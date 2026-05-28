Wer schon länger mit Sonys Premium-Controller für die PS5 liebäugelt, findet aktuell ein interessantes Angebot. Während Sony den DualSense Edge im Rahmen der Days of Play bereits reduziert hat, verlangt MediaMarkt derzeit noch einmal weniger.

Die Days of Play 2026 bringen zahlreiche Rabatte auf PlayStation-Hardware, Spiele und Zubehör mit sich. Zu den Angeboten gehört auch der DualSense Edge, Sonys hochwertiger Pro-Controller für die PlayStation 5.

Während Sony den Controller aktuell für 189,99 Euro anbietet, fällt der Preis bei MediaMarkt noch etwas niedriger aus. Dort ist der DualSense Edge derzeit für 179 Euro erhältlich. Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 219,99 Euro ergibt sich damit eine Ersparnis von rund 40 Euro.

Premium-Controller für ambitionierte Spieler

Der DualSense Edge richtet sich vor allem an Spieler, die mehr Kontrolle und Individualisierungsmöglichkeiten wünschen als beim Standard-DualSense.

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Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Anpassbare Stick-Empfindlichkeit

Individuell konfigurierbare Trigger-Wege

Zusätzliche Rücktasten

Speichermöglichkeiten für verschiedene Controller-Profile

Austauschbare Stick-Kappen

Besonders in Shootern, Rennspielen und kompetitiven Multiplayer-Titeln können diese Funktionen Vorteile bieten. Gleichzeitig bleiben sämtliche bekannten DualSense-Features wie das haptische Feedback und die adaptiven Trigger erhalten.

Lieferumfang fällt umfangreich aus

Zum Paket gehört nicht nur der Controller selbst. Sony legt verschiedene Stick-Kappen, zusätzliche Rücktasten sowie eine Transport- und Schutztasche bei.

Dadurch eignet sich der DualSense Edge auch für Spieler, die ihren Controller regelmäßig zu Freunden, Turnieren oder Gaming-Events mitnehmen möchten.

Lohnt sich der Kauf?

Der DualSense Edge gehört nach wie vor zu den teuersten Controllern für die PS5. Wer hauptsächlich gelegentlich spielt, dürfte mit dem normalen DualSense bereits bestens ausgestattet sein.

Anders sieht es bei Spielern aus, die regelmäßig Online-Shooter, Rennspiele oder andere kompetitive Titel spielen. Für diese Zielgruppe gehören die zusätzlichen Anpassungsmöglichkeiten zu den größten Stärken des Controllers.

Durch die aktuelle Rabattaktion fällt der Preis nun auf den niedrigsten Stand seit längerer Zeit, wodurch der Einstieg deutlich attraktiver wird.

Wie bei vielen Days-of-Play-Angeboten gilt allerdings auch hier: Der Rabatt ist zeitlich begrenzt und kann jederzeit enden, sobald die Aktion ausläuft oder die verfügbaren Stückzahlen vergriffen sind.