außerdem die neue Map Tsuru Reef, die euch in ein pazifisches Insel-Setting mit Archipel, Klippen, tropischer Vegetation, Wasserflächen und Resort-Bereichen wirft. Das Design ist explizit auf gleichzeitige Kämpfe an Land, auf dem Wasser und in der Luft ausgelegt und dürfte damit zum neuen Showcase für das Season-4-Thema werden.

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Passend dazu gibt es zwei neue Fahrzeuge, die den Fokus auf Squads und Mobilität legen.

RCB-90 Patrol Boat: zweisitziges, gepanzertes Patrouillenboot für Druck auf der Küste und Flankenmanöver über Wasser

7.7m NSW RHIB: viersitziges, leichtes Transportboot aus Battlefield REDSEC, inklusive montiertem MG für schnelle Küstenangriffe

Neue Waffen, Battle Pass und große Politur für Wasser-Gameplay

Welche neuen Waffen und Aufsätze kommen in Patch 1.4.1.0? Drei neue Knarren erweitern das Arsenal: die BROD 3 als Carbine für aggressive Nahbereichs-Pushes, das EF88 als Bullpup-Sturmgewehr für mittlere bis längere Distanzen und das VSSM als DMR mit integriertem Schalldämpfer und Unterschall-Munition, inklusive Full-Auto-Option für schnelle, leise Kills.

Zusätzlich kommen zwei neue Aufsätze: Der Extended Barrel verlängert den Lauf um 4 Zoll und erhöht die Projektilgeschwindigkeit, kostet aber Mobilität und Visiergeschwindigkeit. Er ist für M87A1, M1014, 18.5KS-K und DB-12 verfügbar. Das 1P86-LPVO-Visier bietet manuell umschaltbare 1,50x- und 4,50x-Vergrößerung auf unterstützten Waffen.

Season 4 bringt außerdem einen neuen Battle Pass mit kosmetischen Belohnungen, Waffenpaketen, Skins und XP-Boosts. Parallel startet in Battlefield REDSEC eine neue Ranked-Battle-Royale-Saison mit frischen Leaderboards und permanenten Belohnungen. Mit BF Pro sind zudem Sofort-Unlocks, Tier-Skips, ein Bonus-Pfad, 5 Prozent XP-Boost und zusätzliche Season-Rewards vorgesehen.

Die wichtigsten Gameplay-Änderungen aus den Patch Notes

Welche Verbesserungen treffen das Gameplay konkret? Der Patch ist nicht nur Content-Drop, sondern vor allem ein großes Konsistenz-Update rund ums Wasser: Schwimmen, Auftauchen, Drag-and-Revive im Wasser, Unterwasser-Sicht und Interaktionen sollen sich in Season 4 deutlich verlässlicher anfühlen. Auch Fahrzeuge reagieren natürlicher mit Wasserumgebungen, inklusive verbessertem visuellem Feedback und realistischeren Rotorwash-Effekten von Helikoptern auf Vegetation.

Dazu kommen viele weitere Anpassungen an Bewegung, UI und Audio. Ein paar der auffälligeren Punkte: Slides erfordern etwas mehr Geschwindigkeit, Squad-Spawns übernehmen nun die Hocke-Haltung, Aim Assist unterstützt Ziele beim Schwimmen vollständig, Fallschaden ist bei flachem Wasser leicht reduziert und Fallschirme sollen nahe der Wasseroberfläche zuverlässiger auslösen. Gleichzeitig wird Spotting unter Wasser eingeschränkt: Wer tief abtaucht, kann nicht mehr spotten, und Markierungen werden beim Tauchen entfernt.

Auch Waffen und Gadgets bekommen Feinschliff. Projektilverhalten im Wasser wurde überarbeitet, Kugeln verlieren nun Schaden, wenn sie durch Wasser fliegen, und können nach längerer Unterwasser-Strecke sogar wirkungslos werden. Unterwasser-Detonationen und Effekte wurden ebenfalls bereinigt, etwa bei RPGs oder Brandmunition. Einige Nahkampf-Tools wie der EOD-Bot-Arm oder der Vorschlaghammer sind im Wasser nicht mehr nutzbar.

Portal, REDSEC und Bots werden für Naval Combat fit gemacht

Was ändert sich bei Portal und Bots in Season 4? Battlefield Portal erhält neue Tools, Fixes und zusätzliche Inhalte, darunter neue SDK- und Rules-Editor-Verbesserungen, Funktionen wie GetPlayer und GetVehicle, Updates für Publishing-Flows und diverse Korrekturen rund um M-COM-Settings, Team-Optionen und Spawner-Logik. Außerdem kommen zusätzliche Season-3-Waffen, Aufsätze und Gadgets in Portal dazu.

Mit dem Start der Seegefechte gibt es auch einen AI-Pass: Bots können nun schwimmen, Boote nutzen, nach Pick-up-Anfragen reagieren, beachtete Boote zurücklassen und flache Gewässer zuverlässiger überqueren. Das soll dafür sorgen, dass PvE- und Co-op-Situationen auf wasserlastigen Karten nicht auseinanderfallen, wenn sich das Match Richtung Küste verlagert.

Im Ranked-Battle-Royale-Umfeld werden End-of-Round-Anzeigen für RP klarer, RP-Berechnungen überarbeitet und bestimmte Items in Ranked entfernt, darunter Vehicle Keycards, Kampfpanzer und Schützenpanzer. Zusätzlich wird die Emergency-Repair-Fähigkeit bei APCs in Battle-Royale-Modi durch einen Smoke Generator ersetzt, und der M320A1 wird über mehrere Traits hinweg spürbar entschärft, etwa bei Submunitionen, Schaden und Radius.

Wie klingt Season 4 für euch: Freut ihr euch auf Seegefechte und Tsuru Reef, oder hofft ihr eher auf weitere klassische Infanterie-Maps? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.